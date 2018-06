«Mūsu pamatdarbība vienmēr paliks palīdzība vardarbībā cietušajām sievietēm un bērniem» 07.06.2018

Krauze Renāte Tweet

Pagājušo piektdien, 1. jūnijā, kas visā pasaulē tiek atzīmēta kā Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, 20 gadu pastāvēšanas jubileju svinēja Talsu novada krīžu centrs.

Svinību dienas kārtībā tika dota iespēja gan ikvienam interesentam aplūkot krīžu centra telpas no iekšpuses, ko ikdienā nav iespējams izdarīt, gan būt klāt Ģibuļu brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra (BLPJAC) mākslas studijas izstādes atklāšanā krīžu centra pirmajā stāvā.

«Mums ir liels prieks ar saviem darbiem atkal būt šeit,» sacīja Ģibuļu BLPJAC vadītāja Antra Jaunskalže. «Pirms trīs gadiem, kad ar mums strādāja mākslas konsultante Diana Dzelme, viņa ļoti emocionāli pastāstīja, ka krīžu centrā ir tukšas sienas, bet šādā vietā sienām ir jābūt krāsainām, tās nevar būt skumjas.» Toreiz kopīgi ar D. Dzelmi tika izlemts, ka mākslas studijas dalībnieces darbos, ko dāvināt centram, zīmēs rotaļlietas. Kā atzina studijas dalībnieces, tas sniedzis viņām lielu gandarījumu — sagādāt prieku gan centra klientiem, gan darbiniekiem.

Šoreiz mākslas konsultante Katrīna Vīnerte piedāvāja veidot darbus, kas studijas dalībniecēm asociējas ar viņu bērnību. Piemēram, kādu pasaku tēlu vai kaut ko sev personisku un tuvu, kas raisītu pozitīvas asociācijas. Darbos izmantotās tehnikas ir ļoti dažādas.

Sākot ar akrila krāsām un zīmuļiem līdz plēstas aplikācijas tehnikām un plastilīnam. «Arī plastilīna tehniku dalībnieces izmantoja pirmo reizi, un tas ir ļoti smalks, varētu teikt, pat meditatīvs process,» stāstīja K. Vīnerte.

Jautājot par izstādes nosaukumu, K. Vīnerte sacīja, ka tas varētu būt «Portreti», bet ne tādi, kādus tos asociējam ar šo vārdu ikdienā. «Tie nebūt nav reālistiski, tie drīzāk ir dalībnieču pozitīvo emociju un bērnības atmiņu portreti. Viņu mīļākās bērnu dienu pasakas varoņi un priekpilnās emocijas.»

Talsu novada krīžu centra vadītāja Alla Spruģevica centra vārdā sacīja lielu paldies izstādes autorēm un atklāja, ka pirmajās dienās vienmēr mēģinājusi atrast laiku nonākt uz pirmo stāvu un pastaigāt gar darbiem. «Tie pozitīvi uzlādē, gribas atkal apskatīt, apčamdīt un papriecāties.»

Pēc izstādes atklāšanas viesi tika aicināti uz Talsu novada muzeja telpām, kur turpinājās jubilejas sarīkojuma svinīgā daļa. Tās laikā nelielu ieskatu krīžu centra tapšanas pirmsākumos, fotogrāfijās un savās atmiņās par centrā nostrādātajiem gadiem dalījās iepriekšējās vadītājas.

Pirmā centra vadītāja un ilggadēja centra psiholoģe un psihoterapeite Inta Poudžiuna, ko viss krīžu centra kolektīvs mīļi dēvē par «cilts māti», atcerējās, ka pirmsākums bijis 1995. gada rudenī, kad viņu uzrunājis Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Māris Ludviks ar domu, ka Talsos vajadzīga sava diakonija. Tas arī bijis pirmais sākuma punkts. Tam sekojusi 1997. gada Talsu traģēdija, pēc kuras tikusi izveidota pirmā krīžu istaba, uzticības telefons un iesvētīta centra kapela. 1998. gada 18. martā ar nosaukumu «Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs» tas ticis reģistrēts uzņēmumu reģistrā. «Sākām ar divām izremontētām istabiņām un četriem darbiniekiem,» stāstīja I. Poudžiuna. «Šobrīd centrā kopumā ir divdesmit darbinieku.» Viņa arī atzina, ka vislielākais gandarījums ir bijis tieši tās reizes, kad cilvēki atrod sevī spēku un iespēju lūgt palīdzību. «Kad izdodas «pārķert» situāciju un sniegt palīdzību pirms vēl šausmīgās lietas cilvēka dzīvē ir notikušas, tad ir patiesa gandarījuma izjūta. To novēlu jums visiem arī turpmāk — «pārķert» un palīdzēt!»

Ieva Zeiferte, kuras sešu gadu vadības laikā centrs ieguva konkrētu struktūru un stabilu vietu pakalpojumu sniedzēju vidū, teica, ka braucot uz pasākumu, viņas sirds burtiski steidzās uz Talsiem. «Tajā visā joprojām ir tāds trakums, enerģija, vēlme izdarīt lietas un nebaidīties no tā, no kā daudzreiz cilvēki baidās. Mēs nebaidījāmies! Mēs bijām pirmie Latvijā, kas aizsāka policistu, prokuroru un psihologu apmācības no visas Kurzemes. Tagad to dara visā Latvijā,» sacīja I. Zeiferte. Viņa vēlēja Talsu novada krīžu centram un tā darbiniekiem strādāt, augt un attīstīties. «Tie bija brīnišķīgi septiņi manas dzīves un darba gadi,» dalījās Baiba Dūda. «Tas nebūt nenozīmē, ka darbs bija viegls, bet tā bija lielākā manas dzīves skola kopā ar «sapņu komandu». Izaicinājums bija milzīgs. Tā bija nepārtraukta atbilžu meklēšana un atrašana,» viņa sacīja. Tas bijis laiks, kad sociālo pakalpojumu tirgus tikai veidojās, un tāpēc šis laika posms arī bijis diezgan grūts centra pastāvēšanas vēsturē.

Centra pašreizējā vadītāja Alla Spruģevica teica, ka viņa centru pārņēmusi, kad tam bijis tāds kā lūzuma posms. «Mainījās vecā sistēma ministrijā, tika likvidēta sociālo pakalpojumu pārvalde, bet mums palaimējās ar to, ka Latvijas Bērnu fonds piedāvāja veidot jaunu dibinājumu. Tad arī mēs kopā ar Talsu novada pašvaldību, Latvijas Bērnu fondu un iepriekšējo dibinājumu, kas bija «Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs», izveidojām jaunu nodibinājumu «Talsu novada krīžu centrs». Mēs sākām strādāt ar jaunu elpu.» Viņa atzina, ka ļoti daudz iemācījusies tieši no iepriekšējām vadītājām un gājusi dažādos kursos. Tas esot bijis saspringts, bet interesants laiks. Par centra turpmākajiem plāniem A, Speuģevica sacīja, ka to ir daudz. Tiks turpināts darboties, rakstīt projektus, attīstīt sadarbību ar pašvaldību. «Pamatdarbība mums ir, bija un vienmēr paliks palīdzība vardarbībā cietušajām sievietēm un bērniem. Šo programmu vēlos attīstīt daudz rehabilitējošāku un palīdzošāku. Lai tā nav tikai «ugunsgrēka dzēšana», lai mēs saviem klientiem dotu arī pamatus labākai dzīvei turpmāk un viņi no mums aizietu ar labākām izjūtām un emocijām.»

Centru un tā kolektīvu 20 gadu jubilejā bija ieradies sveikt arī Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis. «Man ir liels gods sveikt jūs šajā nozīmīgajā jubilejā. Mūsdienās, joprojām, sievietes un bērni nonāk uz dzīves zemākajiem pakāpieniem, cieš no vardarbības un emocionālas spriedzes, un šādos brīžos liekas, ka mīlestība ir vienīgais, kas mums vēl ir atlicis uz zemes. Gribu teikt jums lielu paldies par jūsu nesavtīgo un nenovērtējamo darbu, par emocionālo atbalstu un novēlēt vislabāko, ko jūs šiem cilvēkiem varat sniegt — mīlestību.» E. Zelderis arī Talsu novada pašvaldības vārdā pasniedza Talsu novada krīžu centram Pateicības rakstu par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu, sniedzot profesionālu atbalstu Latvijas un Talsu novada iedzīvotājiem.

Starp apsveicējiem bija ieradušies arī pārstāvji no Talsu novada sociālā dienesta, Talsu novada bāriņtiesas, biedrības «Gaišo domu platforma», Talsu kinoloģiskā kluba un citi atbalstītāji. Kā muzikāls pārsteigums no centra puses saviem ilggadējiem kolēģiem, atbalstītājiem, apsveicējiem un viesiem bija vīru vokālā ansambļa «Stende» muzikālie un skanīgie priekšnesumi, pēc kuriem sekoja kafija, uzkodas un sirsnīgas sarunas nepiespiestā gaisotnē.

Pievienotie attēli

Komentāri