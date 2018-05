Muzeju nakts «debesis» Talsos rotāja pašmāju un pasaules līmeņa spīdekļi 25.05.2018

19. maijā Talsu novada muzejs 13. reizi durvis vēra Muzeju nakts aktivitātēm. Aprakstot šī gada programmu, līdzīgi kā dabā pašlaik notiekošo ziedēšanu gribas lietot tādu vārdu kā «dāsna». Galu galā — starptautisku konkursu laureāta, pianista Vestarda Šimkus klavierspēle bija dzirdama pat ārpus muzeja, kustinot ne vien zālē sēdošo klausītāju jūtu pasauli, bet arī dendroloģiskā parka koku galotnes.

Kad 19.00 Muzeju nakts tika atklāta, saule vēl bija lielā gabalā, bet nebija jāgaida tumsa, lai iemirdzētos zvaigznes, kuras muzejnieki šogad bija izvēlējušies aicināt savu viesu priekšā. «Svētki ir labi, un kopā ar apmeklētājiem tie ir divtik labi, jo dalīts prieks ir dubults prieks. Šajā reizē esam jums sagādājuši īpašu programmu,» apliecināja muzeja direktore Mirdza Jonele.

Ceļš uz tās īstenošanu gan nav bijis vienkāršs. Zālē tovakar sānus gozēja melns flīģelis, bet M. Jonelei uzreiz nācās atklāt, ka tas nepieder muzejam, lai gan šim mērķim tiek vākti ziedojumi, un martā talsenieks, pianists Toms Juhņevičs sniedza koncertu ieceres atbalstam. «Droši vien varu neturpināt — jūs saprotat, ka no viena koncerta ziedojumiem mēs flīģeli pat tālumā neredzam,» nopūtās muzeja direktore. Tomēr flīģelis vismaz uz Muzeja nakti bija vajadzīgs, jo T. Juhņevičs ierosināja uz šo pasākumu uzaicināt Vestardu Šimkus, kurš aicinājumam patiešām arī piekrita. «Viss tā kā būtu norunāts, tikai viena nelaime — nav instrumenta!» problēmas, ko nācās risināt, ieskicēja M. Jonele. Muzeja klavieres «Rīga», kas ir savu laiku nokalpojušas, tādas klases mūziķim piedāvāt nevarēja. Novest ideju līdz galam ļāva projektu programmā gūtais finansējums, bet flīģelis uz Talsiem atceļoja no Ugāles. Ērģelnieks, ērģeļu meistars Jānis Kalniņš zināja teikt, ka Ugāles kultūras namā sākts remonts, tāpēc būtu pat labi, ja kādu laiku nama flīģeli varētu uzglabāt kur citur. Protams, vienkāršs nebija arī tik liela instrumenta pārvešanas process, un muzeja darbinieku pulkā nemaz nav tik daudz vīru, cik vajadzīgs flīģeļa ienešanai! «Gāja diezgan karsti, bet viss ir tā, kā ir, un — ļaujamies šī vakara burvībai!» ieteica M. Jonele.

Ar improvizāciju par slavenās zviedru grupas «ABBA» dziesmu pirmo Muzeja nakts aktivitāti ieskandināja T. Juhņevičs. Dziesma nebija nejauša, jo tūdaļ tika atklāta zviedru mākslinieču Anetes Hamarēnas, Filipas fon Krūsenšērnas un Juhannas Šartauviņas izstāde «Ģimene. Pasaule. Visums», kas sasaucas ar valsts 100. jubilejas gadā visus Latvijas muzejus vienojošo tēmu «Šūpulis».

«Johanna vairāk stāsta par ģimeni, mani darbi vairāk saistās ar pasauli, bet Anetes darbi — ar Visumu,» paskaidroja Filipa fon Krūsenšērna. Starp citu, A. Hamarēna vērsa klātesošo uzmanību uz faktu, ka uz Marsa ir krāteris ar nosaukumu «Talsi». Patiesi — informācija internetā liecina, ka šis krāteris ir 9,6 kilometrus liels un savu vārdu tas ieguvis jau 1976. gadā.

«Naktij piederas spīdekļi,

un arī šajā naktī mums ir divi spīdekļi,» uzsvēra Talsu novada muzeja galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību Gita Japiņa. Ja ar pirmo spīdekli viņa domāja T. Juhņeviču, tad otrs bija, kā G. Japiņa vērtēja, pasaules mūzikas megazvaigzne Vestards Šimkus.

«Sveicināti Muzeju naktī! Vēl nav nakts, bet kaut kas no nakts noskaņām tūdaļ skanēs. Muzeja nakts tēma šogad ir «Šūpulis». Kas šūpulī guļ? Mazs bērns! Bērns šūpulī ne tikai guļ, bet arī sapņo. Sapņus bērns redz jau, esot mammai puncī, bet šīs pasaules iespaidi viņā droši vien rada ļoti daudz īpašu sapņu. Es dīvainus, krāsainus un ļoti spocīgus sapņus redzu jau no bērnības, un tie mani ļoti iedvesmo muzicēt un komponēt mūziku. Tāpēc es sakomponēju klavierdarbu ciklu ar nosaukumu «Sapņu ainas»,» sasaisti ar Muzeja nakts tēmu pirmajā no tā vakara koncertprogrammām atrada V. Šimkus. Viņš izpildīja deviņas etīdes par plūdu vārtiem, čūskām, sudrabtumšajiem kokiem, peldošajām zvaigznēm, cunami, aizmirsto sapni, paralēlo sapņu laiku un realitāti, kas pārvēršas par sapni, kurā lodes spindz uz visām pusēm līdz pat pēdējai notij. «Mūzika ir nedaudz dīvaina, spocīga, kā jau sapņos. Nekas nav īsti loģiski, mēs vienmēr attopamies kādā situācijā, nesaprotot, kā esam tajā nonākuši. Klausīsimies, kādā situācijā jūs būsiet nonākuši, klausoties šo mūziku!» rosināja pianists.

Iespēja savās izjūtās dalīties tūlīt pēc V. Šimkus snieguma bija Talsu novada domes priekšsēdētājam Edgaram Zelderim. «Tiešām kaut kas fantastisks! Nezinu, kur jūs bijāt, bet manis te kādu labu laiku nebija, un es vēl īsti nezinu, vai šobrīd šeit esmu. Tas bija ceļojums, kurā bija sarežģījums, kāpums, atrisinājums, kulminācija, sāpes, skumjas, prieks, bēdas…» viņš sprieda. «Augšā un lejā,» papildināja V. Šimkus. «Trauslums un reizē spēks… Tas bija kaut kas vienreizējs! Liels, liels prieks, ka tu šodien esi ar mums un ka mums ir tik unikāla iespēja dzirdēt un piedzīvot šo ceļojumu sirdī. Jūtu stīgas bija nospriegotas,» apliecināja E. Zelderis.

Muzeju nakts turpinājās ar teatrālu sveicienu, ieskatu krustabās un pādes dīdīšanā folkloras kopas «Talsi» vadībā, kā arī ar iespēju noskatīties Raita un Laura Ābeļu dokumentālo drāmu «Baltu ciltis». V. Šimkus klausītājus tovakar priecēja vēl otrreiz, parādot, cik spēcīga un emocionāli daudzveidīga var būt klavierspēle.

