Mundigciems — pirmais nosiltinātais ciems Latvijā 24.11.2017

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

Piektdien, 17. novembrī, Talsu novada Mundigciemā notika svinīga atjaunotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas «Saullēkti» atklāšana. Mundigciems ir pirmais ciems Latvijā, kurā ir renovētas visas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

Iebraucot Mundigciemā, pat tik pelēki drūmā laikā, kāds ir pašlaik, rodas gaišāka noskaņa, jo tur esošās piecas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ir renovētas patīkami raibos krāsu salikumos.

«Saullēktu» māja bija pēdējā, kas līdz šim izcēlās starp pārējām. Nu 45 dzīvokļu iemītniekiem būs siltāk un omulīgāk, ziemai esot uz durvju sliekšņa. Kā atzīst mājas iemītnieki, ceļš līdz ēkas atjaunošanai neesot bijis viegls. Pagājis laiks, kamēr cilvēki izvērtējuši un vienojušies par nepieciešamo renovāciju.

Mundigciemā esošās mājas apsaimnieko SIA «Adax 2». Valdes priekšsēdētājs Aivars Maķevics sacīja, ka grūtības darbu veikšanā radījuši šī gada nelabvēlīgie laikapstākļi, tāpēc nācies ķert katru izdevīgu brīdi. A. Maķevics atklāja, ka arī vairāku citu uzņēmuma apsaimniekoto māju iemītnieki izrādījuši interesi par iespējamo renovāciju. «Saullēktu» atjaunošana notika, izmantojot dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas valsts atbalsta programmu, ko īsteno attīstības finanšu institūcija ALTUM ar Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumu. Kopumā mājas renovācijā ieguldīti 294 tūkstoši eiro, no kuriem puse jeb 147 tūkstoši eiro ir ALTUM grants jeb dāvinājums. Otra puse finansējuma ir piesaistīta no SEB bankas, izmantojot ALTUM kredīta garantiju.

«Mājas atjaunošanas projekta laikā tika siltinātas ārsienas, remontēti balkoni, nomainīti logi un balkonu durvis iedzīvotājiem, kuri to vēl nebija izdarījuši. Kopējo mājas fasādi apstrādāja ar dekoratīvo apmetumu. Renovācijas procesā siltināja pagraba griestus, pamatus un mājas bēniņus un nomainīja jumta segumu. Būvdarbu laikā nomainītas aukstā ūdens caurules, savukārt no jauna izveidotas piecas centralizētas karstā ūdens sagatavošanas sistēmas. Energoefektivitātes uzlabošanas nolūkā visas apgaismes iekārtas, kas atrodamas kopīgi izmantojamās telpās, nomainītas uz LED lampām. Renovācijas laikā ierīkotas atjaunojamo energoresursu izmantojošas tehnoloģijas siltumenerģijas ražošanai — pārbūvēta apkures sistēma, kā arī izbūvēta autonoma katlumāja ar granulu katlu. Līdz ar to katram iedzīvotājam ir iespēja pašam regulēt apkures padevi, tādējādi ievērojami ietaupot līdzekļus. Prognozēts, ka, pateicoties šiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, kas veikti nedaudz ilgāk par gadu, ietaupījums par apkuri būs 66 procenti, par apgaismojumu — desmit procenti. Kopējais ēkas enerģijas ietaupījums par apkuri, apgaismojumu un karstā ūdens sagatavošanu ir 55 procenti,» informē ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Eglīte. Darbus veica: SIA «Adax 2», SIA «Fraktal Bau» un SIA «Bergs būvserviss».

ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs Ingus Salmiņš informēja, ka ar ALTUM programmas atbalstu Latvijā patlaban renovē vairāk nekā 20 māju, vairāki projekti ir apstiprināti. Kopumā daudzdzīvokļu māju atjaunošanas programmā pieejamais ES līdzfinansējums sniedz iespēju renovēt un siltināt savu īpašumu vēl vismaz 800 māju iedzīvotājiem.

«Novēlu, lai Mundigciema «Saullēktu» mājas iedzīvotāju un citu renovēto ēku iemītnieku ietaupījums par energoresursiem kalpo par motivāciju pieteikties dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmai un saņemt līdzfinansējumu sava īpašuma sakārtošanai,» sacīja I. Salmiņš.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Upenieks uzsvēra, ka «Saullēkti» ir pirmā renovētā dzīvojamā māja jaunās energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmas ietvaros, kurā kopumā šobrīd saņemts vairāk nekā 280 projektu pieteikumu. «Tas nozīmē, ka arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju domā par investīcijām ēku energoefektivitātes uzlabošanai,» secināja J. Upenieks.

