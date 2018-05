Neatteikties no sapņa pie pirmajām grūtībām 24.04.2018

Līgas un Ivara Irbju ģimene ir viena no tām, kura cenšas audzināt bērnus pēc vislabākās sirdsapziņas un uzskata, ka vecākiem jārāda priekšzīme. To apstiprina aizvadītajā gadā saņemtā Talsu novada Goda balva par ieguldījumu ģimenisko vērtību stiprināšanā. Lai saprastu, kas mūsdienās veido stipras ģimenes pamatus, aicināju uz sarunu trīs bērnu mammu Līgu Irbi. Viņa ir valsts patriote no matu galiņiem līdz papēžiem un mīlestību pret dzimto zemi cenšas ieaudzināt arī bērnos. Brīvajā laikā viņa darbojas folkloras kopā «Talsi» un izaicina sevi, mērojot distances, kas lielākajam vairumam cilvēku šķiet neaizsniedzamas. Skriešanu Līga sauc par savu meditāciju, savukārt sacensības — par svētkiem.

Atskatoties uz savu bērnību, Līga teic, ka tā bija patiešām laimīga. Vasarā un brīvdienās viņa devās uz Vandzeni pie vecvecākiem, bet pārējo laiku pavadīja Rīgas (toreiz Revolūcijas) ielā. «Bērnība aizritēja līdzīgi kā filmā «Paradīze 89» — lielā māsa ar māsīcu vadāja mani ķerrā, laistījāmies ar ūdeni, krāvām siena zārdus un gulējām tikko sakrautā siena pantā. Talsos daudz laika pavadīju gan ar vecvecākiem, gan sētas bērniem — spēlējām bultiņas, kariņus un citas spēles līdz pat vēlai naktij. Ļoti mīļš man bija Talsu opaps, kurš Rīgas ielas garāžā bieži remontēja mašīnu. Vienu reizi, kad mašīnas kapots bija palicis vaļā, es paņēmu savas smiltiņas, uzkāpu uz beņķīša un dziedāju «Sijā auzas, tautu meita». Toreiz nesapratu, kāpēc opītis ir dusmīgs.

Ļoti spilgti prātā palicis

gadījums, kad nevēlējos braukt uz laukiem, tāpēc aizmuku uz kaimiņu privātmāju un paslēpos cementa maisītājā. Visa ģimene mani vairākas stundas meklēja pa Rīgas ielas daudzstāvu māju pagalmiem. Kad ome mani atrada, dabūju lielu brāzienu, bet es raudāju ļoti reti. Kad ieraudzīju tēti, tad gan puņķi un asaras gāja pa gaisu, jo tētis mani ļoti mīlēja un vienmēr žēloja. Es biju puikmeitene, kas gāja, kur vien gribēja. Biju ļoti patstāvīga un spītīga, ar savu raksturu,» atklāj Līga.

Viņas tētis ir virpotājs un, neskatoties uz cienījamo vecumu, jau vairāk nekā 50 gadu strādā uzņēmumā «Talce». Tā kā Līgai vienmēr ir interesējušas vīrišķīgas lietas, bērnībā viņa gāja pie tēta uz mehāniskajām darbnīcām. Viņas mamma visu mūžu strādājusi par sanitāro ārsti — Līga ar sajūsmu atceras dienas, kad varēja braukt līdzi mammai uz pārbaudēm. Ar māsu, kura ir septiņus gadus vecāka, šobrīd attiecības ir ļoti labas, taču vienmēr tā nav bijis. «Mazotnē mums bija īsts karš — es viņai kritu uz nerviem, visur vazājos līdzi un ņēmu viņas lietas. Tagad māsa ir viens no maniem tuvākajiem cilvēkiem. Lielākā cīņu biedrene līdz pat šim laikam ir mana draudzene Sandra, ar kuru kopā ir piedzīvots viss, sākot no cīņām smilšu kastē līdz pat sirdēstiem par sliktajiem puišiem. Esmu jutusies mīlēta gan bērnībā, gan tagad — brīdī, kad mūsu ģimenē ienāca bērni, vecāki sniedza lielu atbalstu.

Skolas gaitas aizvadīju

Talsu pamatskolā un Talsu 1. vidusskolā. Nevarētu teikt, ka biju labiniece, bet es vienmēr spēju sevi mobilizēt un skolu beidzu labi. Jau tolaik diezgan aktīvi sportoju, no 1. līdz 12. klasei spēlēju basketbolu un paralēli startēju vieglatlētikas disciplīnās. 7. klasē bija iespēja braukt mācīties uz basketbola vidusskolu Rīgā, taču mamma nepalaida, nobijās. Esmu spēlējusi arī pirmās un vienīgās Talsu meiteņu hokeja komandas sastāvā,» atklāj Līga.

No mācību priekšmetiem viņai patika vēsture, literatūra un ģeogrāfija, taču nepadevās valodas. Sākotnēji viņa vēlējās studēt starptautiskās attiecības, bet iekļūt šajā programmā neizdevās. Līga studēja Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. «Iestājoties juristos, biju pilnīgi pārliecināta, ka būšu slavena advokāte un man būs savs kantoris. Man likās, ka visi, kas mācās juristos, ir slaveni advokāti un viņiem ir spīdoša karjera, bet jauns cilvēks nesaprot, cik daudz darba jāiegulda, lai par tādu kļūtu. Ar katru kursu ambīcijas krita. Otrajā kursā nolaidos līdz advokāta palīgam, trešajā kursā biju pārliecināta, ka strādāšu par juristi, bet ceturtajā kursā galvenais bija, lai darbs ir saistīts ar to, ko mācos. Studēju neklātienē un paralēli strādāju maizes kombinātā. Esmu ceturtās kategorijas konditore un trešās kategorijas maizniece. Vienā no pēdējiem kursiem man iespēju deva Talsu zemesgrāmatas nodaļas toreizējais priekšnieks Andris Ozols. Vairākus gadus strādāju zemesgrāmatas nodaļā par konsultantu, taču nu jau desmito gadu strādāju Latvijas Pastā, atbildu par Latvijas Pasta nekustamajiem īpašumiem Kurzemē un daļā Zemgales. Darbs ir interesants — visu laiku atrodos kustībā, un katra diena ir citādāka.

Es nekad neesmu vēlējusies

dzīvot Rīgā, arī studiju laikā ne. Man patīk Talsi, un esmu savas dzimtās vietas patriote. Mans vīrs ir dzimis Rīgā, bet kopš mazotnes ir talsenieks. Pēc profesijas Ivars ir sporta skolotājs, bet nu jau daudzus gadus skolā nestrādā. Droši vien, pateicoties viņam, mums ģimenē sports ir tik tuvs. Mūsu dēls un vecākā meita trenējas basketbolā. Jaunākā meita gan ir vairāk māksliniece. Bērnībā viņa jokojoties teica — nezin, kur es tāda viena mākslotāja jūsu ģimenē radusies,» smejas Līga.

Pēdējos gados viņa ir aizrāvusies ar taku skriešanu. «Tā kā mans vīrs vairāk vai mazāk ir skrējis vienmēr, brīdī, kad piedzima bērni, arī es pamazām sāku to darīt. Sākums nebūt nebija viegls. Skolas laikā vairāk par 100 metriem neskrēju, divu kilometru kross apkārt Vilkmuižas ezeram man likās ļoti grūts, jo pie gariem gabaliem cilvēks pierod lēni. Sākumā varēju pieveikt labi ja kilometru, tagad varu noskriet vairāk, bet man vēl ir daudz, kur augt. Patiesībā skriet pa neceļiem man iepatikās jau agrāk, Talsu kinoloģiskā kluba sastāvā vairākkārt piedaloties starptautiskās dienesta suņu biatlona sacensībās Rēzeknē. To laikā kopā ar suni jāmēro deviņi kilometri un jāpārvar dažādi šķēršļi. 2015. gadā pirmo reizi piedalījos taku skrējienu seriāla «Stirnu buks» Talsu posmā un sapratu, ka tas ir domāts man. Skrienot mežā, iespējams izbaudīt dažādos gadalaikus un atslēgties no ikdienas rūpēm. Kādreiz man patika skriet tikai vakaros, likās — kā var skriet no rīta, cilvēks taču nav pamodies, bet tad sāku apzinīgi likt modinātāju uz 6.30 un sapratu, cik tas ir forši. Cilvēks no rīta ir atpūties, enerģijas pilns, un viņam ir vairāk spēka. Skriešana ir mana meditācija. Protams, ir bijuši arī ekstrēmi brīži — pagājušajā gadā karstā vasaras dienā, skrienot 25. kilometru, netālu no Kamparkalna satiku lielu baru ar mežacūkām. Nācās atkāpties un mērot palielu līkumu. Tad gan domāju, ka mežā vairs nesportošu, taču tā tas, protams, bija tikai līdz nākamajai reizei.

Tad, kad cilvēks noskrien pirmo kilometru, viņam gribas noskriet piecus kilometrus, tad, kad noskrien desmit kilometrus, gribas noskriet pusmaratonu, bet tad, kad noskrien pusmaratonu, viņš skatās uz maratonistiem, ultramaratonistiem un domā — man vēl ir daudz, kur augt. Ikdienas garie treniņi nav viegli — tā ir rakstura pārbaude. Trenējos trīs līdz četras reizes nedēļā. Nedēļas vidū skrienu desmit līdz 15 kilometrus un nedēļas beigās ap 20 kilometriem,» skaidro sportiste.

Pagājušajā gadā Līga

piedalījās sešos taku skrējienu seriāla «Stirnu buks» posmos, četros pusmaratonos, nakts skrējienos, seriālā «Noskrien ziemu», skrējienā «Patriots» un komandas «Talsu pauguraines Zaķi» sastāvā startēja Lietuvā. Šogad skriešanas mīļotāju pulciņš «Talsu pauguraines Zaķi» pirmo gadu seriālā «Stirnu buks» startēs kā komanda. Lietuvā Līga 16 kilometru distancē ieguva 1. vietu, seriāla «Stirnu buks» kopvērtējumā — 12. vietu un seriālā «Noskrien ziemu» — 3. vietu savā vecuma grupā. Latvijas čempionātā šosejas skriešanā viņa iekļuva pirmajā simtniekā un desmit kilometrus noskrēja nedaudz vairāk nekā 40 minūtēs.

«Es uzskatu, ka vecākiem jārāda priekšzīme. Ja mēs ar vīru skrienam pa pielijušu mežu, mūsu bērni sporta stundā neteiks, ka nevar iet ārā, jo ir slikts laiks. Viņi sportos neatkarīgi no laika apstākļiem. Bērni dara to, kas vecākiem liekas svarīgi. Sports māca neatteikties no sava sapņa pie pirmajām grūtībām un cīnīties. Protams, ja cilvēks vēlas sasniegt augstus mērķus, bez talanta nevar iztikt, bet tautas sporta līmenī svarīgāks ir darbs.

Domāju, ka man sasniegt mērķus palīdz gribasspēks, neatlaidība un spīts. Skrējienu seriālā «Stirnu buks» ir iekļauts arī sprinta etaps — to pieveikt nav viegli, toties tas sniedz lielu gandarījumu. Protams, dažkārt kaut kas neizdodas, taču pie pirmajām grūtībām nedrīkst padoties. Ja tu noskrien pusmaratonu rudenī un gribi to pašu izdarīt pavasarī, nedrīkst doties ziemas miegā, jo tad atkal jāsāk no četriem kilometriem. Pagājušajā gadā pirms sacensībām negulēju gandrīz nevienu nakti. Nav viegli pēc negulētas nakts noskriet 20 vai 30 kilometrus. Pārsvarā skrienu līdz 25 kilometriem, bet tagad trenējos, lai sasniegtu augstāku līmeni. Skrējēji iedalāmi tajos, kuri ir noskrējuši maratonu, un tajos, kuri nav. Tie, kuri nav noskrējuši maratonu, par to sapņo,» teic Līga.

Brīvajā laikā viņa apmeklē

folkloras kopu «Talsi», kur darbojas jau 13. sezonu. Līgai sirdij tuvas ir latviešu tautasdziesmas, dzīves ziņa un tradīcijas, viņa ir piedalījusies vairākos Dziesmu svētkos, starptautiskajos folkloras festivālos un šogad atkārtoti pošas uz starptautisko folkloras festivālu «Baltica» un Dziesmu svētkiem. «Man ļoti patīk dziedāt, diemžēl meldiņu man ir pagrūti noturēt — korī mani neņēma skolas laikā un neņem arī tagad, taču folkloras kopā gan varu dziedāt. Cenšos ieinteresēt arī savus bērnus — gribu, lai viņi zina ne tikai to, kas ir Helovīns, bet arī ķekatas. Esmu uzaugusi ar stāstiem par Sibīriju un dzīvi Ulmaņlaikos — jau bērnībā man tika ieaudzināta mīlestība pret savu zemi. Es bieži skrienot apstājos pie Sapņu ezera vai kalna galā, no kura paveras pasakains skats, un domāju, cik gan Latvija ir skaista!

Pagājušajā gadā mūsu ģimenei tika izrādīts liels gods un uz valsts svētkiem saņēmām Talsu novada Goda balvu par ieguldījumu ģimenisko vērtību stiprināšanā. Bijām ļoti pagodināti, bet pārsteigti, jo esam parasta ģimene, kurā visi nebūt nav tikai balti un pūkaini. Mēs neko īpašu nedarām, tikai cenšamies audzināt bērnus pēc vislabākās sirdsapziņas. Vēlamies iemācīt saviem bērniem mīlēt citam citu, mīlēt savu zemi, uzskriet katrā kalnā tiešā un pārnestā nozīmē un cienīt savas tradīcijas,» atklāj Līga.

