Ne slavinot depresiju, bet meklējot ceļu ārā no tās 25.10.2018

17. oktobrī Talsu novada muzejā tika atklāta izstāde «Slepenais dubultnieks», kas aicina aizdomāties par depresijas problēmu Latvijā un pasaulē. Talsi ir jau piektā vieta, kur šī izstāde apskatāma. Iepriekš «Slepenais dubultnieks» bijis sastopams Rīgā, Jēkabpilī, Tallinā un Tartu, bet tās ceļš noslēgsies Amerikas Savienotajās Valstīs.

«Piekritīsiet, ka pagaidām negribas runāt par slimībām, par tumsu, par to, kas mūs varbūt tuvākajā laikā sagaida. Tajā pašā laikā būsiet pamanījuši, ka gan «Talsu Vēstis», gan raidījums «Kā labāk dzīvot» jau sāk runāt par tādu lietu kā rudens depresija un to, kā cilvēki cīnās, lai šīs sajūtas neieilgtu. Izrādās, ir mākslinieki, kuri vēlas par depresiju runāt, un ir cilvēki, kuri grib šo slimību saprast un piedāvāt dažādus risinājumus,» ievadam sacīja Talsu novada muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos Guna Millersone.

«Slepeno dubultnieku izmantojam kā starpnieku starp mums un lietām, par kurām nevēlamies runāt un kuras vēlamies noklusēt. Caur gleznām un visu izstādes būtību vēlamies stāstīt par cerību, par gaismu, par apņēmību, gribasspēku. Nevis par tumsu un bedrēm, kurās iekrītam un iestiegam, bet par ceļu ārā no tām,» atklāja izstādes kuratore, gleznotāja Madara Lazdiņa.

Izstādes idejas autors

ir teologs, mūziķis un gleznotājs, Latvijas un Amerikas pilsonis Čārlzs Deivids Kellijs. «Tā ir privilēģija — runāt caur mākslu un caur mūziku, jo šīs valodas ir ārkārtīgi dziļas. Mēs esam izveidojuši šādu izstādi ne tāpēc, lai slavinātu depresiju, bet tāpēc, ka zinām — tik daudz cilvēku cieš no šīs slimības, bet daudzi to neatzīst, tāpēc nevar saņemt palīdzību. Tas īpaši attiecas uz vīriešiem. Es to ļoti labi zinu, jo tas daudzus gadus notika arī manā dzīvē. Tā nu izstādes temats ir depresija, bet mērķis ir piedāvāt cerību un palīdzību. Slepenais dubultnieks ir tā otra būtne, kas mūsos dzīvo un kas spēj mūs vilkt lejup — uz vietām, kas ir ļoti neveselīgas un pat bīstamas. Mēs visi pazīstam cilvēkus, kuri cieš no depresijas, un iespējams, ka pat šajā telpā ir tādi cilvēki. Tomēr šai tēmai ir tendence kļūt par tādu, par ko runājam nelabprāt. Kad par kaut ko, kas ir svarīgs, tu nespēj runāt, brīdī, kad beidzot iznes to gaismā, ir liela cerība saņemt palīdzību,» viņš sprieda.

Izstādē redzami Latvijas, Igaunijas un Amerikas mākslinieku darbi. «Katru reizi, kad skatos uz šīm gleznām, ieraugu kaut ko jaunu un dziļāku. Tas ir mākslas brīnums! Māksla ar mums runā bez dzirdamas balss. Tai nav vajadzīga dzirdama balss, lai mēs to saprastu. Māksla ir ļoti svarīga valoda,» Č. D. Kellijs uzsvēra. Viņš sapratis, ka tāda pati valoda ir mūzika. «Tā ir Dieva dāvana! Tā nāk no sirds un uzrunā citu sirdi. Kad pats piedzīvoju depresijas smagāko posmu, klavieres bija mans labākais draugs. Ticu, ka mūzika un māksla ir daļa no mūsu dziedināšanas,» vērtēja Č. D. Kellijs. 14. novembrī viņš atgriezīsies Talsos, lai muzikālajā vakarā ne vien spēlētu paša radītas klavieru kompozīcijas, bet pēdējā izstādes dienā arī dalītos personīgā stāstā par savu slepeno dubultnieku.

Izstādes atklāšanā piedalījās

arī Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols. «Domāju, ka mums katram, ieskaitot mani, ir bijis kāds dzīves posms, kad krītam bezdibenī ar domu: «Nekas, bezdibenis ir dziļš, bet gan jau nokļūšu līdz tā dibenam, atsperšos un nokļūšu atkal augšā!» Tikai brīdī, kad saprotam, ka bezdibenis tiešām ir bezdibenis un ka pašiem jārāpjas ārā no bedres, saskatot cerību, ideju un mērķi, varam nokļūt uz drošām kājām un pildīt tos uzdevumus, kas mums ir doti. Svarīgi ir atrast cilvēkus, kuriem uzticaties un kuri var dot pareizos padomus,» viņš sprieda. Pašam savulaik no bedres izkļūt palīdzējis padoms ieguldīt savu enerģiju cilvēkos. «Svarīgākais ir saprast, ka esi bedrē, nevis slēpties aiz kaut kā,» D. Karols pauda.

Izstāde muzejā būs skatāma līdz 14. novembrim, bet līdz tai dienai ik nedēļu iecerēta kāda aktivitāte. Jau šonedēļ — sestdien, 27. oktobrī — māksliniekiem Talsos notiks plenērs «Slepenais dubultnieks», kuram var pieteikties interneta saitē ej.uz/plenersTalsi vai, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi lazdinamadara@gmail.com.

