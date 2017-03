Mūžīgās mainības tēmu risina triju valstu mākslinieki 16.03.2017

«Lietuva, Latvija, Igaunija!…» Tik cieši, cieši vienotas bija trīs kaimiņvalstis Atmodas ceļā līdz neatkarības atgūšanai. Tagad, darot savu darbu, ko prot vislabāk, un profesionalitātes kritērijos nedodot atlaides, bez mākslīgi radītām grūtībām un aizspriedumiem kopīgus plānus īsteno lietuviešu, igauņu un latviešu mākslinieki.

Viena no šīs sadarbības izpausmēm ir tagad Talsu novada muzeja galvenās ēkas lielajās zālēs apskatāmā gleznu un grafikas izstāde «Upe». Tajā piedalās lietuvieši Ģiedre Riškute, Antans Obcarsks, Arvids Martinaitis, igaunis Peters Krosmans un mūsu Agnija Ģērmane.

Viņa ir kopdarba idejas autore un īstenotāja, uzaicinot piedalīties māksliniekus, kuri iepazīti gadu gaitā plenēros Latvijā un ārzemēs. Tiem, kuri uzmanīgi seko līdzi mākslas dzīvē Ziemeļkurzemē notiekošajam, būs interesanti uzzināt, ka šovasar jau piekto gadu pēc kārtas Maz­irbē vajadzētu notikt viņas rosinātajam gleznotāju plenēram «Līvzeme» ar darbu izstādi izskaņā. Plenērs pamazām ieguvis kultūrvēsturisku vērtību — daudzie portretētie vietējie iedzīvotāji, iejūtoties modeļu lomā, ir stāstījuši par sevi, dzīvi šeit, un interesantais materiāls apkopots videofilmā. Tāpēc Agniju Ģērmani un citus jau labi iepazītus plenēristus piekrastes ciemos uzskata par savējiem. Tāpēc Talsu notikumā kā senus, sirsnīgus draugus gleznotājus apsveica sabiedriskie darbinieki — mazirbnieki Veronika un Edgars Milleri.

Izstādes nosaukums «Upe» neliek vilties tiem skatītājiem, kuri nekad neticētu, ka tik augsta līmeņa gleznotāji, kāda ir Agnija Ģērmane un viņas uzrunātie kolēģi, piedāvātu ko vienkāršu, prātu nekņudinošu, bez jebkādiem zemtekstiem. Somugru, tāpat kā baltu tautu folklorā un mitoloģijā ūdenim ir sevišķa vieta. Upēm taču, cik atceramies vismaz no pamatskolā mācītā, ir izšķiroša nozīme cilvēces vēsturē — upju ielejās attīstījās pirmās civilizācijas. Arī mūsdienās liela daļa pasaules lielo pilsētu, to skaitā Latvijas pilsētu, atrodas upju krastos. Savukārt ūdens mitoloģijā un reliģijā ir arhaisks un universāls dzīvības izcelšanās un auglības simbols. Ambivalents spēks, kurš gan rada un uztur visu dzīvo, gan spēj to arī iznīcināt; arī tīrības, šķīstības, pārmaiņu, kā arī haosa un nāves simbols. Ūdens bieži saistīts ar pagāniskiem un reliģiskiem rituāliem, ar augstāku spēku klātbūtni un svētību. Tas garīgi atjauno, attīra un pasargā no ļaunā. Zīmīgi, ka pirms pāris gadiem kādā intervijā A. Ģērmane par savu darbu izstādi, kurā galvenā tēma bija purvi, teikusi: «Man pēdējā laikā ir interesanti strādāt pie ainavām, kurās iemirdzas gaisma purvainos, peļķainos un citos ūdeņos. Man tie patīk gan rudens, gan pavasara noskaņā, kad kūst sniegs un viss ir tāds nedaudz noslēpumains, pat mazliet baiss. Rudenī un ziemā pabeidzu jaunus darbus, pārsvarā no vasaras plenēriem.»

Ikviens no autoriem upes — ūdeņu tēmu risinājis pilnīgi citādi, ļaujot saprast, ka tai var būt bezgalīgas interpretācijas.

Izstāde pie mums būs līdz 11. aprīlim, tad to gaidīs citviet Latvijā.

