Līdz mācību gada sākumam atlicis vien pusotrs mēnesis. Ceturtdien, 13. jūlijā, Talsu novada domes deputāti vienbalsīgi lēma par finansējuma piešķiršanu Valdemārpils vidusskolai ēdināšanas bloka telpu remontam. Papildus tam — šī skola un Sabiles pamatskola palikušas bez ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja.

Plāno ēdināšanu nodrošināt uz vietas

Kā informēja Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, ēdinātājs, kurš līdz šim pakalpojumu nodrošināja Sabiles pamatskolā un Valdemārpils vidusskolā, nolēmis to pārtraukt. 3. aprīlī pašvaldībā par situāciju reģistrēts iesniegums. «Maijā to skatījām izglītības, kultūras un sporta komitejā kā informatīvu jautājumu. Deputātu lēmums bija informāciju pieņemt zināšanai. Tajā brīdī domājām, ka ēdienu varētu pievest klāt abām skolām. Pirms trīs nedēļām parādījās cerību stars, ka varētu atrasties ēdinātājs, kurš to nodrošinātu uz vietas,» skaidroja U. Katlaps. To, ka ēdināšanas bloka telpās nepieciešams remonts, norādījis Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).

Sabiles pamatskola pati saviem spēkiem veikusi telpu kosmētisko remontu, un lieli papildu līdzekļi tam nav nepieciešami. «Ēdināšanas bloka telpās ir ļoti daudz mitruma, tāpēc ātri veidojas pelējuma sēnīte. Mitrums veidojas tāpēc, ka ir problēmas ar apkures sistēmu — radiatori netiek līdz galam apsildīti, jo katlumājas jauda nav pietiekama. Pagaidām skolai nepieciešams iegādāties gaisa mitruma atdalītāju un sildītāju,» klāstīja U. Katlaps. Citi lieli ieguldījumi skolā nav veikti, jo tiek cerēts, ka Sabiles pamatskola iegūs līdzekļus energoefektivitātes projektā, lai sakārtotu izglītības iestādi.

Ugunsgrēka dzēšana

Talsu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Dainis Karols sacīja, ka apskatījis situāciju skolā un uzskata to par neapskaužamu: «Telpas ir diezgan briesmīgā stāvoklī. Jo īpaši aina saasinājusies pēc tam, kad izņemtas visas iekārtas, aprīkojums. Neskatoties ne uz ko, mums jāpiešķir finansējums, jo, sākoties jaunajam mācību gadam, jāpabaro bērni. Esam laika ķīlnieki.»

Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis radušos situāciju vērtēja kā bīstamu: «Septembrī ēdienam jābūt uz galda, bet šobrīd mums vēl jāizsludina iepirkums. Manuprāt, jautājums ielaists pārāk tālu, jo situācija skolas direktoram un izglītības pārvaldei bija zināma jau labu laiku. Joprojām nesaprotu, kāpēc budžetā netika plānots vai pašvaldībai netika lūgts finansējums ātrāk, ja telpu stāvoklis ir tuvu kritiskam.»

Kā informēja Valdemārpils vidusskolas direktors Andris Dzenis (iepriekšējā sasaukuma Talsu novada domes duputāts), pēc likuma, par telpu stāvokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām atbildēja uzņēmējs. Šī iemesla dēļ, sastādot šī gada budžetu, līdzekļi tam netika prasīti. Budžeta sastādīšanas laikā arī nebija zināms, ka uzņēmējs plāno pārtraukt pakalpojuma sniegšanu. «Tas, ka telpās nepieciešami remontdarbi, uzņēmējam vairākkārt tika norādīts. Nav tā, ka nekas netika darīts — viņi flīzēja sienas un grīdu, bet acīmredzot ar to nepietika. Tagad, kad uzņēmējs ir aizgājis, paņemot prom savas iekārtas, aiz tām pavēries skats, kas pirms tam nebija redzams,» skaidroja A. Dzenis. Arī PVD pārbaudes aktos vēl pagājušā gada sākumā nav bijis norāžu par kāda veida neatbilstību telpām. Daži aizrādījumi saņemti pērn rudenī, tie tika laboti. Kad 2015. gadā tika sastādīts Talsu novada investīciju plāns, tajā iekļauta nepieciešamība pēc finansējuma ēdināšanas bloka sakārtošanai nākotnē.

Sastiķē līdzekļus

«Lai vai kā, bet nedrīkst pamatoties un aizbildināties tikai ar līgumu, kas bija noslēgts ar uzņēmēju. Jāskatās taču, kāda situācija ir realitātē!» pie sava palika E. Zelderis. Viņš mudināja izglītības pārvaldi apzināt situāciju visās novada skolās, lai saprastu, kāds ir telpu stāvoklis, un nerastos līdzīgi gadījumi, kad steigā jāpieņem tik būtiski lēmumi un jāveic darbi.

Deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt Valdemārpils vidusskolai 31 000 eiro no pašvaldības budžeta programmas «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem», 15 000 eiro no Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes prioritārajiem darbiem paredzētajiem līdzekļiem (par šo naudu bija plānots izveidot sabiedriskās tualetes Valdemārpilī) un 9200 eiro no skolas virsplāna ieņēmumiem. Par piešķirto finansējumu tiks atjaunota ēdamzāle, virtuves bloks un palīgtelpas. Talsu novada pašvaldības iepirkumu komisija organizēs iepirkumu par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu abās skolās uz trīs gadiem.

