Neizpratni rada mainītās darba metodes pašvaldības auditorei 20.10.2018

Mārīte Raks-Lasmane

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Ceturtdien, 11. oktobrī, Talsu novada domes sēdes informatīvajā daļā Talsu novada pašvaldības auditore Solvita Zemīte sniedza atskaiti par paveikto šajā gadā. Atklājās, ka kopš domes vadības maiņas šovasar tiek apgrūtināts auditores darba process. Kāpēc viņai liegta brīva pieeja datiem, liekot strādāt kā ārējam revidentam?

Auditors pašvaldībā ir ļoti nozīmīga

un atbildīga amata vieta. Viņš pārbauda pašvaldības izpildvaras darbu, to analizē un sniedz ieteikumus, lai novērstu neatbilstības. Iekšējam auditoram būtiskākie faktori ir objektivitāte un neatkarība, kā arī iespējas saņemt nepieciešamo informāciju audita veikšanai.

11. oktobra Talsu novada domes sēdes noslēguma daļā (aptuveni puse deputātu šajā brīdī sēdi jau bija pametuši, šo informāciju neuzklausot) pašvaldības auditore S. Zemīte sniedza informāciju par paveikto šogad. Deputāte Ilva Norenberga vaicāja, kāpēc ir mainīta auditores iespēja piekļūt informācijai, tādējādi apgrūtinot un paildzinot viņas darbu. «Kuram gan citam, ja ne auditoram nepieciešama pilnīga pieeja informācijai?» vaicāja I. Norenberga. Auditore apliecināja, ka darba sistēma ir mainījusies.

«Neskatoties uz to, cenšos strādāt ar maksimālu atdevi un kvalitāti. Pašlaik darba process ir krietni ilgāks. Man nākas sagatavot informācijas pieprasījumus, kas tiek vizēti attiecīgajiem darbiniekiem, kuri man sniedz prasīto. Man vislielāko problēmu rada tas, ka liela daļa procesu, kas saistās ar izmaksām un kārtību, ir noteikti ar rīkojumiem. Un, ja nezini, ka attiecīgs rīkojums ir, tad nevari neko atrast. Es kā darbiniece nevaru apskatīties uz noteikumiem, kas man būtu savā darbā jāievēro. Tas nozīmē, ka man ir jāuzmin, vai ir šādi vai attiecīgi noteikumi vai nav. Tas ir apgrūtinoši, nenoliegšu. Runājot par piekļuvi informācijai, ir mainīts iekšējais normatīvais akts par «DocLogix» sistēmas lietotāja tiesībām. Piemēram, man vairs nav brīvas pieejas grāmatvedības datiem. Kopš izmaiņām strādāju ar ārējā audita metodēm,» stāstīja S. Zemīte.

«Man rodas iespaids — kopš nomainījusies domes vadība, kāds mērķtiecīgi mēģina ietekmēt pašvaldības auditora darbu,» viedokli pauda deputāts, bijušais domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis.

Talsu novada domes priekšsēdētājs

Dainis Karols skaidro, ka auditorei mainītas darba metodes, lai sakārtotu darba organizāciju pašvaldībā. «Mans mērķis ir ieviest kārtību. Lai to izdarītu, ir jāsāk no «galvas»,» teic D. Karols.

Pašvaldības dokumentu un procesu vadības sistēmā «DocLogix» visiem dokumentiem jebkurā laikā var piekļūt tikai vadība, pārējiem darbiniekiem pieeja informācijai ir ierobežota. «Auditore var iegūt visu viņai nepieciešamo informāciju (sagatavojot informācijas pieprasījumus konkrētiem darbiniekiem — aut.), un man nav bijis neviena signāla, ka viņas darbs vai kvalitāte tiktu traucēta, ka netiktu sniegts kaut kas no pieprasītās informācijas,» pauž D. Karols. Auditore domes sēdē deputātiem sacīja, ka viņai ir jāpaļaujas uz informāciju, ko iedod izpildvara, cerot, ka tā ir pilnīga, bet līdz ar to nav pārliecības, ka viņai iesniegta pilnīga informācija un ir iespējams izvērtēt visu. Uz to domes priekšsēdētājs «Talsu Vēstīm» norāda, ka tas ir labi. «Ja izrādīsies — kāds darbinieks nav sniedzis pilnīgu informāciju, tad cietīs attiecīgais darbinieks. Ļoti pareizi. Šajā faktā nav pretrunu, jo katrs šādā veidā nes atbildību par savu darbu. Jo kur ir garantija, ka auditors atrod un pārbauda visu, ja viņam tas jādara pašam bez darbinieka iesaistes?» liek aizdomāties D. Karols.

Domes priekšsēdētājs arī uzsver, ka papildu darba metožu maiņai auditorei arī sastādīts darba plāns, kas ir būtiski, jo pirms tam tāda nebija. «Plānojam, ka vispirms pārbaudes tiks veiktas struktūrās, kur tas nav darīts visilgāk. Piemēram, pašlaik notiek audits sporta skolā, tas saistīts arī ar faktu, ka tiek likvidēts kultūras, sporta un tūrisma centrs, tā vietā tiek veidota kultūras un sporta attīstības nodaļa. Tā kā novads ir ļoti plašs, bet auditors tikai viens, pieļauju, ka mums vajadzēs vēl vienu darbinieku šajā jomā, lai stiprinātu auditora darbu,» atklāj D. Karols.

Atslēgvārdi pašvaldība

Komentāri