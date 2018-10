Muzikālās skaņās Talsos aizvadīta Starptautiskā senioru diena 03.10.2018

Renāte Krauze

renatekrauze@yahoo.com Tweet

Saulainajā 1. oktobra pēcpusdienā Talsu tautas nams bija senioru pilns, jo tur ar skanīgu un sirsnīgu aktrises Ditas Lūriņas piedalīšanos un pianista Māra Žagara klavieru taustiņu virtuozo spēli tika atzīmēta Starptautiskā senioru diena.

1991. gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja 1991. gada 1. oktobri izsludināja par Starptautisko veco ļaužu dienu, bet Latvijā tā atzīmējamo dienu sarakstā iekļuva 2009. gada 10. septembrī, kad Latvijas Republikas Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā «Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām», ar kuriem 1. oktobris tika noteikts par Starptautisko veco ļaužu jeb Starptautisko senioru dienu, kuras mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību mūsu vecākā gadagājuma sabiedrības pārstāvjiem.

Katru gadu šajā dienā

daudzviet Latvijā tiek rīkoti dažādi pasākumi un aktivitātes senioriem. Arī Talsu tautas nams šogad šai īpašajai dienai par godu bija aicinājis visus seniorus uz dvēseliski skaistu un muzikāli bagātu tikšanos ar Latvijas Nacionālā teātra aktrisi, Teātra darbinieku savienības locekli un vairākkārt «Spēlmaņu nakts» balvai nominēto Ditu Lūriņu un pianistu Māri Žagaru. Šoreiz gan uz skatuves abiem māksliniekiem pievienojās vēl kāds mazs un pūkains «mākslinieks» — Ditas Lūriņas mīlulis Jorkšīras terjers Bonifācijs Pāvulāns jeb Bonis.

Sarunā ar «Talsu Vēstīm» pēc koncerta aktrise atzina, ka šis ir diezgan rets gadījums, jo parasti Bonis uz koncertiem līdzi netiekot ņemts. Šajā koncertprogrammā Bonis piedaloties tikai otro reizi. «Palaid tik bērnu vai suni uz skatuves, un tad jau viss būs labi!» Dita smej.

Koncertā tika atskaņotas dziesmas no muzikālām teātra izrādēm «Punktiņa un Antons», «Ronja — laupītāja maita», kā arī izjustais un dvēseliskais dziedājums «Nē, manis nav!» no rokoperas «Sfinksa», kas šoreiz Ditas sievišķīgajā izpildījumā lika ietrīsēties katrai skatītāja sirdij. Skanēja dziesmas ne tikai latviešu valodā, bet tika izpildītas arī pāris smeldzīgas un ugunīgas krievu romances, un Māris Žagars ar jauku improvizāciju klātesošajiem izstāstīja stāstu par mazo suņuku Bēthovenu, kas dodas atrast īsto saimnieku. Tikšanās beigās vēl ilgi seniori māksliniekiem pasniedza ziedus un nebeidza aplaudēt, tā sakot paldies par jauko koncertu.

«Talsu Vēstīm» abi mākslinieki atzina,

ka šī nav pirmā reize, kad viņi ir Talsos. «Bet šādā sastāvā gan koncertējam šeit pirmoreiz. Talsi ir ļoti jauka un skaista pilsēta,» piebilda Māris. Emocijas pēc koncerta esot brīnišķīgas. «Esam apdāvināti ar ziediem tā, it kā šis būtu mūsu jubilejas vakars vai mēs būtu skolotāji 1. septembrī,» smaidot sacīja Dita. «Seniori ir ļoti īpaša publika, un to arī mēs jutām. Viņi klausās ļoti uzmanīgi. Liekas, ka viņi ir iegrimuši pārdomās par dziesmu stāstu. Sparīgi aplaudēja un aktīvi iesaistījās. Tā ka viņi tiešām ir lieliska publika,» sacīja Dita. Uz jautājumu, kā viņai izdodas sabalansēt aktrises un mūziķes karjeru ar ģimenes dzīvi, viņa smejot atzinās, ka tas arī pašai šķietot brīnumaini. «Ja mēs abi saskaitītu savu laiku, kurš mums ir un kuru mēs tērējam, tad tas nav iespējams. Līdz ar to tu vienkārši aizmiedz acis un domā — gan jau kaut kā sanāks! Kaut kur pēkšņi uzrodas pāris bonusa stundu pie dienas, un viss notiek. Tā mēs arī dzīvojam un sabalansējam to visu, un tas arī strādā,» atklāja skatuves māksliniece.

«Ir arī vieglāk, ja tas, ko dari, ir tev gan darbs, gan vaļasprieks. Tad apvienot visu ir daudz vieglāk un tas sagādā prieku pašam,» piebilda Māris.

Sarunas beigās abi mākslinieki arī izteica kopīgu novēlējumu visiem senioriem īpašajā dienā, aicinot viņiem saglabāt sevī dzīvesprieku un atvērtību pasaulei. «Esiet tikpat brīnišķīgi un atvērti, cik jūs esat! Senioru vecums ir īstais, lai baudītu dzīvi. Viss, ko vajadzēja sasniegt, jau sasniegts, nav steigas, un šis ir īstais laiks, lai izbaudītu dzīvi, draudzību un sauli. Visu to, kas ir jums apkārt! Mēs vēl esam tajā vecumā, kad daudz ko skrienot un darot palaižam garām, bet jums ir šī iespēja — baudīt, saskatīt un priecāties par to visu skaisto, kas ir apkārt. Un noteikti vienmēr būt aktīviem, arī dzīves izbaudīšanas procesos, jo tikai tad, ja mēs kustamies, ja kustinām savu dvēseli un prātu, mēs paliekam jauni,» smaidot sacīja Dita un Māris.

Arī Starptautiskās senioru dienas pasākuma apmeklētāji

atzina, ka koncerts bija izdevies un ļoti jauks. Daudzi no aptaujātajiem senioriem gan bilda, ka ļoti žēl, ka uz pasākumu nebija ieradies neviens pārstāvis no Talsu novada domes deputātiem. «Kāds jau no 17 deputātiem varēja atnākt un pāris vārdu mums pasacīt un novēlēt. Mums, senioriem, jau tomēr tas ir svarīgi, jo mēs tomēr viņus ievēlējām,» sacīja Rūdolfa kungs, kas uz pasākumu bija ieradies kopā ar meitu no Laidzes. «Šis bija tiešām jauks pasākums,» sacīja Irmas kundze no Talsiem. Arī Zig­rīdas kundzei koncerts ļoti paticis. «Prieks, ka mums, senioriem, šodien ir sagādāta iespēja bez maksas klausīties tik atpazīstamos un populāros māksliniekos un mazais aktrises suņuks uz skatuves visam pasākumam piešķīra vēl papildu odziņu. Būtu jauki, ja šādus pasākumus senioriem rīkotu nedaudz biežāk, jo ir jauki atnākt un būt kopā ar savējiem,» viņa dalījās emocijās.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Senioru diena

Komentāri