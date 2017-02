Mūzikas skolotāji prot izveidot orķestri pat bez īstiem instrumentiem 16.02.2017

10. februārī Talsu tautas namā Latvijā pirmoreiz bērnu orķestru parādē tikās Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vecāko grupu audzēkņi, Tas bija muzikāli un estētiski krāsains notikums, kas lika piekrist Talsu novada izglītības pārvaldes vadītāja Ulda Katlapa vērtējumam, ka Talsos orķestru mūzikai ir droša nākotne.

Bija gādāts par to, lai orķestru parāde nebūtu stīva prasmju atrādīšana, bet gan svētki nebēdnīgas klaunu meitenes (pēc izskata viņa ļoti atgādināja Orff mūzikas pedagoģi Rebeku Arhipovu) vadībā. «Kad ir mūzika, tad tiešām ir svētki,» viņa konstatēja. Lai svētki būtu pilnskanīgi, uz skatuves cits citu nomainīja 12 orķestri no Talsu, Laidzes, Pastendes, Valdgales un Laucienes pirmsskolas izglītības iestādēm. Noslēgumā uzstājās arī 13. orķestris, ko pārliecinoši veidoja šo visu iestāžu mūzikas pedagogi.

«Domāju, ka mūzikas skolai un lielajam Talsu orķestrim ir ko domāt par to, ka aug jaunie dalībnieki. Jūs esat cienīgi būt orķestrī!» pēc parādes dalībniekus uzslavēja U. Katlaps. Katra mūzikas skolotāja parādes sākumā saņēma vērtēšanas lapu, kurā bija jāatzīmē trīs orķestri, kuri šķituši labākie. Viņu vērtējumā tie bija: no Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādes «Zīlīte» (skolotāja Vita Bērziņa), no Laucienes pirmsskolas izglītības iestādes «Bitīte» (skolotāja Agrita Priedniece) un no Talsu pirmsskolas izglītības iestādes «Pīlādzītis» (skolotāja Baiba Brice).

«Tās nebija vietas, tie vienkārši bija kolektīvi, kuri saņēmuši visvairāk balsu. Pati dalībnieku vērtēšanā nepiedalījos, jo sapratu, ka nespēju viņus izvērtēt. Man tik ļoti patika pilnīgi visi! Tik interesantas idejas, skolotājas tik lielu izdomu ielikušas priekšnesumos!» pēc orķestru parādes vērtēja idejas autore, Talsu pirmsskolas izglītības iestādes «Pīlādzītis» mūzikas skolotāja un Talsu novada mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītāja Baiba Brice.

Vēlme rīkot šādu pasākumu

viņai radusies jau pirms vairākiem gadiem. «Mans nolūks bija popularizēt šādu muzikālās darbības veidu, jo ne katrs bērns pirmsskolas vecumā labi dzied. Viens nodzied konkursā — nu, un? Ko pārējie? Tas pats ir ar dejotājiem — ne katrs ir tik labs dejotājs, lai tiktu uz skatuves, bet te viņi visi, katra grupa kāpa uz skatuves! Bērniem milzīgs prieks un pacēlums bija, jau gatavojoties pasākumam! Visos manos daudzajos darba gados vēl nekad neviens bērns nav teicis: «Ai, es negribu spēlēt orķestrī…» Tieši otrādi!

Otrs mērķis bija parādīt sabiedrībai, ka bērni ļoti daudz ko spēj. Dalība tādā orķestrī viņiem ir vērtīga no dažādiem aspektiem — no muzikalitātes, no prieka, no psihisko procesu attīstības viedokļa… Par to varētu daudz runāt, bet daļā sabiedrības diemžēl joprojām ir uzskats: «Ko tad tajos bērnudārzos dara? Pamperus maina, pabaro, un viss…» Bet man gribējās parādīt, ka mūzikas skolotāju un pirmsskolas skolotāju darbs būtībā ir nenovērtējams. Tas nav tā — atvērt nošu lapu, un to, kas tur rakstīts, mēs tagad spēlēsim! Pedagogiem būtībā ir no cirvja zupa jāizvāra, no nekā radot orķestri! Arī mūsu bundziņas ir pašu gatavotas, bet skan, bērni priecājas, un viss notiek. Ceru, ka pamazām, pamazām arī iestāžu vadītāji atradīs vairāk līdzekļu, lai katru gadu papildinātu instrumentu krājumus, jo redzēs, ka tie tiek lietoti un muzicēšanai ir vērtība un pēctecība,» atzina B. Brice.

Tas, ka bērni tikās

orķestru parādē, nenozīmē, ka ik bērnudārzā ir šāds instrumentu spēlētāju sastāvs. «Orķestris — tā ir viena no daudzajām muzikālajām darbībām. Bērni mūzikas nodarbībās gan dzied, gan dejo, gan iet rotaļās, gan spēlē ritma un runas spēles, un orķestris ir viena no šādām nodarbēm, kas no pedagoga prasa ļoti lielu laika ieguldījumu un izdomu. Ir jāizdomā ne tikai, ar ko spēlēt, bet pašam jāveido arī partitūra, viss bērniem jāiemāca, jādiriģē. Tā nav joka lieta, jo ir jāpārzina nopietna metodika, lai to varētu paveikt kvalitatīvi. Tāpēc šodien man ir īpašs prieks par jaunajām kolēģēm, kuras strādā pirmos gadus. Esmu lepna par visām mūzikas skolotājām un priecīga par visām skolotājām, kuras brauca līdzi. Nav viegli skolotājam uzkāpt uz skatuves un spēlēt. Bērnudārzā tas ir citādāk. Arī bērns — mazliet uztraucas, pabrīnās, bet nekautrējas tā, kā pieaugušais. Tāpēc ir nenovērtējami, ka skolotāji kāpj uz skatuves kopā ar bērniem, un muzicē viss grupas kolektīvs, ieskaitot auklīti!» uzsver B. Brice.

Dalībai orķestru parādē bija pieteikušies 14 kolektīvi, bet Lībagu un Valdemārpils mazajiem orķestrantiem nācās palikt mājās nelaikā uzbrukušo vīrusu dēļ. «Atsaucība bija ļoti liela. Būtu gribējuši piedalīties arī citu novadu bērnudārzi, bet, redzot šodienas pasākuma ilgumu, jāsaka — man, pieaugušam cilvēkam, būtu prieks redzēt vēl vairāk dalībnieku, bet, domājot par bērniem, ir skaidrs, ka vairāk dalībnieku pieņemt nevaram, jo parāde nevar vilkties bezgalīgi,» spriež pasākuma iniciatore.

Veiksmīga pirmās parādes norise liekot cerēt, ka ar laiku bērnudārzu audzēkņi varēs muzicēt ne vien ar pašdarinātiem rīkiem, bet arī ar labiem mūzikas instrumentiem. «Uz to ir jātiecas,» uzskata B. Brice.

