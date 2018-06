Nelegālas sacensības dabas liegumā «Ances purvi un meži» 12.06.2018

Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes sniegtās informācijas aizvadītajā nedēļas nogalē inspektori dabas lieguma «Ances purvi un meži» teritorijā konstatēja nesaskaņotas un neatļautas sacensības ar apvidus automašīnām, kuru laikā spēkrati brauca ārpus meža ceļiem — pa pelēko kāpu biotopu, kurā atrodas vairākas aizsargājamu dzīvnieku, tostarp smilšu krupja un smilšu čipstes, atradnes, kā arī aizsargājamo augu atradnes.

Pārvaldes vides inspektors, ierodoties notikuma vietā, pieprasīja pasākumu pārtraukt, noskaidroja organizatoru, fiksēja automašīnu numurus un sacensību «leģendas» jeb norādes, kur to dalībniekiem jābrauc. Vēlāk, apsekojot notikuma vietu, eksperti konstatēja, ka automašīnas lielā platībā ir iznīcinājušas kāpu trauslo zemsedzi, bojājušas kokus un augu atradnes. Vairākās vietās šķērsota Irbes upe, bojājot tās krastus.

Dabas lieguma «Ances purvi un meži» individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi aizliedz rīkot publiskus pasākumus, to skaitā sporta un piedzīvojumu sacensības, no 1. marta līdz 1. augustam bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas, savukārt ātrumsacensības, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus šajā teritorijā rīkot nedrīkst vispār, liecina pārvaldes sniegtais paziņojums presei. Pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas dabas aizsardzības daļas direktores vietnieks, daļas vadītājs Raits Čakstiņš «Talsu Vēstīm» pauž, ka pašlaik tiekot gaidīts ekspertu vērtējums par dabai nodarīto kaitējumu. Pēc atzinuma, kurā būs novērtēts postījuma apmērs, vai biotops spēj atjaunoties vai tomēr iznīcināts, sekos tālākā rīcība. Ja eksperta atzinumā būs secināts, ka zaudējumi dabai pārsniegs piecas minimālā mēnešalgas, tad būs pamats vērsties Valsts policijā kriminālprocesa uzsākšanai. «Eksperta atzinumu gaidām tuvāko nedēļu laikā,» saka R. Čakstiņš. Pēc viņa teiktā, pārvietošanās pa dabas liegumu notikusi ar dažādu intensitāti — ir vietas, kur zemsedze ir būtiski bojāta un diezgan kritiski izskatās. Nelegālajās sacensībās piedalījušies no 15 līdz 20 spēkratu, arī to iespējamie rīkotāji esot zināmi. Lai šādi gadījumi neatkārtotos, viņš aicina sabiedrību pievērst uzmanību faktam — katram zemes gabalam ir kāds īpašnieks. «Lūgums jebkāda pasākuma organizētājiem, kuri atrodas ārpus sava īpašuma un vēlas kaut ko rīkot svešā zemē, saņemt saskaņojumu no konkrētā zemes īpašnieka, vai šādas darbības ir atļautas. «Mēs esam atvērti un gatavi skaidrot šīs lietas,» saka R. Čakstiņš.

