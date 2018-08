Neizsīkstošs dzīvessprieks 15.08.2018

Ance Žagare

8. augustā Spāres muižas sporta laukumā tuvējo novadu invalīdu biedrības aizvadīja ikgadējo sporta dienu. Pasākumā piedalījās teju simts dalībnieku. Uz sporta svētkiem bija ieradušies pārstāvji no Talsu invalīdu biedrības, Latvijas Sarkanā Krusta sociālās aprūpes centra «Stūrīši», Rojas invalīdu biedrības, Mērsraga invalīdu atbalsta centra, Saldus invalīdu biedrības un Dundagas invalīdu biedrības un Valsts sociālās aprūpes centra «Kurzeme» filiāles «Dundaga».

«Liku bēdu zem akmeņa, pāri gāju lustīgi sportodam’,» apmēram tādi vārdi man nāca prātā, veroties uz atraktīvajiem sporta spēļu dalībniekiem. Viņiem katram ir savas raizes, katram savas sāpes un neizdošanās. Kā jau mums visiem. Bet ne visi prot tā gavilēt un līksmot. Pateicoties dzimtajai ziemeļnieku mentalitātei (vai tas nav labs iegansts?), arī es bieži vien sūrojos vairāk, nekā vajadzētu. Tāpēc esmu patiesi lepna, ka Latvijā ir tādi ļaudis, kuru acīs nepārtraukti dzirkstī laime. Novada invalīdu biedrību sporta spēļu dalībnieku sejās ne mirkli neiezagās nīgrums vai dusmas. Taisni pretēji — viņi bija pateicīgi par iespēju piedalīties sporta spēlēs un līksmoja arī tad, ja kaut kas neizdevās, kā cerēts.

Sporta spēļu organizēšanā

lielu ieguldījumu deva Mērsraga invalīdu atbalsta centra vadītāja Daiga Skvorcova un Talsu invalīdu biedrības valdes priekšsēdētājs Juris Haberkorns. Atbalstu sniedza arī Talsu novada pašvaldība un Spāres muiža. Pateicība par iesaistīšanos sporta dienas organizēšanā jāizsaka Ģibuļu kultūras norišu vadītājai Tibetai Kalniņai.

Starp novada invalīdu biedrībām izveidojusies krietna savstarpēja draudzība. Katru gadu viņi ar nepacietību gaida sporta svētkus, lai atkal satiktu paziņas no citām invalīdu biedrībām. Līdz ar to sacensības paliek otrajā plānā. Par visu svarīgāka viņiem ir kopā būšana un satikšanās prieks.

Visas komandas

izmēģināja roku vairākās stafetēs un veica dažādus aizraujošus uzdevumus. Viņi vēra virtenēs kartona zivju formas šablonus, meta mērķī šautriņas, tēmēja vārtos bumbu. Neizpalika arī koka klucīšu lidināšana un braukšana ar pedāļiem minamu automobili. Komandu iegūtos punktus katrā stafetē pienācīgi fiksēja tiesneši.

«Nav svarīgi, kura komanda uzvar sporta spēlēs. Šis mums ir tāds ikgadējs burziņš. Es izbaudu kopā pavadīto laiku un nesatraucos par rezultātiem,» pacilāti teica sporta spēļu dalībniece Gita. Emocijās dalījās arīdzan Spāres tautas nama vadītāja Tabita Kalniņa: «Šie cilvēki ir priecīgi kaut vai tikai par to, ka viņi kopā pavada laiku. Tāpat viņi priecājas, ka spīd saule, un priecājas arī tad, ja netrāpa vārtos bumbu. No viņiem var mācīties dzīvesprieku. Pavadot laiku kopā ar invalīdiem, esmu sapratusi, ka ikdienā mēs lielākoties sūrojamies par niekiem. Arī šie cilvēki, protams, savu reizi krenķējas, bet viņu emocijas ir ļoti neviltotas.»

Sporta spēļu noslēgumā visi kopā devās uz Spāres kempingu «Veccep­ļi», kur dalībniekiem bija apsolīta zivju zupa un balvas. «Veccepļi», starp citu, ir vieta, kur pasākums noritēja iepriekšējos piecus gadus. Tāpēc sportisti bija īpaši sajūsmināti doties uz pazīstamo un jau atzinīgi novērtēto vietu. Savukārt es mundra devos mājup ar pilnu vezumu dzīvessprieka. Manas aukstās ziemeļnieces asinsrite bija kārtīgi ieeļota. Lai gan pati nepiedalījos sporta spēlēs, biju uzņēmusi krietnu devu pozitīvo emociju.

