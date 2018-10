Nākotnes vārdā — vēl trīs bērnus Tiņģeres pirmsskolas izglītības grupai 16.10.2018

Kā iepriekš bija runāts, 9. oktobrī, nedēļu pēc pirmās iedzīvotāju tikšanās, kurā Īves pagasta ļaudis iestājās pret Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestādes «Saulstariņš» Tiņģeres grupas slēgšanu, notika nākamā sanāksme. Ja vēl pirms nedēļas klātesošajos bija jaušams liels optimisms, tad pēc šīs tikšanās palika iespaids, ka bērnudārza grupu var glābt vairs tikai brīnums.

Tiņģernieku priekšā šoreiz sēdās ne vien Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš, bet arī Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestādes «Saulstariņš» vadītāja Līga Blaua, Talsu novada izglītības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Vineta Ozola, speciāliste pirmsskolas darba jautājumos Dace Ivanova un galvenā speciāliste bērnu tiesību jautājumos Daiga Feldmane, kura ir arī Talsu novada domes deputāte un, kas šajā gadījumā nav mazsvarīgi — tiņģerniece.

Jāatzīst, ka šajā reizē vairāk nekā stundu garā saruna nebija sevišķi auglīga ne no vienas puses. Varbūt tāpēc, ka īsti jau kaut ko izrunāt nemaz nebija iespējams. «Mēs sākam runāt par vienu jautājumu, bet atkal aizslīdam no tā prom… Galvenais jautājums ir: būt šai grupai vai nebūt!» N. Tropiņam atkal un atkal nācās atgādināt. Brīžiem veidojās apburtais loks — viena puse gribēja zināt, cik daudz vecāku būtu ar mieru laist savus bērnus Tiņģeres grupā, bet otra — kā bērnudārzs ir gatavs atsaukties vecāku vajadzībām.

Iepriekš tik aktīvie vecāki šoreiz bija krietni atturīgāki. Ja pagājušajā sanāksmē gluži vai kā galvenais arguments, kāpēc daudzi vecāki jutušies spiesti izņemt savus bērnus no Tiņģeres grupas, tika minēta viena no skolotājām, tad šoreiz viņas virzienā netika raidīts neviens pārmetums, un izglītības pārvaldes darbinieces bija nepatīkami pārsteigtas, ka viņām par šo problēmu nācies uzzināt no «Talsu Vēstīm». Vadītāja skaidroja, ka sūdzība par šo audzinātāju patiesi ir saņemta, bet problēma risināta, veicot pārrunas ar darbinieci un sūtot viņu pieredzes apmaiņā uz Valdemārpils bērnudārzu — mācīties strādāt ar bērniem klusinātā balsī un katram izvēloties individuālu pieeju. «Mēs esam lieli cilvēki, runāsim atklāti, jāizrunā viss, lai nav pārpratumu. Ja šoreiz par audzinātāju nesakāt neko, tad saprotu, ka jautājums vairs nav aktuāls? Ja neatbildat, tad saprotu, ka klusēšana ir piekrišana,» N. Tropiņš provocēja, bet reakcijas nebija.

Atkārtoti izskanēja jautājums

par Tiņģeres grupas darba laiku, kas, kā jau iepriekšējā reizē tika minēts, arī esot viens no būtiskajiem iemesliem, kāpēc dažiem vecākiem nākas savas atvases laist citos bērnudārzos. L. Blaua atzina, ka divi bērni izņemti no iestādes tieši darba laika (no 7.30 līdz 17.30) dēļ, tomēr darba laiku pagarināt varētu tikai, turpmāk vedot no Valdemārpils uz Tiņģeres grupu ne tikai pusdienas un launagu (tas tiek darīts reizē, nevis divos braucienos, un launagā bērni bauda ēdienu, kas nav jāpasniedz silts), bet arī brokastis, lai būtu iespējams ievērot Ministru kabineta noteikumos numur 890 noteikto prasību, ka starp ēdienreizēm jāievēro trīs līdz četru stundu intervāls. Vecāki bija neizpratnē, kāpēc viņi brokastu maizītes bērnam nevar iedot līdzi no mājām kastītē, lai šo problēmu risinātu, tomēr Latvijā tas neesot atļauts. «Kurš atbildēs par to, kas ir uz maizītēm?» jautāja L. Blaua. «Mēs!» atteica mammas. «Nē, diemžēl visa atbildība gulsies uz mani, bet es nevaru pārbaudīt to, ko jūs liekat bērniem kastītēs. Mūsu valstī tādu sistēmu vēl nepiekopj,» vadītāja skaidroja. Vecāki brīnījās, kāpēc audzinātājām nedrīkstētu atļaut, piemēram, sajaukt biezpienu ar krējumu audzēkņu brokastīm. «Nedrīkst! Ja tas būtu mans privātais bērnudārzs, es jums varētu nākt pretī,» rokas bezpalīdzīgi noplātīja L. Blaua.

Izskanēja jautājumi par

Tiņģeres grupas izglītības kvalitāti, iespēju saņemt logopēda pakalpojumus, arī par transporta nodrošināšanas iespējām, ja grupa tiktu slēgta. «Vai jums šis bērnudārzs ir vajadzīgs? Ja sakāt, ka, jā, ir vajadzīgs, bērni būs un vēl nāks klāt, tad varam modelēt iespējas pagarināt darba laiku, piegādāt brokastis. Nesaku, ka tā būs, bet tā ir ideja,» sacīja N. Tropiņš. «Jā, mums ir vajadzīgs bērnudārzs, jo bez tā Tiņģerē vairs nekā nebūs,» minēja kāda mamma. N. Tropiņš piekrita: «Kad laukos kaut ko aizslēdz ciet, tas nozīmē, ka lietas uz augšu neiet. Var iet tikai uz leju, jo katrs centrs, kur ir cilvēki, nozīmē vietai dzīvību. Tāpēc vajadzētu bērnudārza grupu par visām varītēm saglabāt.» «Ar sirdi un dvēseli iestājos par to, ka bērnudārzam Tiņģerē jābūt, bet ir jābūt kādam minimālajam audzēkņu skaitam, lai darbu varētu turpināt,» sprieda D. Feldmane.

Tagad noteikts tā — ja līdz 20. oktobrim tiks saņemti vecāku iesniegumi par vēl trim bērniem, kuri papildinātu Tiņģeres grupas audzēkņu skaitu, tad novada domei vēl ir iespēja atcelt lēmumu par grupas slēgšanu. Iesniegumu veidlapas atrodas pie Tiņģeres grupas skolotājām. «Ja iesniegumu nav, tad saruna diemžēl ir beigusies, un mums jādomā par tiem atsevišķajiem gadījumiem, kad vecākiem bērnu nav, kur atstāt,» sacīja N. Tropiņš.

«Jautāšu kā vietējā: vai jums ir zināmi kādi vecāki, kuru bērni varētu nākt bērnudārzā? Varbūt ir personīgi jāuzrunā mammas un tēti, kas šaubās,» ieteica D. Feldmane. Kad viena mamma saredzēja iespēju savus bērnus laist Tiņģerē tikai gadu, tika atgādināts, ka jebkurā gadījumā lēmums par Tiņģeres grupas slēgšanu tiks vien atlikts uz laiku, lai paskatītos, kā situācijas attīstīsies. Pieredze liecina, ka tā var mainīties arī labvēlīgi, jo līdzīga situācija bijusi pirms dažiem gadiem, bet toreiz viss atrisinājies, jo uz Tiņģeri pārcēlusies kāda daudzbērnu ģimene. «Cerēju, ka arī šogad tāds brīnums notiks,» neslēpa L. Blaua. «Esmu optimists līdz pēdējam, vēl ceru, ka varbūt mums izdosies!» teica N. Tropiņš. «Es biju, bet realitāte ir tāda, kāda tā ir,» pauda L. Blaua. «Es esmu joprojām! Realitāte ir skarba, bet nekad nesaki nekad! Līdz pēdējam brīdim. Viss vēl nav zaudēts. Nākotnes vārdā — mēģinām!» iedrošināja N. Tropiņš.

