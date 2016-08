Ne gluži kapusvētku motīvs, bet tomēr… 25.08.2016

Maija Brūvere Tweet

Talsos ir gana daudz kapsētu. Un nupat jau klāt augusta pēdējā sestdiena, kad, kā ik gadu, atkal iesim ciemos pie savējiem uz viņu mūža mājām Liepu, Eglaines, Jauviņu, Meža, Antiņu, Vācu, Jaunajos kapos. Vai arī Varoņu kapos?

Šķiet, tieši tur kapusvētku dievkalpojumi nenotiek, bet turpat jau ir Antiņu un Vācu kapi, kur pēc ziedu nolikšanas aiziet paklausīties dievvārdus un mūziku. Ziņkārības pēc jau neviens normāls cilvēks pa svešiem kapiem nestaigā, jo mums ir gauži daudz pašiem savu sāpīgo ciemos iešanu. Par Varoņu kapiem iedomājos tikai pavisam nesen, par šo tēmu izlasījusi divus dažādus viedokļus «Talsu Vēstīs». Par un pret, vai — otrādi. Un ne jau par kapiem kā tādiem bija runa, bet par to pretenciozo nosaukumu.

Tas patiesi ir aplam skaļš, un vēl uzbāzīgie obeliski ar uzrakstiem, turklāt krievu tekstā, ka še dusošie cīnījušies par Latvijas brīvību un neatkarību, šaislaikos drīzāk ir kā zaims, nevis cildinājums varoņiem. Un latviešiem šis jēdziens vispār nav cieņā: ar varonību nekad neesam plātījušies — mums ir Brāļu kapi. Arī Lestene, arī piemiņas akmens tepat, Talsu Jaunajos kapos, un vēl daudzviet, ir Baltie krusti. Bez it kā diženā, bet svešādi skanošā apzīmējuma — Varonis. Un neticu, ka zemes klēpī dusošajiem no šiem saukļiem smiltis top vieglākas. Turklāt neviens taču nav pasaulē nācis, lai karos ietu varoņa nāvē. Mātes savus bērnus ir auklējušas, lai viņi dzīvotu. Dzīvotu! Un vēstures notikumos un likteņu griežos cilvēka tautībai bieži nav nekādas nozīmes. Tevi sūta karā, un ir jāiet, nezinot, vai laimēsies izdzīvot vai kritīsi, vai pēc nāves tevi godinās par varoni vai sauks par tautas ienaidnieku. Un maza starpība, vai tevi atved mājās cinka zārkā, vai paliec nezināms dusam svešas zemes kaujas laukā. Mātei un citiem tuvajiem tāpat sāpēs sirds līdz mūža galam.

Jā, arī es reiz biju bērēs Talsu Varoņu kapos. Sen, cik nu manā mūžā tas sen vispār var būt, jo esmu dzimusi 1945. gada maijā, jau pēc tā sauktās un manā galvā iekaltās Uzvaras dienas. It kā miers virs zemes, bet nekā. Ir 1968. gads, un mūsu puišiem jāpilda «godpilnais» internacionālais pienākums Čehoslovākijā. Biju jau pieaudzis cilvēks, bet muļķe gan, — neko toreiz nesapratu. Kas tā par kontrrevolūcijas graujošo darbību Čehoslovākijā, pret kuru palīgā jāsteidzas Padomju Savienībai un citām sociālistiskās sadraudzības valstīm? Ne mazākās jēgas. Tagad jau saprotu, no kā lai tā būtu radusies, ja todienu TASS informācija skaidri un gaiši bija vēstījusi, ka «Prāgas un Bratislavas radiostacijas pārraida partijas un valdības informāciju un ČSR vadītāju runas, bet pagrīdes radioraidītāju darbība sašaurinājusies, normāla preses darbība nav atjaunota.»

Šoks bija, kad uzzinājām, ka Čehoslovākijā bojā gājis Laucienes puisis Viktors Ņikitins. Es toreiz strādāju Laucienes skolā, un mēs dzīvojām kaimiņos, es — «Kļavās», Ņikitinu ģimene turpat pa Strazdes ceļu pāris māju tālāk. Šajā vecumā piecu gadu starpība ir pārāk liela, lai būtu tuvāk pazīstami, bet no vaiga Viktoru zināju — kā jau laukos, pat sasveicinājāmies. To, ka viņš maijā iesaukts dienestā, nezināju, jo sākās jau skolas brīvlaiks un, kā vienmēr, vasarā braucu uz savu Dundagu. Un tad — pēkšņā ziņa, ka Viktors kritis. «Cīņā pret šķiras ienaidniekiem, pildot internacionālo pienākumu — svētāko no svētākajiem», kā rakstīts «Padomju Karogā», 1968. gada 3. septembra numurā, kur stāstīts par Viktora Ņikitina bērēm. Autore — mana vēlākā kolēģe redakcijā — Aina Treimane. Bet viņa jau arī tikpat stulbi ticēja, ka «Padomju Armijas karavīrs Viktors Ņikitins kritis, izpildot Padomju Savienības Komunistiskās partijas un padomju valdības kaujas uzdevumu, aizstāvot miera, demokrātijas, sociālisma un komunisma intereses, cīņā pret kontr­revolucionāriem.»

Īsa bija tava dzīve, Viktor, — rakstīts tālāk. Piedzimi strādnieku ģimenē, mācījies Laucienes astoņgadīgajā un Talsu vidusskolā, īsu brīdi strādāji, iemīlēji meiteni, Padomju Armijā pabeidzi seržantu kursus un nodzīvoji pasaulē 19 gadus. Tas arī viss. Tikai vēl galīgi aplamā piebilde, ko todien kapos neaizmirsa gandrīz neviens no runātājiem: «Tu atdevi savu dzīvību mūsu ideju vārdā» un skaļā frāze «Kauns slepkavām! Mūžīga slava varoņiem!» Pie velna tās idejas un stulbos Komunistiskās partijas uzdevumus, par ko taču arī tev, Viktor, visticamāk, nebija ne mazākās jēgas. Tev bija jādzīvo, nevis 19 gadu vecumā trīs mēnešus pēc iesaukuma dienestā jāiet bojā nejēdzīgā karā svešā zemē.

Togad 1. septembris bija ļoti karsta un svelmaina diena. Bet mātei, tēvam, brālim, tavai meitenei un daudzajiem draugiem — vismelnākā, uz kuras fona saulē pretdabiski košs izskatījās ar sarkanu drānu apvilktais cinka zārks.

Varoņu kapi? Nu un, ka tik cēls nosaukums. Es ticu, ka tu, Viktor, daudz labāk justos savā Laucienē, Pūckalna kapos, kur nu jau labu laiku, kopš apgūluši tavi vecāki.

Un man ir vēl viens stāsts. It kā nemaz Varoņu kapu sakarā un tomēr. Nu jau bija 1989. gads. Dienu pirms 9. maija, kas toreiz vēl joprojām bija Uzvaras diena ar visiem tai paredzētajiem pasākumiem Varoņu kapos, mani pārsteidza telefona zvans no kara komisariāta. Esot atbraukuši divi jauni vīrieši no Kabardijas — Balkārijas autonomās republikas, kas meklējot Otrā pasaules kara sākumā Kurzemē kritušā un kādā Talsu kapsētā apbedītā radinieka atdusas vietu. Vairāk nekā 3000 kilometru garo ceļu bija mērojuši Aļiks Malkondujevs un viņa svainis Sarehs Etezovs. Satikāmies un, kā par laimi, varēju puišiem palīdzēt, jo savulaik, pirms teju gadiem divdesmit man šo kapa kopiņu Vācu kapos bija parādījusi toreizējā kolēģe Aina Treimane, kura 60. gadu beigās jau bija aizvedusi no šīs vietas trīs zemes saujas Malkondujevu ģimenei uz Balkāriju. Toreiz Aļiks vēl bija pusaudzis, bet nu abi ar māsasvīru Sarehu saņēmuši dūšu atbraukt paši uz Latviju ciemos pie Talsu kapsētā jau 48 gadus dusošā tēvabrāļa Hašima Malkondujeva. Aina jau dzīvoja Rīgā, kāds, zinādams mūsu ciešo draudzību, bija kara komisāram ieminējies par mani, un nu pie kapiem satikos ar diviem melnīgsnējiem un ļoti simpātiskiem puišiem. Ilgi staigājām pa vecajiem kapiem, līdz atradām. Nekopta, aizmirsta kopiņa, plāksnīte — apkritusi, ieaugusi zemē un apsūbējusi pavisam melna. Situāciju glāba līdzpaņemta fotogrāfija, kuru Aina savulaik bija aizsūtījusi. Kopiņu sazīmējām pēc kāda koka zara līkuma pāri šai vietai, citādi pēc teju divu stundu meklēšanas diez vai vispār būtu atraduši. Toreiz sanesām smiltis, noberzām piemiņas plāksni, nolikām uz kapiņa Latvijas tulpes. Tikai 9. maija mītiņā Varoņu kapos Aļiks un Sarehs man samulsuši jautāja: kāpēc tie citi labāki, kāpēc tur viss ir spožs un uzkopts, bet otrpus ceļam viņu tēvocis Hašims dus, visu aizmirsts?

Viņš Padomju Armijā bija iesaukts vēl pirms kara sākuma un dienēja Latvijā. Gudrs puisis, Naļčikas Pedagoģiskā institūta students, aerokluba rekordists izpletņu lēkšanā. Vai viņš varēja pretoties un nebraukt, ja bija jau noticis tas, kas bija noticis, un krievi bija Latvijā iekšā? 1941. gada maijā jaunais lidotājs vēl bija atvaļinājumā Balkārā un pārveda savai meitenei eglīti no Latvijas mežiem, bet jau 5. jūlijā Hašima māmuļa saņēma vēsti par viņa nāvi. Tas bija pats kara sākums — 22. un 23. jūnijs, kad aviācijas bumbas drebināja gaisu, svilpa lodes, lidoja šķembas, debesis verda kā uzvārīts darvas katls. Trešajā dienā viņa lidmašīnu notrieca. Todien Talsu slimnīcā dežurēja medicīnas māsa Jūlija Brašus. Viņa atcerējās, ka tad jau caur pilsētai atkāpušās Padomju Armijas daļas. Komunisti, komjaunieši un padomju varas aktīvisti atstāja Talsus. Vieglāk ievainotos pēc pirmās medicīniskās palīdzības steidzīgi sūtījuši tālāk, Hašimu Malkondujevu operējuši tūliņ. Divreiz pārlietas asinis, ārsts Ruģēns darījis, ko spējis, bet ķermenis bijis galīgi saplosīts. Turpat slimnīcā atradies vienkāršs nekrāsots koka zārks. Jūlija Brašus sarunāja zirdzinieku, kas aizved līdz kapiem… Tas bija 1941. gada 26. jūnijā.

Kalnu kolhoza zirgkopim Kaitam Malkondujevam bija seši dēli, karā aizgāja pieci, atgriezās viens — Aļika tēvs Mudajs. Bet dzīvi palikušie Malkondujevi, tāpat kā visi viņu tautas brāļi balkāri, 1947. gadā tika izsūtīti no savas dzimtenes. Aļiks ir dzimis Kazahijā, trimdā, 1955. gadā. Rēķinu, ka nu jau viņam ir pāri 60, bet viņa tēvocis 22 gadu vecumā uz mūžīgiem laikiem dusēs sev pilnīgi svešās pilsētiņas malā, turklāt Vācu kapos. Ironiski, ja vien nebūtu tik ļoti, ļoti skumīgi par to, ka mums bieži sajūk, vai okupants ir okupants un vai varonis ir varonis. Un galu galā — vienalga. Lai visiem mūža miers! Tikai tie kapsētu nosaukumi mēdz būt tādi savādi.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri