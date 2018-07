Ne tikai ravēt un kaplēt, bet arī radīt novadam ko paliekošu 28.07.2018

Trīs vasaras mēnešos Dundagas novada pašvaldībā plānots nodarbināt 30 jauniešus, katrā mēnesī dodot iespēju strādāt desmit no viņiem. Jauniešu veikums būs novadam paliekošs, jo ne tikai izveidoti un uzturēti dekoratīvo augu stādījumi un pļauta zāle, bet arī veidoti dekori Lieldienām.

Tiekamies ar dundadznieci Elēnu Ozoliņu, kura jauniešu nodarbinātības programmā Dundagā strādāja jūnijā. Abas ar Dundagas mākslas un mūzikas skolas direktora pienākumu izpildītāju Daci Čodari stāsta par desmit apgleznotajām stiklplasta olām. Tās novadā tiks izmantotas kā Lieldienu dekori. Darbs nav bijis viegls, rūpīgi izzināta Latvju zīmju nozīme un kombinēta katra krāsa, pēc tam katrai olai tapusi krāsaina skice. Tikai tad sākusies olu apgleznošana.

Elēna pirms pāris gadiem ar labām sekmēm beigusi Dundagas mākslas un mūzikas skolu, bet roku zīmēšanai nav atmetusi joprojām. Viņa teic, ka zīmēt patīk kopš mazotnes, un ir ļoti gandarīta, ka prasmes ievērojuši arī citi, dodot iespēju atstāt aiz sevis ko paliekošu.

Radošu pieeju un paliekošu vērtību jūnijā jaunieši radījuši arī pagasta centrā, kur, liekot lietā pašu izdomu, tapusi vēl viena skaista vasaras puķu dobe ar ledenēm un krustziedēm.

Pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro neslēpj prieku par jauniešu lielo interesi dalībai vasaras nodarbinātības programmā. 30 darba vietām pieteikušies vairāk nekā 50 jauniešu. Strādā tie, kuri pieteikušies pirmie. Katru mēnesi teritorijas labiekārtošanā iesaistīti desmit jaunieši — astoņi no Dundagas un divi no Kolkas. Pret uzticētajiem pienākumiem viņi izturoties ar lielu atbildību. A. Kojro teic, ka tas jauniešiem noteikti palīdzēšot arī turpmāk, jo šī pieredze dos stimulu nākotnē iegūt labu izglītību.

