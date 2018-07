Nākotnes dārzs Virbos saglabā dabiskumu 18.07.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Virbu pagastā realizēta nu jau labu laiku lolota ideja — Nākotnes dārzs. 2,4 hektārus plašajā teritorijā pa izpļautām taciņām iespējams izstaigāt gan dabisku lauku pļavu, gan paslēpties bērzu birztalā. Lai arī sākotnēji no vietējiem iedzīvotājiem bijis jūtams skeptisks noskaņojums, tas mainījies.

Tiekamies ar Virbu pagasta pārvaldes vadītāju Egilu Alsbergu un vienu no dārza idejas autorēm Solvitu Grišāni, kura ikdienā strādā pagasta pārvaldē. Ir saulaina diena, un dodamies apskatīt ierīkoto teritoriju, kā tā izskatās vasaras pilnbriedā. Plašajā teritorijā blakus pārvaldes ēkai atrodas lauku pļava. Izpļautas vien taciņas, pa kurām iziet, lai varētu baudīt un vērot, kas pļavā aug. Tajā ir ne vien dažādas lauku puķes, bet arī jau aptuveni 160 dažādu koku stādu, piemēram, Japānas ķirsis, jasmīni, ābeles, pīlādži, etiķkoki, liepas, ozoli, egles, dažādas priedes, kļavas un daudzi citi. Par stādu izkārtojumu padomu sniedzis uzņēmums SIA «Janvāri». Teritorijā ir arī bērzu birzs, kas dabiski izveidojusies, atlicis vien to iekopt. Pastaigas laikā iespējams apsēsties un baudīt skatu, mieru un klusumu uz kāda no vairākiem soliņiem, ko pārvalde izveidojusi saviem spēkiem. Kā izrādās, dažiem no tiem jau radušies nosaukumi, kā «Jauniešu soliņš» un «Mīlētāju soliņš» (nostāk no visiem pārējiem, protams).

Dārzs tapis divu gadu laikā, vietējiem iedzīvotājiem rīkojot talkas. Līdzekļi izlietoti ļoti minimāli, vien iegādājoties stādus. Daļu uzdāvinājusi kokaudzētava «Robežnieki» no Strazdes pagasta. Pie katra no stādiem ir plāksnīte ar nosaukumu. Šogad uzsākta tradīcija, ka sev vēlamu stādu dārzā var iedēstīt arī precinieki, aicināti arī skolas izlaiduma klases audzēkņi un jaundzimušo vecāki.

S. Grišāne stāsta par idejas rašanos: «Vienā teritorijas stūrī bija izveidojusies bērzu birzs, kuru vajadzēja sakopt. Līdz ar to radās ideja iekopt arī pārējo, izveidojot kaut ko jaunu. Saskatījām šeit iespēju,» stāsta virbeniece. Kā izrādās, ar Nākotnes dārzu viss neapstāsies. E. Alsbergs atklāj, ka teritoriju plānots paplašināt Virbupītes virzienā. Par konkrētām lietām esot vēl pāragri runāt. «Tas notiks pamazām, jo visu darām, cik iespējams ar saviem spēkiem. Gribas saglabāt tā saucamo mežonīgo, patieso dabas ainavu, nevis visu nolīdzināt un veidot mākslīgu parku,» dalās E. Alsbergs.

Pievienotie attēli

Komentāri