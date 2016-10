Nākamā — Karjeras nedēļa 06.10.2016

No 10. līdz 14. oktobrim Talsu novada izglītības iestādēs norisināsies Karjeras nedēļa. Tas ir ikgadējs pasākumu cikls, kas jauniešiem dod iespēju iepazīt un plānot nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas, kā arī piedalīties radošās darbnīcās un konkursos. Šī gada Karjeras nedēļas tēma ir «Es būšu darba tirgū».

Talsu novada izglītības pārvaldes izglītības metodiķe Lienīte Krūzīte, kura ir Talsu novada Karjeras nedēļas koordinatore, informēja, ka jau septembra sākumā izglītības iestādēs tika izsludināti dažādi radošo darbu konkursi.

Pirmdien, 10. oktobrī,

Talsu novada izglītības iestādēs notiks Karjeras nedēļas atklāšana, vērojot Talsu televīzijas veidotu video sižetu «Es būšu darba tirgū». 10.00 Talsu Valsts ģimnāzijā paredzēts Ventspils Augstskolas «Karjeras kompass» 10.—12. klašu skolēniem. 15.00 Talsu novada bērnu un jauniešu centrā plānota diskusija «Jauniešu nodarbinātība Talsu novadā», piedaloties Talsu novada jauniešiem, pašvaldības pārstāvjiem, uzņēmējiem, Nodarbinātības valsts aģentūras speciālistiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un izglītības iestāžu vadītājiem.

Otrdien, 11. oktobrī,

no 9.00 līdz 15.00 Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu 2. vidusskolā, Valdemārpils vidusskolā un Rojas vidusskolā iecerēta Augstskolu diena vidusskolēniem, dodot iespēju iepazīties ar Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Biznesa augstskolas «Turība», Banku Augstskolas, Liepājas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Medicīnas koledžas un Aizsardzības akadēmijas studiju programmām.

Trešdien, 12. oktobrī,

no 10.00 līdz 13.00 Profesionālās izglītības kompetences centra «Rīgas Valsts tehnikums» Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā notiks Mācekļu diena, 8.—9. klašu skolēniem piedāvājot praktiskas nodarbības apdares darbu tehniķa, komercpakalpojumu darbinieka un ēdināšanas pakalpojumu speciālista iepazīšanā. Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu sešgadīgie bērni tikmēr tiksies pasākumā «Es būšu…» Talsu kinoteātrī «Auseklis».

Ceturtdien, 13. oktobrī,

no 10.00 līdz 14.30 Talsu 2. vidusskolā paredzēta Tehniskās jaunrades diena 9. klašu skolēniem. Tajā SIA «Aspired» organizēs darbnīcas «Mana LED laterna», «Domino efekts», «Būvējam auto», «Kā siltums nonāk līdz manām mājām» un «Burbuļbumba».

Piektdien, 14. oktobrī,

no 9.45 līdz 13.00 Talsu pamatskolā norisināsies konkurss «Izvēlēties karjeras virzienu Tev palīdzēs kompass!» un orientēšanās sacensība 7.—8. klašu skolēnu komandām «Kas ir kas?». 14.00 Talsu novada pašvaldības lielajā zālē plānots Karjeras nedēļas noslēguma pasākums.

