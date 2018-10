Neizdevusies komēdija vai drāma Talsu novada domē? 18.10.2018

Ceturtdien, 11. oktobrī, viens no Talsu novada domes sēdes darba kārtības jautājumiem bija par deputāta Edgara Zeldera pieprasījumu saistībā ar tiesas procesu, kas notiek starp Talsu novada pašvaldību un tās bijušo izpilddirektoru Aldi Vilsonu.

Trešdien, 10. oktobrī, Kuldīgas tiesā tika izskatīta Talsu novada pašvaldības civilprasība pret A. Vilsonu par, iespējams, radīto zaudējumu piedziņu. Šī prasība tika iesniegta laikā, kad Talsu novada domes priekšsēdētājs bija E. Zelderis (jūnija beigās viņu gāza no mēra krēsla).

«Pašvaldība cēla civilprasību pret A. Vilsonu par zaudējumu vairāk nekā 5000 eiro apmērā piedziņu saistībā ar pašvaldībai neizdevīga līguma noslēgšanu. 2016. gada 18. aprīlī starp Talsu novada pašvaldību, kuru, pamatojoties uz pašvaldības nolikumu, pārstāvēja pašvaldības izpilddirektors Aldis Vilsons, un Lolitu Neilandi-Frīdenbergu tika noslēgts zemes nomas līgums, ar kuru pašvaldība no minētās personas iznomā zemi Talsos, K. Mīlenbaha ielā 18b, uz kuras atrodas pašvaldības sociālā dzīvojamā māja. Proti, līgumā noteiktā zemes nomas maksa ievērojami pārsniedz likumā «Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās» noteikto ierobežojumu seši procenti gadā no zemes kadastrālās vērtības — tā ir desmit reizes lielāka jeb aptuveni 60 procenti gadā no zemes gabala kadastrālās vērtības,» skaidro E. Zelderis.

Tiesā pašvaldību pārstāvēja

Talsu novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītāja Guntra Tālberga. Viņa paudusi, ka pašvaldībai tiesas sēdē nācies uzklausīt tiesas pārmetumus par prasības pamatojumu, tā nepilnībām. Līdz 6. decembrim pašvaldībai ir iespēja labot pieteikumu, ja tam ir pamats. Nodaļas vadītāja arī vērsusi uzmanību, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir atzinis, ka A. Vilsona darbībās nav konstatējamas normatīvajiem aktiem neatbilstošas darbības.

E. Zelderis gan pauž citādu nostāju. Viņam bijuši vairāki jautājumi, ko viņš uzdeva gan klātienē domes sēdē, gan savā deputāta pieprasījumā. Piemēram, kāpēc tiesas sēdē pašvaldības intereses nepārstāvēja prasības pieteikuma sagatavotāja — juridiskā atbalsta daļas vadītāja Santa Kondratoviča? Viņš uzskata, ka pašvaldība lietu cenšas «norakt».

«Talsu Vēstis» domes sēdē novēroja, ka G. Tālberga izvairījās no atbildēšanas, viņas vietā pie mikrofona sākotnēji devās Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Inguna Kaļinka. E. Zelderim atkārtoti uzdodot jautājumu par pašvaldības pārstāvēšanu un aicinot pie mikrofona doties juridiskās nodaļas vadītāju, viņa skaidroja, ka iemesls, kāpēc pašvaldību tiesā pārstāvēja pati, nevis S. Kondratoviča, ir domes priekšsēdētāja Daiņa Karola lēmums. Pirms tika uzdoti nākamie jautājumi, G. Tālberga norādīja, lai deputāts E. Zelderis sev vēlamos jautājumus nosūta viņai rakstiski.

Lai arī E. Zelderis pats personīgi tiesas sēdē Kuldīgā nebija klāt,

viņš esot iepazinies ar audioierakstu no tās. Tas radījis stingru pārliecību par vairākām lietām, ko viņš norādījis arī savā deputāta pieprasījumā un par ko runāja domes sēdē. «Tiesas sēdē G. Tālberga uz daudziem atbildētāja pārstāvja Uģa Ūsiņa un tiesneses uzdotajiem jautājumiem, t.sk., kāpēc tiek celta prasība tiesā, vienkārši klusēja, paziņoja, ka nevar atbildēt, vai argumentēja, ka dokumentus sagatavoja un zaudējumu aprēķinus veica prasības pieteikuma sagatavotāja (S. Kondratoviča — aut.). Tāpat G. Tālberga neatbildēja, vai pašvaldība citus līgumus, kuros būtu pārsniegts sešu procentu ierobežojums, būtu noslēgusi. Un G. Tālberga arī nebija sagatavojusi iesniegšanai tiesai aktuālus zaudējumu aprēķinus, jo nomas līgums joprojām ir spēkā un nomas maksa turpina pieaugt, palielinot zaudējumu apmēru. No iepriekš minētā secināms, ka esošā domes vadība apzināti izvairās no pašvaldības interešu aizsardzības un veic pretrunīgas darbības, lai panāktu civillietas izbeigšanu un pašvaldībai nodarītie zaudējumi netiktu piedzīti. Man nav šaubu, ka šāda rīcība ir pasūtīta, viņai ir sniegti norādījumi, kas jādara, lai lietu «noraktu»,» domā E. Zelderis.

Kad noslēdzās jautājumu sadaļa

un sākās viedokļu un priekšlikumu laiks, sekoja ļoti plaši, bieži ar jautājumu nesaistīti un nereti citam citu aizvainojoši izteikumi. Piemēram, apgalvojot, ka tiek melots, kāds neizskatās vesels vai ir necienīgs deputāta amatam u. c. Ja iedzīvotājiem ir vēlme noklausīties visu audioierakstu no domes sēdes, to iespējams atrast pašvaldības mājaslapā. Tā, piemēram, deputāte Inga Gluzda apgalvoja, ka E. Zelderis meistarīgi melo un maldina sabiedrību, un vaicāja viņam, kāpēc laikā, kad ieņēma mēra krēslu, nepanāca īres maksas samazinājumu. Uz to E. Zelderis atbildēja ar pretapgalvojumu, ka deputāte pati melo. Viņš jautājumu centies risināt, tomēr iznomātāja piekritusi nomas maksu samazināt vien līdz 30 procentiem, nevis sešiem. Kad viedokļu apmaiņas savā starpā bija ieilgušas, deputāte Tabita Kalniņa sacīja: «Man ir sajūta, ka domes sēdes pārvēršam par cirku, tas nav pieļaujams. Šādas lietas, smagus jautājumus varam izskatīt komiteju sēdēs. Bet tas, kas pēdējā laikā notiek domes sēdēs, ir nepieļaujami, mēs paliekam smieklīgi.»

E. Zelderis savā pieprasījumā lūdza divas lietas: izvērtēt G. Tālbergas darbības tiesā un viņas atbilstību ieņemamajam amatam; nodrošināt tiesā profesionālu pašvaldības pārstāvi un uzturēt prasību. Deputātu vairākums priekšlikumus noraidīja, pamatojoties ar to, ka viņiem nav pārliecības par lietas apstākļiem, un pirms tam notikušās diskusijas neskaidrības radījušas tikai lielākas. Tā vietā deputāti ierosināja un pieņēma lēmumu informāciju pieņemt zināšanai un uzdot domes priekšsēdētājam D. Karolam sekot līdzi tiesas procesam, to izvērtēt un informēt deputātus kārtējā domes sēdē.

