Nākamgad gaidāmas izmaiņas zaļināšanas prasībās 13.09.2017

30. jūnijā spēkā stājās Eiropas Komisijas regulas Nr. 639/2014 grozījumi, kuri paredz izmaiņas maksājuma par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi nosacījumu piemērošanā. Jauninājumi attieksies arī uz zemniekiem, kuri saimnieko Ģibuļu pagastā.

Zaļināšanas prasību ievērošana ietver divu nosacījumu izpildi. Tā ir kultūraugu dažādošana un ekoloģiski nozīmīgu platību izveide saimniecībā. Sākot no 2018. gada, plānotas izmaiņas, kas attiecināmas uz prasību izveidot saimniecībā ekoloģiski nozīmīgas platības. «Attiecībā uz kultūraugu dažādošanu visas prasības paliek spēkā, kā tas bija līdz šim,» saka Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Eiropas Savienības tiešo maksājumu daļas vadītāja vietniece Inga Leja.

Savukārt attiecībā uz ekoloģiski nozīmīgo platību izveidi līdz šim valstī kopumā bija 101 pagasts, kam šī prasība nebija jāievēro. Tagad saraksts mainīts, jo pēc jaunākajiem datiem tika atkārtoti izvērtēta katra pagasta teritorijas platība, tur esošās lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes attiecība.

I. Leja teic: «Izmaiņas skar arī Talsu novada Ģibuļu pagastu, jo tas ir viens no pagastiem, kas no 2018. gada būs izslēgts no atbrīvotā pagastu saraksta, kuriem nav jāveido ekoloģiski nozīmīgas platības. Ģibuļu pagasta zemniekiem tāpat kā visiem pārējiem novada zemniekiem jārēķinās: ja aramzemes platība ir 15 un vairāk hektāru, saimniecībā jāno­drošina vismaz pieci procenti ekoloģiski nozīmīgo platību izveide. Šajā pagastā ir daudz tādu zemnieku, kuriem jaunā prasība būs jāievēro. Lai gan izmaiņas regulā Latvijā vēl nav apstiprinātas valdībā ar Ministru kabineta noteikumiem, šie jaunumi zemniekiem jāņem vērā, jau šobrīd apsējot laukus ar ziemājiem.»

Ekoloģisko nozīmīgo platību veidi ir papuve, slāpekli piesaistošie kūltūraugi, vasarāji ar stiebrzāļu pasēju, starpkultūras, kā arī ainavas elementi: laukmales, dīķi, grupā augoši koki, koku un krūmu puduri, aizsargājami dižkoki, dižakmeņi un alejas un arī grāvji. Lai gan pamatnosacījumi paliek tie paši šo platību veidu apsaimniekošanā, jaunumi ir augu aizsardzības līdzekļu lietošanā tajos. «Papuvēs līdz 15. jūlijam nedrīkstēs lietot augu aizsardzības līdzekļus. Slāpekli piesaistošajiem kultūraugiem, tai skaitā lauku pupām, augu aizsardzības līdzekļus nevarēs lietot no kultūraugu iesēšanas līdz ražas novākšanai. Lauku pupas varēs miglot, ja tās audzē ražošanai, bet tad platību maksājumu iesniegumā būs jānorāda, ka šī platība netiek iekļauta un rēķināta kā ekoloģiski nozīmīga,» informē dienesta pārstāve.

Augu aizsardzības līdzekļu lietojuma ierobežojums ir arī vasarājiem ar stiebrzāļu pasēju un starpkultūrām, kur tos nedrīkstēs lietot astoņas nedēļas pēc galvenā kultūrauga novākšanas. Attiecībā uz ainavu elementiem ir jaunums, kas attiecināms uz dīķiem un koku, krūmu grupām. Piemēram, patlaban par ekoloģiski nozīmīgu platību var deklarēt dīķi, kura platība nepārsniedz 0,1 hektāru, bet no 2018. gada šis ierobežojums būs atcelts. Lauksaimnieki ekoloģiski nozīmīgu platību izveidei varēs deklarēt arī lielākas platības dīķus. Par ekoloģiski nozīmīgu platību tiks uzskatīta tā dīķa daļa, kas nepārsniedz 0,3 hektārus. Līdzīgi ir ar grupā augošiem kokiem vai koku un krūmu puduriem, kur deklarēt var lielāku platību, bet ekoloģiski nozīmīga platība tiks aprēķināta, ņemto vērā lielumu, kas nepārsniedz 0,3 hektārus. 2018. gadā plānots, ka pie ainavu elementiem pieskaitīs arī grāvjus. Tur ekoloģiski nozīmīgu platību aprēķinās, ņemot vērā grāvja platumu, kas nepārsniedz desmit metrus, tas ir piecus metrus no katras grāvju puses. «Rēķinot vienu kilometru šāda grāvja, tas dod 0,5 hektārus ekoloģiski nozīmīgu platību. Attiecībā uz grāvjiem noteikti būs jautājums, kuri grāvji derēs un kuri ne? Cik pašlaik zināms, visi grāvji tie nebūs, bet būs noteikts slānis, kas būs iestrādāts lauku bloku kartēs. Šobrīd tie vēl tur nav redzami,» stāsta dienesta pārstāve.

Lai zemnieki noteiktu saimniecībā esošās aramzemes platības atbilstību ekoloģiski nozīmīgajām platībām, var izmantot Lauku atbalsta dienesta interneta vietnē pieejamo zaļināšanas kalkulatoru.

