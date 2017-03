Nākamie pirmklasnieki iepazīst skolu 27.02.2017

Par tradīciju kļuvis izglītības iestāžu aicinājums vecākus un viņu atvases pirms skolas gaitu uzsākšanas apmeklēt skolu un iepazīties ar klases audzinātāju. Vakar šāda veida tikšanās notika Sabiles vidusskolā ar cerību, ka pirmsskolas izglītības iestādes «Vīnodziņa» pirmsskolas vecuma bērni 1. septembrī vērs tieši šīs skolas durvis.

Pirmā tikšanās ar nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem notika 26. janvārī. Sabiles vidusskolas prezentācijā vecāki un viņu atvases varēja uzzināt par skolas ikdienu, mācību priekšmetiem un to, kādas papildu nodarbības iespējams apmeklēt. Iestādes vadītāja Rudīte Blāze atklāj, ka piedāvāto pulciņu klāsts nav mazs. Lai uzlabotu bērnu fizisko attīstību, tiek domāts arī par papildu sporta stundu 1. klases skolēniem.

Pirmajā tikšanās reizē katrs bērns individuāli iepazinies ar klases audzinātāju Aivitu Raicevu. Pedagoģei ir 25 gadu pieredze, kas lieti noder bērnu pievēršanai mācībām.

«Bērnudārzā bērni audzinātājām jautājuši, kad beidzot varēs apmeklēt skolu! Viņiem tas ir liels notikums. Ir ļoti labi, ka bērni šādā veidā iepazīst skolas vidi un izbauda, kā ir iesēsties skolas solā. Bērni iegūst drošības izjūtu, apziņu, ka skolā viņus gaida,» skaidro iestādes vadītāja. Brīdis, kad bērns pirmo reizi apsēžas skolas solā, ir īpašs.

Vakar bērni no PII «Vīnodziņa» skolā ieradās otro reizi, šoreiz bez vecākiem. Audzinātāja Aivita Raiceva atklāj, ka ar nākamajiem pirmklasniekiem ir prieks strādāt. Bērni ir aktīvi, zinoši un «Vīnodziņā» ielikts kārtīgs pamats skolas gaitu uzsākšanai.

«Mēs atkārtojām burtiņus, kurus projicēja ar projektora palīdzību. Tad cīnījāmies ar bezkaunīgas peles izdarīto — tā bija sagrauzusi burtus, kurus uz darba lapām vajadzēja atjaunot. Vēlāk taisījām labo peli. Mācījāmies, ka skolā ir jābūt klusiem kā pelītēm un jāieklausās skolotāju sacītajā. Dziedājām. Bērni ļoti labi izpilda dziesmu «Joka pēc alfabēts», to viņi mājās iemācījušies kopā ar vecākiem,» stāsta audzinātāja.

Šādas tikšanās līdz mācību gada beigām notiks katru mēnesi. Maijā skolas vadība aicinās pievienoties arī vecākus, lai runātu par lielo notikumu — 1. septembri.

