Kamēr ne viens vien gados jauns cilvēks nepievienojās fonda «1836» pārgājieniem, baidoties par spēju dienā noiet kājām, piemēram, 25 kilometrus, agrākā kolceniece Maiga Liepiņa 80 gadu vecumā tos nostaigāja kā nieku. Viņa ir Ceļiniece ar lielo burtu.

Pēc gājiena no Kolkasraga līdz Ģipkai atpūtas vietas «Joki» saimniece Ieviņa Svitiņa dāvāja Maigai un Ilgvaram Liepiņiem iespēju telts vietā nakšņot kempinga namiņā. Šī dāvana tika pasniegta ne tikai Maigas kundzes apbrīnojamā spara dēļ — šis maršruts bija zīmīgs arī tāpēc, ka viņi ar Ilgvaru savulaik tieši Kolkā atraduši viens otru un tur sākuši savas kopīgās dzīves gaitas, kuru augļi tagad ir divi bērni, seši mazbērni — pieci mazdēli, viena mazmeita — un trīs mazmazmeitiņas.

Bet viss patiešām sācies Kolkā, kur gan Maigu, gan Ilgvaru aizvedušas darba gaitas. Maigu turp nozīmēja pēc Rīgas 4. medicīnas skolas beigšanas, lai viņa strādātu mazā slimnīciņā par feldšeri. Ilgvars savukārt bija kļuvis par pārtikas tehnologu un zivrūpnieku. Aizgājis prom no darba uz kuģa, viņš Kolkā — kā pats saka, toreizējā «Latvijas Kamčatkā» — piekrita strādāt par galveno inženieri. «Laikam bija jāpilda sanitārais minimums, un Maiga no slimnīcas nāca un mācīja mums, strādniekiem, kas darāms. Apskatījos — diezgan glīta meitene!» Ilgvara kungs koķeti atminējās. 1961. gadā viņi apprecējušies. Arī Liepiņu meitas dzimšanas apliecība izdota Kolkā.

Tā kā feldšera darbs bijis neparedzams, tāpēc grūti savienojams ar ģimenes dzīvi, drīz Maigas kundze turpinājusi izglītošanos, kļūstot par farmaceiti. Daudz izsaka tas, ka viņa savos 80 gados joprojām strādā Salacgrīvas aptiekā un pati ir tās īpašniece. Pat vēl vairāk — viņai šai vietā ir pat divas aptiekas! «Kurš vēl līdz 80 gadiem strādā?» Maigas kundze smejas. Viņa lepojas, ka nu jau Liepiņiem veidojas farmaceitu dinastija — mammas pēdās gājusi ne vien meita, bet arī mazdēls.

Pēc laulībā aizvadītajiem 57 gadiem Maiga un Ilgvars šausminās, ar kādu vieglumu mūsdienās pāri šķiras pie pirmajām grūtībām. «Protams, gadās domstarpības, bet jāatrod kāds kompromiss. Katram ir sava taisnība, un absolūtas taisnības nav nevienam,» spriež Ilgvara kungs. «Tā ir! Cilvēku jau nevar pārmācīt — otrs jāpieņem tāds, kāds viņš ir. Kad katrs ir tāds, kāds viņš ir, tad ir labi. Vienkārši jārespektē vienam otru,» pārliecinājusies Maigas kundze.

«Es iešu kājām!»

Bērni mēdzot lutināt vecākus, piepildot viņu sapņus par ceļošanu un piedalīšanos dažādās aktivitātēs. Šo aktivitāšu vidū ir arī staigāšana un Latvijas iepazīšana, bet fonda «1836» rīkotie pārgājieni Maigas kundzei nebūt nebija pirmie. Patiesībā viss sācies ar to, ka pirms vairāk nekā desmit gadiem viņa pievērsusies nūjošanai. Ikdienā veltījusi laiku pastaigām ar nūjām, Maigas kundze nolēmusi izmēģināt spēkus garākā ceļa posmā. «2016. gadā uzzināju par «Balto kalnu» — gājienu no Kolkas līdz Dubultiem, kurā 136 kilometri jānostaigā 55 stundās. Piesakoties bija jānorāda vecums. Ilgvaram teicu: «Klau, nu, neraksti, ka man ir 78 gadi! Nolaid kādus desmit gadus!» Mazbērni man atveda rozā cepurīti, vēl kaut ko un lika pasoļot. Paskatījās un atzina: «No mugurpuses nepateiksi, ka tev ir 78 gadi.» Rozā atspīdums no cepures arī krunkas noslēpjot,» Maigas kundze smejoties stāstīja. Ja dažs ceļabiedrs iepriekš nodomājis: «Tas tantuks ilgi nevilks…», tad pēc tam bijis spiests domas mainīt, jo Maigas kundze iecerēto distanci veikusi septiņas stundas pirms noliktā laika, ceļā ar atzīšanos par savu īsto vecumu uzmundrinot krietni jaunākus gājējus.

Pēc tam viņa piepildījusi savu sapni noiet Svētā Jēkaba ceļu Spānijā. 28 dienās kājām veicot 800 kilometrus, viņas ar mazmeitu ietaupījušas laiku, tāpēc nolēmušas nostaigāt vēl 100 kilometrus līdz okeānam un 30 kilometrus paieties gar to. «Atbraucu atpakaļ un ieraudzīju «1836» projektu, bet kopā ar viņiem sāku iet tikai pagājušajā gadā. Te es esmu! Jaunie prasa: «Vai tad jums kājas nesāp?» Nekas man nesāp!» Maigas kundze priecājas.

Kopā ar viņu priecājas Ilgvars, kurš sievu pavada un sagaida, katru distanci mērojot ar automašīnu. Klausoties ierakstu diktofonā, priecājos arī es. Kā citādi, ja pēc ceļiniekiem izteiktā aicinājuma dienas noslēgumā vēl doties uz Ģipkas baznīcu, atskan tik mundrā Maigas kundzes balss, vīram sakot: «Nu, tad brauc! Es iešu kājām!»

