Pēc sarunas ar talseniekiem, triju bērnu vecākiem Kristīni un Lauri Vecbērziem ir pārdomas: ja Latvijā būtu vairāk šādu pāru, kuri nebīstas ne pieticības, ne darba, ne iespējamo upuru kaut kā laba vārdā, mūsu valsts būtu pavisam citādāka. Labāka. Un arī daudzbērnu ģimeņu būtu krietni vairāk.

Kristīne augusi četru bērnu ģimenē kā vecākā māsa trim brāļiem. Lauris savukārt ir jaunākais brālis divām māsām. «Tā ir ļoti liela vērtība, ja ir brāļi, kuri tevi saprot bez vārdiem! Man nekad nav bijušas pārdomas par to, ka, augot daudzbērnu ģimenē, vienmēr būs jādalās, tāpēc saņemšu mazāk. Varbūt tāpēc, ka es, būdama vecākā māsa, mātišķi izturējos pret pārējiem? Katrā ziņā esmu ļoti lepna un priecīga par savu ģimeni. Apbrīnoju vecākus, jo mēs dzimām Latvijas pārmaiņu laikā, kas nebija tas vieglākais. Tomēr manī nostiprinājās pārliecība, ka arī pati gribētu vairāk par diviem bērniem,» atklāj Kristīne. «Manuprāt, daudzbērnu ģimene nav šķērslis kaut kam. Vecāki varbūt ir ko vairāk ziedojuši, bet es drīzāk esmu bijis ieguvējs,» piekrīt Lauris.

Ja ir divas rokas un galva

Tagad pašiem pasaulē trīs bērni: Mārtiņam ir septiņi gadi, Ansim — pieci, bet Paulai — divi. Kristīne ar prieku atceras, ka jau abu draudzības laikā, ierunājoties par bērniem, kuri nākotnē varētu dzimt viņas un Laura ģimenē, izjūta bijusi līdzīga. «Man liekas, ka trīs bērni — tas mums šķita kā minimālais! Trīs vajadzētu, un tad skatīsimies,» agrākajās pārdomās dalās Lauris. Viņam arī nav bijušas šaubas par to, vai Latvijas ekonomiskajā situācijā pāri var atļauties veidot daudzbērnu ģimeni. «Ja cilvēkam ir divas rokas un galva un ja viņš var strādāt, tad var nebūt modernākais telefons, bet bērni būs paēduši! Varbūt mēs ar Kiku netiekam katru gadu ekskursijā, varbūt tiekam vien reizi piecos gados, bet lai tāpēc mums nebūtu bērnu? Nu, nezinu gan!» Lauris spriež. Kristīne atceras interviju, kurā daudzbērnu mamma smējusies, ka viens bērns ir viņas nenotikušais ceļojums uz turieni, otrs — uz citurieni… Tas nav ticis teikts ar nožēlu, bet ar apziņu, ka upuris bijis tā vērts.

«Protams, jādomā reāli, tomēr bērns var augt arī pieticībā. Tas ieaudzina labas vērtības — to redzu pēc sevis un brāļiem. Ja vecāki tev nevar visu, visu izklāt priekšā, tad vēlāk spēj novērtēt to, ko pats esi sasniedzis,» uzskata Kristīne. «Mēs abi esam pa pusei laucinieki. Tas devis apziņu — ja tev ir zeme, tad vienmēr būs ko ēst! Lai kādi laiki būtu (pat, ja karš sāktos!), tu vari sevi ar pamatlietām nodrošināt!» ir pārliecināts Lauris.

Viņš strādā par būvinženieri SIA «Talsu namsaimnieks», bet Kristīne ir skolotāja Talsu Kristīgajā skolā. Viņa priecājas, ka abu darbavietās allaž ar sapratni izturējušies pret viņiem kā pret vairāku bērnu vecākiem. Jā, kaut ko, protams, profesionālajā izaugsmē nācies ziedot, izvērtējot, ko vari, ja tev nav bērnu, un ar ko būs gana, ja tev jau ir trīs bērni.

Arī Laurim pirms ģimenes veidošanas bijis darbs Rīgā, lielākas karjeras iespējas, bet viņš apzināti kļuvis par bezdarbnieku, rīkojoties pretēji tam, kā dara vairums. «Mums precoties, man bija jāizvēlas — dzīvot Talsos, lai nākotnē, kad mums būs bērni, viņi varētu izaugt nosacītā lauku vidē, vai Rīgā, kur bērni izaugtu uz ķieģeļiem, bet ģimenei būtu vairāk naudas. Man izvēle šķita pašsaprotama,» toreizējās alternatīvas atklāj Lauris. Kristīne atzīst — par šo soli viņa vīru patiesi apbrīnojot, zinot, ka daudzi vīrieši par katru cenu turētos pie drošas darba vietas. «Lauris bija gatavs darīt jebkādu darbu, neskatoties uz to, ka viņam ir augstākā izglītība konkrētā jomā,» uzsver Kristīne.

Upuris un piedzīvojums

Runājot par valsts atbalstu ģimenēm, viņa spriež — ja māmiņai pirms grūtniecības bijis gana labi atalgots darbs, tad neesot ne mazākā iemesla čīkstēt, jo pirmo bērna dzīves gadu varot dzīvot bez rūpēm un pat iekrāt naudu turpmākajam, zinot, ka vēlāk atbalsts samazināsies, bet bērna vajadzības pieaugs. Vecbērzu ģimene gan spriež — pat, ja Kristīnei nāktos aiziet no darba bērnu pārlieku biežas slimošanas dēļ, viņi prastos iztikt arī ar Laura algu vien. «Jā, mums vairs nebūtu iespējas kaut ko iekrāt saviem sapņiem, bet iztikt mēs varētu,» rēķina Kristīne.

«Mēs nekad neesam gaidījuši, ko valsts dos par to, ka mums ir bērni! Bet, protams, par atbalstu priecājamies,» pauž Lauris. Vecbērzi apzinās, ka Latvijā ģimenes piedzīvo milzīgu pretimnākšanu, salīdzinot ar Ameriku, kur mammai darbā jāatgriežas jau mēnesi pēc dzemdībām, lai nezaudētu darba vietu. Latvijā ģimenes ar trim bērniem baudot šādas tādas papildu privilēģijas, no kurām sevišķi liels atspaids esot tas, ka par bērnudārzu nav jāmaksā ne centa, bet transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis ir uz pusi mazāks. «Protams, cilvēkiem patīk salīdzināt, kā ir Lietuvā un Igaunijā, un vienmēr gribas vairāk. Kad tad būs pietiekami? Nekad! Bet par to, ka valsts vismaz domā šajā virzienā, saku paldies. Ceru, ka tas turpināsies, jo negribas, lai pašsaprotami nāktos pieņemt — ja būsim daudzbērnu ģimene, tad finansiāli būsim zemākajā slānī. Tomēr joprojām uzskatu, ka nauda nedrīkst būt šķērslis, lai dzimtu bērni,» konstatē Kristīne.

Vecbērzi uzskata, ka daudzbērnu ģimenēm nevajadzētu riskēt, nepārdomāti ņemot aizdevumus. «Negribētos, lai parādi būtu smags sitiens visai ģimenei. Protams, citi varbūt nesāk domāt par diviem bērniem, kamēr dzīvo vienistabas dzīvoklī. Mēs padzīvojām arī četratā vienistabas dzīvoklī, un pat Pauliņa vēl piedzima, kamēr tur dzīvojām! Neteikšu, ka tas bija viegli. («Kompakti!» smejoties iestarpina Lauris.) Bet negribējām īrēt lielāku dzīvokli par milzu naudu,» apsvērumos dalās Kristīne.

Pēdējās vasaras Vecbērzi pavada labiekārtotā vagoniņā, bet mācību gada laikā apdzīvo divas istabas pie Laura vecākiem. «Tas atkal ir zināms upuris, lai kaut kad nākotnē sasniegtu savu sapņu piepildījumu. Bērni gan to neuztver kā upuri, bet drīzāk kā piedzīvojumu! Vasarās tur, ziemās citur — dažādība, kas bērnību padara interesantu! Bērni saprot naudas krāšanu un mēdz arī savus desmit centus pielikt kopējam mērķim,» palepojas Lauris.

Nesakot kategorisku «nē»

Protams, viena lieta ir draudzēšanās laikā sapņot par kuplu ģimeni («Kamēr nezini, ko nozīmē naktīs celties, un neesi piedzīvojis, cik bieži bērni slimo,» Kristīne nopūšas), bet kas cits — sajust laulībā tik drošu saikni ar otru cilvēku, lai noticētu, ka spēsiet kopā izaudzināt vairākus bērnus.

«Tiešām varu teikt — mums ir trīs bērni, jo man ir tik labs vīrs! Tā tas ir! Nesaku to tāpēc, ka zinu — tas tiks publicēts avīzē,» smejas Kristīne.

Lauris gan spriež, ka vīrietim vienalga ir mazāk rūpju. «Sāksim ar to, ka man jau bērni nebija jādzemdē!» viņš uzsver. Kristīne atzinīgi vērtē to, ka Lauris piedalījies visās trijās dzemdībās, tomēr neslēpj, ka pašai saņemties otrajam bērniņam pēc salīdzinoši grūtajām pirmajām dzemdībām nav bijis viegli. «Naktīs svīdu baiļu sviedrus!» viņa atceras.

Kad saruna ievirzās par to, kā vecāki var mīlestību sadalīt vairākās daļās, pie tam — tā, lai arī pašiem savstarpēji vēl kas atliek, Kristīne piemin ģimeni, kurā izaudzināti astoņi bērni. Viņu mamma augusi kā vienīgais bērns, tāpēc var salīdzināt — lai kāds būtu bērnu skaits ģimenē, bērnam vienmēr gribēsies vēl vairāk mīlestības! «Man šķiet, ka mīlestība nedalās, tā ir viena kopīga,» iedomājas Kristīne. «Konkurence jau ir. Man taču ir tikai divi ceļi! Trešais bērns paliek ārpus klēpja un ir greizsirdīgs,» atzīst Lauris. «Tomēr tā nav tāda sāpe, ko bērns nestu sevī visu laiku,» ir pārliecināta Kristīne.

Lielākais izaicinājums esot vīram un sievai atrast laiku, ko pavadīt divatā. Lauris gan neslēpj, ka dažkārt mīlestība izpaužas spējā otru likt mierā un ļaut atpūsties, kad bērni beidzot devušies pie miera. Laiku, ko abi pavada divatā, nākoties rūpīgi plānot, nospraužot konkrētus mērķus. Tomēr Vecbērzi konstatē — neesot tā, ka būtu milzīgs izsalkums pēc šādas divvientulības. «Ģimene jau ir kaut kas ļoti organisks. Viens otra klātbūtni izbaudām arī tad, kad bērni ir apkārt,» pamanījusi Kristīne.

Nesen kāds nepazīstams vīrs, redzot Lauri ar visiem trim bērniem, lūdzis, lai viņš pasveicina sievu un apliecina, ka viņa ir malacis, laižot pasaulē bērnus ar tik mazu vecuma atšķirību. Viņš šādas ģimenes apbrīnojot, tāpēc uzskatot par vajadzīgu izteikt pateicību. Kristīnei reiz kāda kundze teikusi: «Meitiņ, tagad tev ir grūti, bet, kad bērni paaugsies, būs vieglāk.» Taisnība jau esot — mazie drīz kļūst cits citam par labākajiem rotaļu biedriem un draugiem.

Būdami kristieši, Vecbērzi uzticas Bībelē teiktajam, ka bērni ir Dieva svētība un ka Viņa gādība par ģimenēm nebeidzas — katlā ēdiena allaž ir gana un arī citādi visa ir pietiekami. Kad piedzimusi Paula, Kristīne smējusies, ka nu viņa pēdējo eksāmenu ir nokārtojusi, tomēr… Nākamais bērniņš gan šobrīd nav viņas un Laura iecerēs, tomēr abi ir pārliecināti, ka, nezinot Dieva plānu viņu ģimenei, nedrīkst teikt kategorisku «nē» vēl kādai dzīvībai.

