6. oktobrī Mundigciemā iedzīvotāji tikās ar SIA «Talsu ūdens» un SIA «Adax 2» pārstāvjiem, lai runātu par turpmāko sadarbību un atbildētu uz jautājumiem saistībā ar uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem. Cilvēki bija neapmierināti, un ne visiem bija iespēja noskaidrot vai rast konkrētas atbildes uz jautājumiem.

Uz sanāksmi bija ieradušies ļoti daudz iedzīvotāju, nācās pat pievienot papildu krēslus, lai visiem pietiktu vietas. Vispirms runāja SIA «Talsu ūdens» valdes priekšsēdētājs Igors Kude, kurš klātesošajiem paskaidroja, ka tomēr rasta vienošanās ar SIA «Adax 2», kas 30. septembrī paziņoja par līguma pārtraukšanu ar SIA «Talsu ūdens». «Ar nelielām izmaiņām esam panākuši vienošanos. Turpmāk līgumus ar SIA «Adax 2» slēgsim par katru māju atsevišķi. Tādējādi arī iedzīvotājiem būs lielāka skaidrība par uzkrātajiem mājas parādiem. Mūsu inženieri palīdzēs saprast, kāpēc rodas lielas ūdens patēriņa korekcijas. Pilnīgi novērst neizdosies nekad, jo tās nerada ūdens noplūdes vien. Ietekmē arī citi ap­stākļi — skaitītāju tehniskais stāvoklis, rādījumu ziņošanas laika periods, iedzīvotāju godprātība, precīzu rādījumu rediģēšana.

Labs risinājums būtu, ja SIA «Adax 2» uzstādītu ūdens patēriņa skaitītāju tālvadības nolasīšanas sistēmu, kas ir labs risinājums ūdens patēriņa starpības samazināšanai. Sadarbosimies un šo sistēmu pielāgosim arī māju ievadskaitītāju reģistrēšanā. Tas nodrošinās rādījumu vienlaicīgu nolasīšanu. Vienojāmies, ka sadarbosimies arī parādu atgūšanas jautājumā,» komentēja I. Kude.

Kā norāda pašvaldība, jau šobrīd SIA «Talsu ūdens» darbinieki atslēdzot ūdens padevi personām, kuras nenorēķinās par sniegto pakalpojumu. Sanāksmē gan iedzīvotāji nesaņēma apstiprinošu atbildi uz šādu jautājumu, liekot spriest, ka tā tomēr nav.

Kad valdes priekšsēdētājs norādīja, ka pašlaik SIA «Adax 2» apsaimniekoto māju iedzīvotāji SIA «Talsu ūdens» par pakalpojumiem ir parādā 51 288,98 eiro, SIA «Adax 2» enerģētiķis Atis Bērziņš kļuva ļoti dusmīgs par šo apgalvojumu, jo lielākā daļa parādu esot iekrāti, pirms viņi pārņēmuši mājas apsaimniekošanā. Jāteic, domstarpības un strīdi abu pārstāvju vidū brīžiem pat uzjautrināja klātesošos, tomēr tas nemazināja rūgtumu un jautājumu daudzumu, kas izskanēja no cilvēkiem. Piemēram, kāda iedzīvotāja vaicāja, kāpēc viņas meitai, kuras dzīvoklis ir tukšs jau desmit mēnešus, katru mēnesi nākas maksāt par ūdeni, lai arī viņa katru mēnesi zvana un to paziņo uzņēmumam; kāpēc cilvēkiem, kuri nemaksā rēķinus, nenoslēdz ūdeni; kad apsaimniekotājs plāno uzsākt apkuri, ja pie katlumājas vēl nav sagādāta malka; vai tas ir pieļaujams, ka kāpņu telpās radiatori ziemā ir auksti un aizsalst ārdurvis; kad konkrēti bija pēdējā reize, kad vienlaicīgi nolasīti visi ārējie ūdens skaitītāji un citi. Jāteic, atbildes bija gan nopietnas, gan ne tik ļoti. Nevarēja saprast — vai tādēļ, ka nezina, ko atbildēt, vai tāpēc, ka patiesība ir pārāk nepatīkama.

Tā kā sapulce daudzo neskaidrību dēļ ieilga, Lībagu pagasta pārvaldes vadītāja Lauma Jaunpujēna aicināja iedzīvotājus rīkot atsevišķas māju iemītnieku kopsapulces, uzaicinot apsaimniekotājus un atrisinot attiecīgās problēmas.

Pašlaik ir vairākas iespējas: iedzīvotāji (dzīvokļu īpašnieki) var izvēlēties tiešos norēķinus ar SIA «Talsu ūdens», izvēlēties citu apsaimniekotāju vai arī pieņemt lēmumu apsaimniekošanas funkcijas veikt paši. Pastāv arī iespēja kopsapulces nerīkot un saņemt pakalpojumu jau ierastā veidā. «Ja iedzīvotāji izvēlas tiešos norēķinus, nepieciešams slēgt atsevišķu līgumu ar SIA «Talsu ūdens», un šādā gadījumā iedzīvotāji ar uzņēmumu norēķinās nepastarpināti. Tomēr par iekšējo komunikāciju ir jārūpējas iedzīvotājiem vai māju apsaimniekotājiem, jo SIA «Talsu ūdens» atbildība ir līdz mājas ievadam. Tiešo norēķinu ieviešana arī neatbrīvos no ūdenspatēriņa korekcijām, kas, kā to paredz jaunais Ūdenssaimniecības likums, jāsedz iedzīvotājiem, par atmaksas kārtību vienojoties kopsapulcē. Tiešo norēķinu pakalpojums nav bez maksas — pašreizējie aprēķini paredz 1,80 eiro (bez PVN) mēnesī katram dzīvoklim,» skaidro Talsu novada pašvaldības komunikācijas speciāliste Inita Fedko.

Talsu novada pašvaldība ir gatava iedzīvotājus nodrošināt ar piemērotām telpām kopsapulču sasaukšanai. Iedzīvotājiem jāvēršas pie mājas vecākā vai arī pašiem jāsazinās ar attiecīgās teritorijas pārvaldes vadītāju.

