Muzejs nav vieta ar vecām mantām un vecām tantām 28.09.2018

Elīna Lāce

Sestdien, 22. septembrī, Kaltenes klubā 50. darba jubileju atzīmēja Rojas jūras zvejniecības muzejs. Jāatzīst, ka pēc šī notikuma apmeklēšanas esmu nonākusi neapskaužamā situācijā — apmēram 70 procentus no pasākuma oficiālās daļas aizņēma uz papīra rakstiskā veidā neuzliekami joki un sirsnīgi smiekli, tāpēc man nāksies izlīdzēties ar centieniem vēsturei saglabāt vismaz to mazumiņu nopietnības, pievienojot vien kādu drusciņu humora.

«Ķeros klāt ārkārtīgi jaukajam tekstam, kas man ir uz 275 lappusēm, tā ka ap pusnakti jūs noteikti tiksiet mājās,» atklājot svētkus, nenopietnu ievirzi tiem jau gluži vai pirmajā teikumā deva aktieris Normunds Bērzs. «50 gadi. Protams, mēs varētu runāt par to, vai tas ir daudz, vai maz. Ja skatāmies Visuma un daudzu laikmetu griezumā, tad tas ir piliens Baltijas jūrā, bet, ja skatāmies valsts kontekstā, tad 50 gadi ir puse no mūsu valsts pastāvēšanas laika,» viņš salīdzināja.

Kas ir muzejs? Vieta, kas pilna ar vecām mantām (un vecām tantām, kā vakara vadītājam neviļus sagribējās papildināt)? «Ja nav kur likt, tad var muzejam atdot?… Es ļoti ceru un muzeja darbinieces ļoti cer, ka šis priekšstats sen ir mainījies. Domāju, ka šajā gadu simtenī uz muzeju labprāt dodas arī bērni. Pieļauju domu, ka arī jūs kādreiz esat skolā sapulcināti bariņā un ar varu aizvesti uz kādu muzeju, par kuru jums licies: ak Dievs, tikai ne tur! Bet izrādās, ka muzejā var visu ko ļoti interesantu redzēt,» sprieda N. Bērzs.

Kādā muzeoloģijas grāmatā esot sacīts, ka muzeji ir labpatikas, vaļasbrīžu, izklaides un mācīšanās vieta. Savukārt svētku reizē muzejs tika salīdzināts ar kārtainu torti. Tās pamatā ir biskvīts, kas muzeja gadījumā ir krājums. Rojas muzeja krājuma grāmatā ar pirmo kārtas numuru 1968. gada 1. septembrī esot ierakstīts zvejnieku kolhoza «Banga» zvejas kuģa «Store» kuģa rullis. Biskvītu veido arī dažādi fakti, tostarp, ka 1968. gada 28. augustā ar valdes sēdes lēmumu tika organizēts kolhoza muzejs. Turpmākais darbs, cilvēku ieguldītās zināšanas, entuziasms un mīlestība, iespējams, varētu būt krēms, kas savieno biskvīta kārtas tortē. Par pirmo un visbiezāko biskvīta kārtu jāpateicas muzeja izveidotājai Līvijai Šteinbaumai. Viņa tiek raksturota kā klusa un neatlaidīga sieviete, kura savulaik ar mocīti apbraukājusi piekrastes ciemus, aptaujājusi cilvēkus, vākusi priekšmetus, pētījusi dokumentus, rakstījusi rakstus un iekārtojusi jaunas muzeja ekspozīcijas.

Atmiņās par Līvijas kundzi

dalījās Talsu novada muzeja direktore Mirdza Jonele. «Man bija tas gods kopā ar Līviju būt. Kad es sāku strādāt muzejā, arī Līvija strādāja Rojā. Interesants ir fakts, ka lēmums par Rojas kolhoza «Banga» muzeja veidošanu tiek pieņemts 1968. gadā, bet Līvija tika pieņemta darbā 1970. gadā par muzeja organizatori, savukārt 1971. gadā tika atvērta pirmā ekspozīcija divās telpās Rojas izpildkomitejas bijušajā ēkā.

Šis muzejs kļuva par Talsu novadpētniecības un mākslas muzeja filiāli.

Kad Līvija bija pulcējusi kopā vecos zvejniekus, kāds no viņiem teica šādus vārdus: «Ja tagad zvejnieki sūdzas, ka viņiem ir grūti, tad man ir jāsmejas!» Man to pašu gribas attiecināt uz šodienu. Mēs, muzejnieki, jau arī bieži vien sūdzamies par to, cik mums ir grūti. Kas tik mums nav jāzina — no aizvēstures līdz šodienai! Kā to visu aprakstīt? Kā to visu saglabāt? Nav piemērotu klimatisko apstākļu, nāk dažādas pārbaudes… Bet, ja mēs salīdzinām tos apstākļus, kādos strādāja Līvija, ar šodienas apstākļiem, tad, protams, arī man jāteic — Līvijai būtu jāsmejas! Viņa materiālus vāca un vecos zvejniekus apbraukāja ar motociklu, nekurnēja nevienu mirkli un savāca vairākus tūkstošus eksponātu. Viena lieta ir materiālus savākt, otra lieta — aprakstīt, bet trešā — rūpēties par to, lai tie tiktu saglabāti! Ar laiku muzejs izauga, līdz pienāca brīdis, kad es teicu: «Paklau, mīļie, jums ir tik liels krājums! Kāpēc jums jābūt filiālei? Jūs esat patstāvīgs muzejs!» Un tā arī notika. 1992. gadā Līvija beidza darbu muzejā, bet man liekas, ka viņas sirds bija pie muzeja visu mūžu,» vērtēja M. Jonele.

Ieskatu citā muzeja darbības

biskvīta kārtā sniedza Silva Zvejniece. Viņa ienākusi muzejā pēc ilggadēja darba Vandzenes vidusskolā, mācot vizuālo mākslu, un piedzīvojusi īstas uguns kristības muzeja akreditācijas procesā. «Darīju, ko varēju, ļoti, ļoti grūti gāja, bet ar otro piegājienu izdarīju, ar lielām asarām izcīnīju to visu. Paldies Līvijai, pie kuras gāju, kad viņa gulēja uz slimības gultas! Ko nu viņa vien varēja, to viņa man līdzēja,» atceras S. Zvejniece. Ar laiku pārdzīvojumi mēdz pārvērsties piedzīvojumos, un tā izrādījās arī šoreiz. «Mums bija jābrauc uz Kultūras ministriju pēc atzinuma, ka akreditāciju esam izgājuši. Man, lauku meitenei, tas šķita ievērojams notikums. Jānis Žoluds tolaik bija pagastvecis. Viņš bija satraumējis kāju un staigāja ar kruķi. Iebraucam Rīgā, un viņš man prasa: «Ko man darīt, Silva? Ņemt to kruķi līdzi vai neņemt?» Saku: «Ņem, Jāni! Ja nu gadījumā kas… Lai tā žēlīgāk izskatās!» Tā mēs aizgājām, un viss bija kārtībā,» apliecināja bijusī muzeja vadītāja. Jāpiebilst, ka N. Bērzs rosināja, ka to J. Žoluda kruķi jau nu gan arī vajadzētu pievienot muzeja krājumam.

S. Zvejnieces vietu vēlāk ieņēma tagadējā krājuma glabātāja Gundega Balode, kura pati tagad saka — gluži vai uz galvas metusies muzeja norisēs iekšā. Sākusies laba sadarbība ar Rojas vidusskolu, ar padomu allaž palīdzēts Talsu novada muzejā, sākta draudzība ar muzejiem Kandavā, Jaunpilī un Pāvilsostā. «Pleca sajūta ir vajadzīga,» sprieda G. Balode un uzskaitīja virkni cilvēku, kuri muzeja darbu bagātinājuši ar savu klātbūtni un ieguldījumu dažādās programmās un pasākumos. Raizes radījusi muzeja ēkas fasāde, kurai apmetums lobījies tik ļoti, ka putni zem tā ierīkojuši ligzdas; nācies apgūt projektu rakstīšanas mākslu, lai pavērtos iespējas piesaistīt finansējumu… Kad G. Balode nolēma paiet malā no tādiem procesiem kā projektu rakstīšana, par vadītāju kļuva Inese Indriksone.

«Man palaimējās, ka uz muzeju

atnācu, kad tas bija skaists, tīrs, ēka bija renovēta, ekspozīcijas izveidotas, akreditācija bija izieta… Tomēr laiks iet uz priekšu, un mums ir jāiet laikam līdzi. Gandrīz katrs runātājs piemin sabiedrības stereotipus. Jāsaka — vēl joprojām cīnāmies ar stereotipu par veco ēku, kurā tiek glabāti veci priekšmeti, ir nejauka smaka, krājas putekļi un kurā strādā vecas tantes spīdīgos, melnos ķitelīšos, uzraugot ekspozīcijas. Nevilšus par vienu no darba prioritātēm esam izvirzījušas darbu ar sabiedrību, ar cilvēkiem, domājot par to, kā varam uzrunāt jebkuru: ģimeni ar bērniem, spurainu tīni, vidējās paaudzes cilvēkus (kuriem ir visizteiktākie stereotipi!), seniorus. Rakstot projektus, esam pilnveidojuši, aktualizējuši, izveidojuši no jauna ekspozīcijas. Muzejā ir parādījušās tehnoloģijas, kuras izmantojam, lai pasniegtu sava pētnieciskā darba rezultātus un lai interesanti būtu jebkuram. Muzejnieki varbūt tagad klausās un domā: «Tā jau nevar!» Jo pēc teorijas tas nav pareizi — vairāk jāuzrunā kāda konkrēta mērķauditorija. Varbūt, ka tā vajag, bet man tomēr liekas, ka šis ir laiks, kad mums ir jāmīl sava Latvija, savs novads un kad jāmāk lepoties ar to, kas mums ir. Tā ir viena no galvenajām nerakstītajām muzeja misijām: ar savu informāciju palīdzēt iemīlēt mūsu Latviju gan mums pašiem, gan tiem, kuri brauc pie mums ciemos,» pauda tagadējā vadītāja. Viņa pateicās tiem cilvēkiem, kuri ar savu uzticēšanos, atbalstu, padomu un sadarbību ļauj šo misiju īstenot, un pateicās par entuziasmu un ieinteresētību savām kolēģēm.

Svinības tieši Kaltenes klubā

nebija nejauša izvēle — lai gan muzeja sirds joprojām atrodas Rojā, Selgas ielas 33. namā, nu šī iestāde sākusi mazliet apdzīvot arī Kaltenes kluba renovēto ēku. Daudzie draugi un atbalstītāji (telpas ierobežojumu dēļ svētkos nemaz nevarēja piedalīties visi!) novērtēja faktu, ka Rojas jūras zvejniecības muzejam ir laba reputācija arī citur Latvijā, ka šis muzejs ir viens no instrumentiem, kas ļauj Rojas un Latvijas skaistumam tapt redzamam, bet tā darbinieces katru eksponātu piepilda ar savu enerģiju, gaismu un domām. Vieni sprieda, ka 50 gadi ir daudz, citi — ka tie ir vien 50 tikšķi pulkstenī, tātad vēl pat ne minūte vai stunda kādā lielākā laika nogrieznī, toties muzeja darbinieces zināmā mērā darot šo laiku un tā cilvēkus nemirstīgus. Tika apspēlēti pat muzeja darbinieču vārdi, Inesei vēlot turpināt nest savu nesamo, Gundegai — degt un spīdēt tālāk, bet pārējām — saglabāt dzīvot un strādāt prieku.

Protams, neiztika bez humora. Piemēram, kāda bijusī darbiniece atzinās, ka viņai pēc darba muzejā nācies braukt ārstēties. «Tik šausmīgi daudz, cik es biju melojusi pa šiem gadiem, savā dzīvē nekad nebiju melojusi…» viņa tēlotā drūmumā atzinās, tikai pēc tam atklājot, ka runa ir par darbošanos muzeja atraktīvajā Meļu klubiņā. Ar to jau viss nebeidzās, un lasītājiem nāksies vien minēt, kā pasākuma gaitā tika nonākts līdz secinājumam, ka Rojas muzejā strādā nevis vecas tantes melnos ķiteļos, bet gan — saturieties! — četras skaistas pitonu beibes.

