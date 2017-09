Nacionālo bruņoto spēku dienas Talsos 01.09.2017

No 2. līdz 3. septembrim Talsos norisināsies vēl nebijis pasākums šai pusē — Zemessardzes starptautiskais vingrinājums «Zemessardzes patruļa 2017». Paredzēti ne tikai militārās tehnikas paraugdemonstrējumi, bet arī plaša kultūras programma ar īpašo viesi — komponistu un pianistu Uldi Marhilēviču.

Sestdien Pilsētas laukumā (pie Talsu tautas nama) tiks prezentēta Nacionālo bruņoto spēku (NBS) militārā tehnika un ieroči. Smagā sabiedroto militārā tehnika būs apskatāma Ezeru laukumā.

No 10.00 uz skatuves pie tautas nama uzstāsies Zemessardzes orķestris diriģenta virsleitnanta Anda Karela vadībā. No mājiniekiem priekšnesumu sniegs vokālais ansamblis «Dziesmu skola» Baibas Veismanes-Rezongas vadībā. NBS štāba bataljona goda rota izrādīs savu defilē programmu, ar rokmūzikas skaņām priecēs Nacionālās aizsardzības akadēmijas rokgrupa «Kurbads» un koncertus ar tautā iemīļotām melodijām noslēgs Zemessardzes bigbends un koris «Stars» kopā ar draugiem: komponistu un pianistu Uldi Marhilēviču, vokālistiem Alisi Kanti un Ediju Šnipki. Programmā latviešu karavīru dziesmas džeza aranžējumos, kā arī latviešu džeza mūzika un latviešu estrādes un rokmūzikas pērles. Pasākumu gaitā bērniem būs iespēja piedalīties spēlē «Vai Tu pazīsti Latvijas armiju?!».

Svētdien, 3. septembrī, 9.30 paredzēts «Zemessardzes patruļas 2017» dalībnieku gājiens uz Sauleskalna estrādi, kur 10.00 notiks apbalvošanas ceremonija. Ieeja pasākumos — bez maksas. Informāciju par ielu un laukumu slēgšanu pasākuma dienās iespējams iegūt pašvaldības mājaslapā.

