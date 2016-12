Nepārliecināti, bet paaugstina uzturēšanās maksu pansionātā «Lauciene» 23.12.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Sākot no nākamā gada 1. februāra, viena klienta uzturēšanās maksa pansionātā «Lauciene» būs 485 eiro mēnesī.

Lēmumprojektā norādīts, ka «Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts «Lauciene» šī gada 3. novembrī iesniedzis iesniegumu pašvaldībai ar lūgumu palielināt uzturēšanās maksu, ņemot vērā minimālās algas paaugstināšanos un vairāku pakalpojumu izmaksu palielināšanos». Finanšu komitejas sēdēs tika norādīts, ka nepieciešami papildu līdzekļi arī tam, lai ievērotu Ministru kabineta noteiktos ugunsdrošības noteikumus.

24. novembrī pansionāta iemītnieku skaits — 202. Cenas paaugstinājums ir 25 eiro mēnesī no personas, kas rezultātā ir 5050 eiro gadā kā papildu ienākumi pansionātam.

Daudz jautājumu un norādes uz neskaidrībām, liekot pārstrādāt arī detalizētāku izmaksu tāmi, izskanēja atkārtoti finanšu komitejas sēdēs. Arī domes sēdē vairāki deputāti norādīja, ka joprojām nav pārliecības par to, kur plānots tērēt naudu.

Talsu novada pašvaldības finanšu nodaļas vadītāja Ilze Lagzdiņa norādīja, ka tāme atspoguļo finanšu līdzekļu izlietojumu, principi ievēroti, kodi ievērtēti, bet par pareizību un atbilstību dzīvē atbild tikai iestādes vadītājs. Vēl 24. novembra finanšu komitejas sēdē deputāti Sandra Pētersone (Reformu partija), Dainis Karols (Zaļo un zemnieku savienība) un Miervaldis Krotovs (Zaļo un zemnieku savienība) balsoja «pret» jautājuma virzīšanu uz domes sēdi, norādot, ka jautājums jāizskata atkārtoti. Tomēr balsu skaits nebija pietiekams, jo vairākums deputātu uzskatīja pretēji.

«Atbalstot šo lēmumprojektu, mums jābūt pilnīgai pārliecībai par to, kā šī nauda tiek tērēta. Ne sociālo­ un veselības jautājumu komitejā, ne finanšu komitejā atbildes uz šiem jautājumiem netika sniegtas. Man nav pārliecības, kādiem izdevumiem tiks tērēti šie papildu ieņēmumi, jo precīzus paskaidrojumus par katru pozīciju neesam saņēmuši. Aicinu neatbalstīt lēmumprojektu, jo mums katram būs jāatbild uz jautājumu esošajiem un potenciālajiem klientiem, kāpēc nepieciešams cenas pieaugums,» sacīja S. Pētersone.

Pansionāta «Lauciene» direktors Andis Kukītis domes sēdē skaidroja, ka ugunsdrošības noteikumi ir tikai viens no faktoriem, bet jāņem vērā arī minimālās algas palielinājums un tas, ka ļoti daudzi darbinieki slimo, ir vairāk nekā 80 saslimšanas gadījumu gadā. Sastādītā tāme esot balstīta uz šī gada izpildi.

Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus («Talsu novada attīstībai») pirms balsošanas norādīja, ka no pansionāta vadītāja vairākkārt prasīti paskaidrojumi, tajā pašā laikā ne viss kļuvis skaidrs. «Dažreiz mūsu prasības ir vairāk nekā parastās situācijās. Pieprasīt precīzu algu «izklājumu», manuprāt, ir par daudz prasīts. Protams, katram klientam 25 eiro ir nauda, tajā pašā laikā ar šādu lēmumu tiks pastiprināti kontrolēta situācija pansionātā «Lauciene»,» sacīja A. Lācarus.

«Par» balsoja visi deputāti, izņemot S. Pētersoni, D. Karolu, M. Krotovu un Ilzi Indriksoni (««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK»).

«Neapmierinātību visvairāk izteica tie deputāti, kuri paši nav bijuši pansionātā un kuri ar šiem jautājumiem nav saskārušies. Domāju, ka paaugstinātā cena nemainīs klientu skaitu, jo arī tie cilvēki, kuri vērsušies pie mums pēc domes lēmuma pieņemšanas, neizrāda nekādus iebildumus. Citos pansionātos maksa ir vidēji 500 eiro, pat vairāk. Domāju, ka šīs plašās un garās diskusijas var nosaukt par pirmsvēlēšanu peripetijām,» uzskata A. Kukītis.

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri