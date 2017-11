Nebijusi reforma Talsu novadā: četri bērnudārzi strādās visu gadu 28.11.2017

Sākot no nākamā gada, Sabiles, Valdemārpils, Stendes un Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādes (PII) būs atvērtas visu gadu. Pārējie bērnudārzi novadā strādās kā līdz šim. Šādu lēmumu pēc garām diskusijām vairāku mēnešu garumā 16. novembrī pieņēma Talsu novada domes deputāti.

Lai arī Talsu novada pašvaldība jautājumam

pievērsusies arī citus gadus, rezultāts nav bijis. Jaunais sasaukums no mēģinājuma ieviest pārmaiņas neatkāpās. Jautājumu izskatot Talsu novada domes komitejās, dažas bērnudārzu vadītājas par plānotajām izmaiņām nebija priecīgas. Kāda sacīja, ka lietderīgāk finansējumu, kas tagad tiks tērēts, lai attiecīgie bērnudārzi būtu atvērti visu vasaru, vajadzētu atvēlēt iestāžu un bērnu rotaļu laukumu sakārtošanai. Vēl izskanēja apgalvojums, ka šī iemesla dēļ kāda no iestādēm var zaudēt darbiniekus, jo līdz šim ierasts, ka abus atvaļinājuma mēnešus iespējams baudīt vasarā. Pēc izmaiņām, iespējams, tas mainīsies. «Visticamāk, lielākā daļa pamata audzinātāju atvaļinājumā abus mēnešus varēs doties vasarā, bet tas ir atkarīgs no iestāžu vadītājiem, kā tiks izveidoti grafiki. Šāds variants būtu labāks bērniem,» stāsta izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps.

Talsu novada izglītības pārvalde bija sagatavojusi vairākus variantus, kā bērnudārzi varētu strādāt. Visdārgākais variants, kurš pat nenonāca līdz domes sēdei: visas novada PII strādā visu gadu. Domes sēdē deputātiem bija iespēja izvēlēties kādu no trīs variantiem. Pirmais: visi bērnudārzi strādā kā līdz šim, iestādēm esot slēgtām līdz piecām nedēļām vasarā. Otrais: visu gadu strādā Sabiles, Valdemārpils, Stendes un Vandzenes bērnudārzs, pārējie — kā ierasts. Trešais: visu gadu strādā iepriekš minētās četras PII, plus visi bērnudārzi Talsos.

Deputātu domas dalījās gan darba komitejās, gan domes sēdē. Ļoti neviennozīmīgi, tomēr ar nelielu balsu vairākumu tika atbalstīts otrais variants. Deputāti sacīja, ka tas ir kompromiss. Lai to realizētu, novada budžetam tas izmaksās aptuveni 18 369,70 eiro, kas var būt mainīgs, ņemot vērā bērnudārzu grupiņu piepildījumu.

Vēl būtisks jauninājums,

ko vēlējās ieviest deputāti, — ļaut vecākiem izvēlēties, kurā Talsu bērnudārzā laist bērnus, kamēr pašu PII ir slēgta. «Protams, lai neveidotos haoss, līdzšinējā sadarbība starp bērnudārziem paliks spēkā, bet tas nebūs noteikts ļoti stingri, lai dotu vecākiem izvēles iespējas. Šeit gan jārēķinās, ka vietu skaits ir ierobežots, tāpēc, iespējams, ne visu vēlmes varēsim izpildīt,» skaidro U. Katlaps. Viņš pašvaldības vēlmi nodrošināt vecākiem un bērniem pēc iespējas pieejamākas PII vērtē pozitīvi. «Ja neskatāmies uz blakus apstākļiem, vislabākais variants, protams, būtu, ja visi bērnudārzi varētu strādāt visu gadu. Šobrīd pieņemtais lēmums arī ir labs, jo līdz šim Talsos dzīvojošajiem vecākiem vienmēr bijusi iespēja savu bērnu atstāt kādā no bērnudārziem. Pārējā novada teritorijā tas nebija iespējams. Vienīgais variants — jāved bērns uz kādu no Talsu bērnudārziem. Tas ir problemātiski,» uzskata U. Katlaps. Ar šo deputātu lēmumu tiek sniegta palīdzība perifērijā dzīvojošajiem cilvēkiem.

Problēmām pieņemtā lēmuma izpildes dēļ nevajadzētu rasties, domā izglītības pārvaldes vadītājs. «Protams, iestāžu vadītājiem vajadzēs piedomāt, lai atrastu aizvietotājus, bet tas nav neizdarāms. Tas ir mūsu darbs, kas ir jāpaveic un par ko saņemam atalgojumu. Tā nav problēma, par ko būtu jāvaimanā,» vērtē U. Katlaps.

Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis neviennozīmīgo deputātu balsojumu skaidro ar viedokļu atšķirību, kas demokrātiskā sabiedrībā tikai saprotama. Bažas raisot, vai visiem par jautājumu ir vienota izpratne. «Galvenais ir pretimnākšana ģimenēm. Jāņem vērā, ka šis būs pirmais gads, kad izmēģināsim šādu sistēmu. Iespējams, pēc nākamā gada vasaras secināsim, ka kaut kas jāmaina. Visiem jāsaprot, ka strādājam iedzīvotāju interesēs. Nedrīkstam darbinieku intereses uzstādīt kā primāro, neņemot vērā to vecāku problēmas, kuriem bērniņu vasarā patiesi nav, kur atstāt šo mēnesi,» uzskata E. Zelderis.

Izglītības pārvalde PII bērnu vecākiem aptaujas veidā vaicāja, kāda ir viņu attieksme, ka bērnudārzs vienu mēnesi vasaras periodā ir slēgts. No 443 respondentiem (dati 23. novembrī) tikai 43,8 procenti norādījuši, ka tas ģimenei nesagādā nekādas problēmas. Pārējie 56,2 procenti apgalvojuši, ka tas ģimenei sagādā nelielas problēmas vai ar to ir neapmierināti.

