Biznesa idejas attīstīšana un pilnveidošana līdz reālam galaproduktam nav viegls process, tomēr jaunie uzņēmēji Inga Jefrēmova un Edijs Krūmiņš mērķtiecīgi virzās uz priekšu, lai pēc iespējas drīzāk biznesa ideja pārtaptu reālā produktā, ko laist apgrozībā un arī eksportēt uz ārvalstīm.

Jaunie uzņēmēji Inga un Edijs pie savas idejas cītīgi strādā apmēram gadu. Ik dienas to nākas pilnveidot vakaros pēc darba un brīvdienās. Abi biznesa partneri cer, ka jau drīzumā ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet arī ārzemnieki varēs iepazīties ar jaunu uzņēmumu — «LatSketch» un tā ražoto produkciju.

Inga sevi uzskata par īstenu mērsradznieci,

jo lielāko daļu dzīves pavadījusi tieši tur. Iegūta arī augstākā izglītība, bakalaura grāds iegūts ekonomikā grāmatvedības un finanšu specializācijā, bet maģistra grāds — projektu vadībā. Savukārt Ingas biznesa partneris un sens draugs Edijs dzīvo Kaltenē. Arī vīrieša kontā ir gan bakalaura, gan maģistra grāds. Abi ar Ingu viņi ir absolvējuši Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Bakalaura studijas saistījās ar būvniecību, bet maģistra — ar koksnes materiāliem un tehnoloģijām.

Inga atklāj, ka biznesa partneri Ediju pazīst gandrīz desmit gadu, un tas esot pietiekami ilgs laiks, lai viens otru izprastu pilnībā.

«Pazīstot cilvēku tik ilgu laiku, no skatiena vien jau var saprast, ka esi izdarījis kaut ko ne tā, bet līdz ar to es arī varu paļauties uz otru cilvēku. Ja tik ilgā laikā neesmu pievilta, tad maz ticams, ka tas notiks vēlāk,» uzskata Inga. Abi iepazinušies studiju laikā, kad reizē braukuši uz mājām no Jelgavas. Pēcāk arī reizē iestājušies maģistrantūrā, tikai katrs savā studiju programmā.

Gan Inga, gan Edijs ikdienā strādā pilnas slodzes pamatdarbu. Inga ir grāmatvede, bet Edijs izstrādā būvkonstrukciju rasējumus. Viņš atklāj, ka kokapstrāde allaž interesējusi, tādēļ arī maģistra darbs tika izstrādāts par šo tēmu. Vīrietis apskatījis tehnoloģisko pusi, bet viņa biznesa partnere Inga — finanses un to piesaistīšanas veidus.

«Katru dienu strādājam pie mūsu biznesa idejas jeb hobija. Regulāri sazināmies elektroniski un arī dzīvē, lai pārrunātu dažādus jaunumus un iespējas,» stāsta vīrietis. Viņš uzsver, ka tas, ka viņi nedzīvo vienā vietā, neesot šķērslis.

Iecerētais produkts ir ekskluzīva prece,

kāda vēl nekad iepriekš nav parādījusies Latvijas tirgū, — līklīniju grīdas segums, kas ražots no priedes koka. Tam nav standarta taisnstūra formas, bet gan viļņotas malas, piešķirot produktam ekskluzivitāti. Grīdas segumi tiks piedāvāti neapstrādāti ar laku, eļļām vai krāsu, lai pēcāk klients pats varētu tos apstrādāt pēc savas patikas un iespējām.

Jaunie uzņēmēji atklāj, ka sākotnējā ideja par biznesa uzsākšanu nemaz nesaistījās ar grīdas segumu ražošanu. «Bija konkurss «Biznesa ekspresis 2015». Vispār jau Edijs sākumā gribēja audzēt mellenes. Es viņam zvanīju un teicu, ka ir iespēja realizēt melleņu audzēšanu un pat piesaistīt finansējumu. Tad viņš man atklāja savu jaunāko ideju, un šī noteikti ir daudz labāka!» atzīst Inga.

Viņi stāsta, ka lielākoties idejas attīstīšanai nākas veltīt gan darba dienu vakarus, gan arī brīvdienas, tomēr uz nosprausto mērķi ir jāiet ar atdevi un pārliecību. «Mēs plānojam, ka vasarā jau sāksim nopietnu ražošanu un pārdošanu, jo pagaidām vēl slēdzam sadarbības līgumus. Pastāv iespēja, ka arī ražotā prece tiks eksportēta, bet teikšu godīgi — tas viss vēl ir miglā tīts. Šobrīd plānojam saražoto produkciju pārdot uzņēmuma SIA «PATA kokmateriāli» visos veikalos,» informē Inga.

Ceļš līdz idejas izstrādei un gatavam produktam

nav bijis viegls, tomēr nekas jau nav neiespējams! «Jāsaka godīgi — viegli nav! Katru reizi, vēršoties kādā institūcijā, atrod kaut ko, kad saprotam, ka daudz kas vēl jāpieslīpē. Ir arī diezgan liela birokrātija,» atklāj sieviete.

Viņi cītīgi meklē iespējas biznesa uzsākšanai un attīstīšanai, piedaloties dažādos konkursos. Vairākos no tiem arī iegūtas godalgotas vietas un finansējums. Pie biznesa idejas attīstīšanas un pilnveidošanas nākas strādāt regulāri — tiek rakstīti projekti Lauku atbalsta dienestā, biedrībā «Talsu rajona partnerība» tika iesniegts projekts, lai piesaistītu līderfinansējumu. Kopējā projekta summa aptuveni bija 25 000 eiro iekārtu iegādei. Pēc tam ir jāvēršas a/s «Attīstības un finanšu institūcija Altum» ar projekta pieteikumu, lai vispār varētu šādu summu dabūt, jo, kā smej Inga, nevienam no abiem nav bagātās krustmātes, kas spētu nodrošināt nepieciešamo kapitālu.

«Mēs arī piedalāmies Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotajos pasākumos. Pēdējais bija ļoti veiksmīgs — ieguvām 1. vietu. Tur gan finansējums nav liels — 400 eiro, bet ar to pietiks, lai nodibinātu uzņēmumu,» informē Inga. Abi biznesa partneri cer, ka tiks izvirzīti uz finālu, kur naudas balva jau ir lielāka.

Piedaloties šādos konkursos, tiek veicināta arī popularitāte, tomēr jau šobrīd ikvienam interesentam ir iespēja apmeklēt uzņēmuma lapu sociālajā tīklā Facebook.com, lai iepazītos gan ar pašu produktu, gan arī jaunumiem. Inga un Edijs ir priecīgi, ja pēc konkursiem lapai nāk klāt kaut viens sekotājs. Pavisam drīz tiks izveidota atsevišķa mājaslapa ar plašāku informāciju.

Nākamais grūtais posms esot bijis nosaukuma izdomāšana ražotajam produktam. «Sākumā bija cits nosaukums, bet tāds jau eksistēja. Svarīgi, lai tas būtu labskanīgs arī angļu valodā, tāpēc nosaukuma pirmā daļa «Lat» ir ar nodomu izcelt Latviju, bet «Sketch» tulkojumā no angļu valodas nozīmē skice. Tad beigās sanāk «LatSketch»,» skaidro Inga. Edijs piebilst, ka pēc datorizētām skicēm arī tiek veidoti līklīniju grīdas segumi.

Piedaloties izstādē «Minox 2016»,

Inga un Edijs secinājuši, ka lielu interesi par viņu ražoto produktu izrāda ārzemnieki. Viņiem patīkot, ka grīdas segumi ir kvalitatīvi, dabīgi un ražoti no koka.

«Mēs esam sapratuši, ka Latvijas tirgū izaugt nevarēs. Varam te sākt, bet vai izaugt…» šaubās abi biznesa partneri. Viņi atklāj, ka nākotnē ir doma uzņēmumu paplašināt. Patlaban tiek īrēta neliela telpa Kaltenē, kur notiek paraudziņu ražošana, bet ar laiku būs iespēja piebūvēt klāt arī angāru. Tāpat tiks papildināts piedāvāto produktu klāsts.

«Idejas ir vairākas, ko varētu ražot nākotnē, bet pagaidām turamies pie vienas,» teic Edijs. «Visām iekārtām ir vajadzīgs finansējums, tāpēc jāsāk ar mazumiņu, tad pamazām jāpaplašinās un jāattīsta ideja tālāk,» piebilst Inga. Ar laiku tiks pieņemti darbinieki. Viņi atklāj, ka būs stingri, bet arī saprotoši darba devēji. Edijs pēc dabas ir perfekcionists, tāpēc pārraudzīs kvalitātes kontroli un tehnoloģijas, savukārt Inga piesaistīs finansējumu un meklēs sadarbības partnerus. «Nekas jau nav neiespējams. Jāiet tikai uz priekšu! Cilvēki ļoti bieži sūdzas par valsti, par to, cik grūti. Viegli nav, bet ir iespējas, kuras jāprot izmantot,» uzsver Inga.

Viņi ir pateicīgi gan ģimenes locekļiem, gan draugiem un darba kolēģiem par sniegto atbalstu, jo bez ticības un uzmundrinājuma ir grūti kaut ko uzsākt.

