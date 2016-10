Mundigciemā iedzīvotāju sapulce plaši apmeklēta 14.10.2016

Ceturtdien, 6. oktobrī, Mundigciemā notika iedzīvotāju sanāksme darba sapulču cikla «Prioritātes un galvenie darbības virzieni Talsu novada pagastu un pilsētu pārvaldēs 2017.—2019. gadam» laikā.

Lai arī sākums ieplānots jau 16.30, kad darbspējīga vecuma ļaudis vēl strādā, bija ieradies salīdzinoši liels interesentu pulks — aptuveni 30 cilvēku.

Par paveikto Mundigciemā

pastāstīja Lībagu pagasta pārvaldes vadītāja Lauma Jaunpujēna. Laikā no 2015. līdz 2016. gadam realizēts projekts «Mundigu ezera teritorijas labiekārtošana» (kopējās izmaksas 25 615 eiro, no kuriem pašvaldības finansējums 7687 eiro); 7140 eiro ieguldīts teritorijas labiekārtošanā Mundigciemā 3,8 hektāru platībā (rekultivācija, reljefa veidošana) pie daudzdzīvokļu mājām; sakārtoti volejbola laukumi Dižstendē un Mundigciemā, tam iztērējot 935 eiro; tāpat ieguldīti līdzekļi, lai Dižstendē sakārtotu Stendes muižas parka estrādi, Lībagu sākumskolā remontētu sanitāros mezglus, nomainītu ārdurvis. Tāpat arī veikti Bungu kapu teritorijas paplašināšanas darbi (celmu raušana, novākšana, teritorijas planēšana), kam atvēlēts 4775 eiro; izstrādāts arī kapu paplašināšanas plāns, kas izmaksāja 726 eiro. Sauskaltušo un bīstamo koku izzāģēšanai kapos atvēlēts 1070 eiro. Ķīļu kapu teritorijas labiekārtošanas darbi izmaksāja 1976 eiro. Atjaunoti autoceļi «Kaziņas — Podnieki», «Bungu kapi — Aplociņi» un «Gāršas — Kalnieki», iztērējot 63 268 eiro.

Plānotais 2017. gadā:

sanitārā mezgla remonts Lībagu sākumskolā, kam nepieciešami 16 936 eiro, Dižstendē brīvā laika pavadīšanas centra (BLPC) ēkas fasādes sakārtošanai 5666 eiro, BLPC sporta zāles grīdas seguma nomaiņai 8485 eiro. Paredzēta labiekārtošanas projekta pirmās kārtas realizācija Bungu kapu paplašināšanai. Plānots iesākt 2,6 hektāru plašās teritorijas labiekārtošanu pie Mundigciema daudzdzīvokļu mājām (grantēti celiņi, soliņi, apstādījumi), kam nepieciešams 8319 eiro, un pasūtīt topogrāfiskos uzmērījumus Stendes muižas parkam, tam paredzot aptuveni 6000 eiro.

No 2017. līdz 2019. gadam nepieciešama arī apgaismojuma izbūve pie BLPC, izbūvēt āra nojumes pie Lībagu pirmsskolas izglītības iestādes, kapličas izbūve Bungu kapos, izremontēt telpas un sakārtot fasādi Dižstendes bibliotēkai, aktīvās atpūtas centra izveide Mundigciemā, āra apgaismojuma nomaiņa uz LED lampām Dižstendē un Mundigciemā. Iecerēta ceļa «Robežnieki — Mazstende» pārbūve 6,3 kilometru garumā, «Lībagu skola — Podnieki» pārbūve 3,8 kilometri, «Selekcija — Prāmnieki — Liepkalni» 1,3 kilometru garā posmā. Pirmais ceļš, kuru jau projektē: «Robežnieki — Mazstende». Lauku ceļu pārbūvei plānotās izmaksas Lībagu pagastam ir 389 110 eiro, no kuriem Eiropas Savienības (ES) un valsts atbalsts 350 199 eiro, pārējais jāsedz pašvaldībai.

Iedzīvotāji norādīja,

ka Mundigciema teritorijā nepieciešams noregulēt apgaismojumu, jo to pārāk agri izslēdzot. Izskanēja lūgums pašvaldības policijai biežāk apsekot Mundigciema teritoriju, lai izkliedētu jauniešus, kuri izklaidējoties piesārņo teritoriju. Cilvēki arī interesējās par celiņu sakārtošanu daudzdzīvokļu māju teritorijā, uz ko pārvaldes vadītāja viņus aicināja startēt ar ES projektu, kur iespējams iegūt finansējumu, jo iekšpagalmu labiekārtošana nav pašvaldības funkcija, bet gan dzīvokļu īpašnieku, kuriem ir domājamās daļas. «Tā kā Dižstendē un Mundigciemā ir grūti ar pastaigu vietām ceļu dēļ, kuri ir apkārt, pieņēmām lēmumu par godu Latvijas simtgadei divu vasaru laikā ierīkot atpūtas vietas ar celiņiem, soliņiem un apstādījumiem,» atklāja L. Jaunpujēna.

«Sakiet, vai drīkst tā rīkoties, ka divās bedrēs iekšpagalmos sagāž un aprok visas vecās apmales un betonu bluķus? Pa virsu uzbēra nedaudz melnzemi,» stāstīja mundigciemniece. Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Oskars Kļava norādīja, ka šis jautājums jāuzdod apsaimniekotājam, jo tā, protams, nedrīkst darīt. Vaicājot par iespēju izbūvēt gājēju celiņu no Talsiem, L. Jaunpujēna skaidroja, ka tas ir valsts ceļš un pārvaldniece par šādu iespēju interesējusies, tomēr viņai norādīts, ka tas nav iespējams. Cilvēkus arī interesēja tādi jautājumi kā celiņš, kur neesot iespējams iziet lietus laikā, kāds ceļa posms, kur esot trepe un citi jautājumi. Kāda kundze vairākkārt norādīja, ka darba laikā šādas sapulces nevar rīkot, jo strādājošie cilvēki nevar paspēt ierasties, tikai pensionāri.

