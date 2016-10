Neatbalsta priekšlikumu atstādināt Kristīnu Bidzāni 27.10.2016

Pamatojoties uz Talsu novada domes vēstuli, 17. oktobrī SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» dalībnieku sapulcē izskatīja jautājumus par SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» valdes locekles Kristīnas Bidzānes atsaukšanu no amata un par noteikumu projektu «Kārtība, kādā nominēt kandidātus valdes locekļa amatam SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca», kurā Talsu, Rojas, Dundagas, Mērsraga pašvaldībai kā dalībniekiem ir tiesības izvirzīt vienu valdes locekli».

Šos jautājumus skatīja, atsaucoties uz Talsu novada domes priekšlikumu, tomēr dalībnieku sapulces vairākuma viedoklis atšķīrās no Talsu novada domes paustā. Viens no noteikumu projekta atlases un izvērtēšanas procesa piedāvātajiem kritērijiem — pašvaldību kapitāldaļu turētāji sapulcē balso ar savām kapitāla daļām atbilstošo balsu skaitu par valdes locekļa kandidatūrām un lielāko balsu skaitu saņēmusī kandidatūra tiek virzīta SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» dalībnieku sapulcei apstiprināšanai par valdes locekli.

Dalībnieku sapulcē nolēma

neatbalstīt Talsu novada pašvaldības priekšlikumu atcelt no amata valdes locekli K. Bidzāni un atstāt spēkā šī gada 12. jūlija dalībnieku sapulcē pieņemto lēmumu — atlikt K. Bidzānes atsaukšanu no SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» valdes locekles amata. Nolemts arī nevirzīt tālākai izskatīšanai noteikumu projektu, kas neietilpst dalībnieku sapulces kompetencē. «Par» nobalsoja Ventspils pilsētas dome, Rojas un Dundagas novada pašvaldība, «pret» — Talsu un Mērsraga novada pašvaldība.

Ventspils pilsētas domes viedoklis: valdes locekles K. Bidzānes atcelšana no amata un tā amata pienākumu sadale uz laiku starp atlikušajiem valdes locekļiem nav akceptējams risinājums, jo, ņemot vērā Talsu filiāles atrašanās vietu un esošo valdes locekļu darba apjomu un noslogojumu, pastāv Talsu filiāles efektīvas uzraudzības un nepārtrauktas saimnieciskas darbības nodrošināšanas risks. Savukārt attiecībā uz noteikumu projektu Ventspils pilsētas dome uzskata, ka šādi noteikumi nav juridiski korekti, jo katrai pašvaldībai jāveic valdes locekļu nominēšanas procedūra atbilstoši savai noteiktajai kārtībai, kurā jāievēro virkne Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 37. pantā noteikto nosacījumu, un tā nav kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces kompetence, līdz ar to nav akceptējama.

«Pārējās pašvaldības uzskata,

ka tas nav viņiem saistoši un aktuāli, kā to sapulcē arī pateica. Runājot par neatbalstīto noteikumu projektu, izskanēja dažādi viedokļi, kā viens no tiem — pašvaldībām par to jāvienojas savā starpā. Ja viss notiktu raiti, varētu piekrist, ka vienojamies paši, bet esam vairākas reizes tikušies ar citu pašvaldību pārstāvjiem, bet rezultāta nav nekāda. Nav kārtības. Pašlaik ir tikai dekoratīvi noteikumi Reorganizācijas līgumā, kas netiek pildīti. Viss novests līdz tādai situācijai, ka izmaiņas veikt ir ļoti grūti un Talsu novada domes lēmumus izpildīt nevar. Tajā pašā laikā palīdzam slimnīcai nodrošināt stipendijas, palīdzam sakārtot dažādus dokumentus, piešķiram finanšu līdzekļus un tamlīdzīgi,» viedokli pauž Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus.

K. Bidzāne kā slimnīcas valdes locekle uzsver, ka savus pienākumus pilda no vislabākās sirdsapziņas, lai novadu iedzīvotājiem būtu pieejami medicīniskie pakalpojumi un slimnīcas darbiniekiem būtu sakārtota darba vide.

