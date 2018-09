Ne tikai vidi, bet arī attiecības veidojam paši 28.09.2018

Tās dažas atvasaras dienas pagājušajā nedēļā ļāva piemirst, ka ir rudens, tomēr ūdens prieku baudīšana tagad prātā tikai visrūdītākajiem peldētājiem. Tādi ir arī Pastendē, kur Rumbu dīķī šīs vasaras beigās ar Talsu novada fonda projektu konkursā «Savu vidi veidojam paši» gūto atbalstu labiekārtota peldvieta, kas nodēvēta par Rūķīšu pludmali.

Nosaukums radies no peldvietai tuvajām «Rūķīšu» mājām. Tajās dzīvo Ilze Pumpure, projekta idejas autore un īstenošanas iniciatore. «Viss sākās ar rosību mūsu pusē. Mēdz teikt — ja autoplacī ilgi nepērk kādu mašīnu, vajag to pārbraukt citā vietā; uzreiz pircēji būs klāt! Līdzīgi bija pie mums — ieradās ceļa būvētāji, kaut ko sāka darīt, un uzreiz arī vietējie pamodās. Katrs savā sētā ir kaut ko uzlabojis, izveidojis, uzstellējis! Nekā nedarīšana mēdz pielipt citiem, bet, kad kāds kaut ko dara, arī tad citi pievienojas,» Ilze pamanījusi.

Tā nu tieši šis izrādījās piemērotākais laiks, lai iekārtotu peldvietu tuvējā ūdenstilpnē. Radās arī iespēja piedalīties projektu konkursā. «Jau iepriekš bija gribējies ko tādu pamēģināt, tomēr pieteikumi šķita tik sarežģīti, ka likās — vajadzīga jurista izglītība, lai tos aizpildītu un pēc tam papīrus sakārtotu! Bet Talsu novada fonda konkursā projektu pieteikums bija vienkārši aizpildāms, viss bija izskaidrots cilvēcīgi saprotamā valodā. Drīz mani uzaicināja ideju izstāstīt žūrijai, un tika piešķirts finansējums, lai pludmalē uzstādītu laipu uz pontoniem,» Ilze stāsta.

Nākamais solis bija apkārtnes kaimiņu iesaistīšana pludmales labiekārtošanā. «Man jau sen bija vēlēšanās iepazīties ar kaimiņiem, citādi braucam cits citam garām, tikai pamājam ar roku, zinām, kur katrs dzīvo, piemirsuši, kā kuras mājas sauc un kā sauc pašus. Mazliet gan šaubījos, vai kāds kaut ko gribēs, bet visi bija atsaucīgi un gatavi piedalīties pludmales veidošanā,» priecājas Ilze.

Kopīgiem spēkiem vajadzēja attīrīt vienu krasta posmu no ūdenszālēm, uzlabot peldvietas pamatu, izveidot atpūtas zonu un veikt citus darbus. Ilze piedzīvoto raksturo šādi: «Kāds rok, kāds velk, kāds stumj, kāds šķipelē, kāds darbojas ar traktoru, kāds jau dabūjis vajadzīgo granti, kāds iedod materiālus, kāds uztaisa sēdvietas, kāds izgatavo informatīvos uzrakstus… Biju pārsteigta par to, cik labprāt cilvēki iesaistās, lai mūsu Latviju darītu skaistāku.» Laipu uz pontoniem izgatavoja pastendnieks Nauris Pipars. Savukārt pēdējais punkts uz «i» bija mazas smilšu kastes izveide jau pēc pludmales atklāšanas, kurā kaimiņi kopīgajam projektam uzdāvināja atbilstošas rotaļlietas.

Projekta izskaņā tika nolikts

datums kopīgai kaimiņu ballītei, ko gan draudēja izjaukt stiprais vējš un lietus, kas nāca lejup virpuļiem vien. Bet izrādījās, ka pat tas nespēj atturēt kaimiņus no kopā būšanas. Ilze ar sajūsmu atceras, kā norunātajā laikā uz pludmali rindām vien nākuši cilvēki, lietusmēteļiem plandot. Visnejaukākos laika apstākļus šī kompānija pārcieta, saspiežoties mazā nojumē netālajos «Indrānos», bet galu galā sagaidīja sauli, kad varēja aiziet arī uz jauno peldvietu, kur pavērās amizants skats — dažas drosminieces peldējās, bet pārējie līdzjutēji stāvēja krastā, ģērbušies biezās virsjakās… «Tobrīd likās, ka viss būs briesmīgi, bet tagad ir tik jautri atcerēties, cik tas bija forši!» Ilze smejas.

No sliktajiem laika apstākļiem bija savs labums — tie lika kaimiņiem sākt domāt, vai nevajadzētu kopīgiem spēkiem ierīkot arī kādu lapeni, kur līdzīgos gadījumos plašāka kompānija varētu patverties. Kamēr šis plāns vēl nav ieguvis konkrētākas aprises, nolemts turpināt kaimiņu draudzēšanos. Arī iemesls kopīgiem svētkiem nav tālu jāmeklē — izskaņai taču tuvojas ceļa remonts! Kad ceļš būs gatavs, tiks svinēta tā neoficiālā atklāšana.

«Prieks atklāt, ka apkārt ir tik lieliski kaimiņi! Viņiem var piezvanīt, viņi ir atsaucīgi. Izrādās, ka esam ļoti daudzpusīga kompānija. Kad sanākam kopā, rodas idejas, ko vēl varētu paveikt,» vērtē Ilze. Zīmīgi, ka interese par šīm norisēm iet plašumā — arī attālāki kaimiņi no Stendes upes pretējā krasta jautājot, vai viņi drīkst pievienoties.

