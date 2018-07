«Mums prioritāte ir katrs konkrētais mūsu skolēns» 06.07.2018

2. jūnijā apaļo 90. jubileju nosvinēja Upesgrīvas internātpamatskola. Lai uzzinātu, kā noritējušas jubilejas svinības, kā tiek pavadīta skolas ikdiena un kādi plāni izvirzīti jaunajam mācību gadam, «Talsu Vēstis» devās uz Upesgrīvas internātpamatskolu un tikās ar direktori Maiju Aveniņu.

«Šogad saistībā ar skolas jubileju arī mūsu mākslas dienu tematika bija veltīta tai. Bērni kopā ar skolotājiem gatavoja rotājumus, svētku virtenes un dekorus radošajās darbnīcās,» pastāstīja Maija Aveniņa. Arī pārējie jubilejas dekori darināti pašu skolotāju un skolēnu rokām — gan skolas logotipa krāsās ieturētie rāmji ar stikla burciņu svečturiem un skaitli «90», gan zāles skatuves drapērijas. «Mums ir ļoti radoši darbinieki. Visas dekorācijas vienmēr taisām paši,» sacīja M. Aveniņa, kādā no klašu telpām parādot arī skolotāju izgatavotu gaismas galdu. Uz tā skolēni var zīmēt ar smiltīm, kas bērniem ļoti patīkot. «Tieši bērniņiem, kuriem ir, piemēram, autisma iezīmes, šāda sensitīva un relaksējoša darbošanās savā nodabā un individuāli ir ļoti svarīga. Šiem bērniem neder bars vai skaļa atmosfēra, tāpēc arī mums klasēs bērnu skaits ir mazs, lai nebūtu troksnis un bērni justos komfortabli un droši šajā vidē,» skaidroja direktore.

Nozīmīgajā jubilejā gan Upesgrīvas internātpamatskola, gan tās struktūrvienība Valgalē saņēmušas īpašu dāvanu — divus koka krēslus, kurus veidojuši divi Talsu 2. vidusskolas 9. klases skolēni kā nobeiguma darbus mājturības un tehnoloģiju priekšmetā skolotāja Visvalža Vismaņa vadībā. Krēsli jau tikuši izmēģināti un bijuši kā brīnišķīgs noformējums jubilejas pasākuma foto stūrītim.

Uz tās jubileju dāvana skolai ir arī pie esošais basketbola laukums, kāds iepriekš nekad šeit nav bijis. Tas izbūvēts jau pagājušā gada rudenī, un skolēni, kas šogad skolu beiguši, bijuši ļoti priecīgi, ka pavasarī vēl paspējuši uzspēlēt bumbu jaunajā laukumā.

Runājot par Upesgrīvas skolas vēsturi,

M. Aveniņa pastāstīja, ka pirms skolas ēkas uzcelšanas 1887. gadā vietējiem apkārtnes bērniem mācības notikušas lielsaimnieku mājās pie saimes galda. Dažos vēstures fragmentos kā vienas no šādām mājām pieminēti «Klajumi». Viņa arī minēja, ka šobrīd ir tāds interesants posms: varbūt tā esot cilvēku aktivitāte vai jubilejas laiks, ka uzrodas dažādas iepriekš neredzētas senas fotogrāfijas. Piemēram, kurās iemūžināta sporta laukuma būve, tāpat dažādu laika posmu skolēnu fotogrāfijas. «Pārsvarā tas ir Latvijas laiks līdz Otrajam pasaules karam. Arī uz skolas jubileju viens kungs, kura mamma ir mācījušies šeit, atveda gan fotogrāfijas, gan liecību, kas datēta ar 1938. gadu un izdota šajā skolā. Man šķiet, ka šīm lietām piemīt sava īpaša vēstures aura,» iespaidos dalās direktore. «Izrādās, agrāk skolā darbojušies arī mazpulcēni, un pirms pāris gadiem pulciņš atjaunots. Mēs gan visu laiku domājām, ka mūsu skolā tāds nav bijis, jo nebija nekādu ziņu par to.»

Tāpat ļoti vērtīgas ir fotogrāfijas no «Vildu» mājām, kas Kārļa Ulmaņa laikā bijusi viena no simts paraugsaimniecībām, toreizējais saimnieks Valdis bijis arī mazpulka vadītājs. Tā ir dienasgrāmata, kas apceļojusi Sibīriju un atgriezusies atpakaļ Latvijā. Uz zīmēšanas bloka lapām salīmētas fotogrāfijas ar aprakstiem, kurās atklājas, ka Uguņciemā ir bijis gan koris, gan orķestris.

Skolas ēka laika gaitā

piedzīvojusi lielākas un mazākas izmaiņas, bet kā skola tā funkcionējusi visus gadus līdz pat šai dienai. «Vismaz man nav ziņu, ka skola kādu brīdi pārtraukusi darbību,» atzina direktore. Ēkai vēsturiski bijis gan skaidu, gan kārniņu, gan arī šīfera jumts. Tagad tas ir no metāla. Rādot senākās fotogrāfijas, M. Aveniņa zināja teikt, ka, piemēram, sākumā skolas ēkai nav bijis izbūvēts trešais stāvs. «Fotogrāfijās redzams, ka bijuši tikai divi mazi bēniņu lodziņi un milzīga bēniņu telpa. Apmēram 50. gados tur izbūvētas ķīmijas un zīmēšanas klases, bet, laikam ejot, — arī dzīvoklis skolotāju vajadzībām,» pastāstīja skolas direktore. Tajos laikos bijis raksturīgi, ka skolotāji, kas atsūtīti no citām vietām strādāt, dzīvojuši skolas telpās, tagad gan skolā neviens skolotājs nedzīvo. Pati direktore smej, ka ir skolotāji — darbaholiķi, kas gandrīz dzīvo, bet mācību iestādes telpās vēl neviens nav izdomājis apmesties. Sporta laukums ir tieši tajā pašā vēsturiskajā vietā, kur tas arī tika izveidots. Saimniecību šeit ir bijis daudz un tās bijušas turīgas, tas redzams arī fotogrāfijās, kur iemūžināta sporta laukuma izbūve un uz to sabraukušie zirgu pajūgi, kuros visos ir iejūgti divi zirgi.

Kad Maija Aveniņa pirms divdesmit gadiem sākusi Upesgrīvas skolā strādāt, tajā darbojusies tikai sākumskola. Bijusi skolas ēka un pussagruvis malkas šķūnītis, tumši zaļā krāsā joprojām bijušas sausās tualetes. Pirmais lielais darbs bijis tieši tualešu remonts, kas arī ticis īstenots nākamā gada vasarā. Tam sekojusi skolas dušu ierīkošana, fasādes remonts, logu un jumta nomaiņa. Pēc tam ēka pa daļām tikusi pieslēgta centrālapkurei, jo agrāk bijusi malkas apkure.

«Kad pirms pieciem gadiem uzcēla jauno internātu, tad arī uzcelta katlumāja un visa skola tikusi pie centrālapkures. Tagad ir pagājis laiks, un atkal jau šis tas ir pabružājies, palietojies un jāsāk pamazām šo to atjaunot, bet tam visam, protams, vajadzīgi līdzekļi,» viņa skaidroja.

Jubilejai par godu

šogad pie remonta tikusi skolas zāle. Vēsturiski zāle agrāk bijusi divas klašu telpas, par ko liecina gan fotogrāfijas, gan tas, ka zāles telpā bijušas divas krāsnis. Skatuves ierīkošanas dēļ aizmūrēti divi logi, kurus direktore vēlētos kādreiz atjaunot, kaut vai tikai no fasādes puses. «Lai ēkai atgrieztos vēsturiskā simetrija. Varbūt nezinātājs to pat īsti neievēro, bet man tas nedaudz traucē, jo pēc tā laika arhitektūras, šī ir bijusi ļoti harmoniska ēka,» skaidroja direktore. «Ēkai nav arī parādes ieejas — ir sētas puses un saimniecības durvis. Parādes durvis padomju gados pārveidotas par logu, lai izbūvētu klases telpu. Katrai skolai jābūt parādes ieejai, šobrīd gan telpu trūkuma dēļ nav iespējams vēsturisko parādes ieeju atjaunot, kā arī tas prasa lielas finansiālas izmaksas, bet ceru, ka arī tās drīzumā būs iespēja atjaunot.»

Pašlaik pie neliela kosmētiskā remonta tiek skolas ēdamzāle un virtuve. Sienas nošpaktelētas un nokrāsotas, ieklāta jauna flīžu grīda. «Tās ir telpas, kas visātrāk nobružājas, kopš mums jau ceturto gadu skolā darbojas vasaras ēdnīca, kurā ir iespēja strādāt arī skolēniem. Šogad tas tiek nodrošināts caur Nodarbinātības valsts aģentūru — tajā Upes­grīvas internātpamatskola iesniegusi projektu, kas ticis veiksmīgi apstiprināts. «Tā mūsu skolēniem būs kā neliela vasaras darba pieredze ar saviem pienākumiņiem,» skaidroja skolas direktore. «Arī otrā stāva gaitenis jau pamazām prasās pēc jauna remonta. Bērniem vienkārši gribas visu apčamdīt, pakasīt, bet tie ir bērni — tas ir jāsaprot.»

Lielākais bērnu skaits

skolas pastāvēšanas vēsturē ir bijis 120 skolēni. Šajā mācību gadā skolā mācījušies ap 90 audzēkņu. Uz nākamo mācību gadu provizoriski skolēnu skaits varētu būt nedaudz mazāks, ap 80. Pirmajā klasē pagaidām nav iestājies neviens skolēns, ar vienu ģimeni gan bijušas sarunas, bet iesniegums vēl nav saņemts. «Uz pirmajām klasēm nāk maz skolēnu, jo sākumā viņi labi iekļaujas arī parastajās vispārizglītojošajās skolās, jo mācību viela ir viegla. Vairāk skolēnu nāk uz trešajām un lielākām klasēm,» atzina direktore.

Upesgrīvas internātpamatskolā mācās arī daudzu romu tautības skolēnu. Kopējā attieksme pret romu jauniešiem gan no bērnu, gan no skolotāju un darbinieku puses ir draudzīga. «Mēs tieši pie šīs attiek­smes esam gadu gadiem strādājuši. To veidojuši,» bilda direktore un atzina, ka bieži piedomājot pie tā, kā skolēni jutīsies ne tikai skolas telpās, bet arī ekskursijās un izbraucienos; kā to uztvers, jo bērniem ar autisma iezīmēm vai citiem attīstības traucējumiem ļoti svarīga ir labi zināma un droša vide. «Braucot uz koncertiem, izstādēm, teātriem vienmēr viss ir ļoti labi, jo līdzi ir skolotāji, kurus skolēni uztver kā tādu «drošo patvērumu», pie kā vienmēr var griezties pēc palīdzības,» sacīja M. Aveniņa. Viņa arī atzina, ka bērni ar vidēji smagiem un smagiem attīstības traucējumiem caur speciālo skolu tiekot uz dažādiem pasākumiem — konkursiem ārpus skolas un ārpus novada, jo tiek veidota sadarbība ar citām Latvijas speciālajām izglītības skolām. Arī pati Upesgrīvas skola organizē konkursu «Jaunais pavāriņš», kurā piedalās skolēni ar vidējiem un smagiem attīstības traucējumiem no visas Latvijas. «Ir prieks redzēt, ka bērni ir tik lepni un priecīgi, ka viņi paši varējuši kaut ko izcept vai pagatavot,» atzina M. Aveniņa un piebilda, ka tas dod bērniem pašpārliecību par sevi. Arī vecāki no sirds priecājoties, redzot savus bērnus uz skatuves dažādos svētkiem veltītos pasākumos. «Mūsu skolas prioritāte ir mūsu speciālie skolēni,» sacīja direktore. «Mēs uz to arī strādājam, vienalga, vai skolēns ir ar smagām attīstības problēmām vai mazākām, vai pavisam niecīgiem traucējumiem. Parastajās pamatizglītības skolās speciālais bērns var būt tikai viena no skolas prioritātēm, jo ir pārējie bērni. Mums nav citu prioritāšu, mums prioritāte ir katrs konkrētais mūsu skolēns. Lai katram no viņiem ir labi, lai mēs atrastu, kā viņu ieinteresēt un motivēt.» Viņa arī atzina, ka daudzreiz tieši atrast motivāciju bērniem ir problēma, bet šeit lielu lomu uzņemas skolotājs, kas ir kā virzītājspēks. Skolotāji esot ļoti aktīvi. Viņi paši veidojot dažādus uzdevumu krājumus un atrodot jaunus mācību materiālus un tehnikas interneta vidē. Viņi savā darbā iesaistās ar visu sirdi.

Jautājot par iecerēm nākamajam mācību gadam, M. Aveniņa atklāja, ka tas paies Talsu zīmē. Tā kā Upesgrīvas internātpamatskola ir vienīgā speciālās pamatizglītības iestāde visā Talsu novadā un tai ir divas struktūrvienības — Valgalē un Laidzē, no 2019. gada septembra plānots pārcelt Valgales struktūrvienību uz Talsiem. Šādu vēlmi — lai viņu bērni mācītos Talsos — daļa skolēnu vecāku ir izteikuši jau iepriekš. Šobrīd notiek sarunas gan ar skolēnu vecākiem, lai noskaidrotu viņu viedokli un vēlmes, gan Talsu novada pašvaldību, lai apzinātu skolai piemērotas telpas Talsu pilsētā un ap to. Kā varianti šobrīd tiek izskatīti Pastendes bērnudārza un Laidzes pamatskolas telpas, kā arī vairākas telpas Talsu pilsētā.

M. Aveniņa sacīja, ka ļoti aktīvi šajā procesā iesaistās Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Skolas direktore bilda, ka Talsu pilsēta būtu brīnišķīga vieta skolas struktūrvienībai, jo bērniem būtu lielāka pieeja gan dažādiem kultūras, gan sporta aktivitātēm un pasākumiem. Laba iespēja būtu uzsākt arī sadarbību ar Talsu pilsētā esošajām skolām. Šobrīd lieliska sadarbība Valdgales struktūrvienībai esot ar Sabiles skolu. Skolas viena pie otras dodas ciemos ar dažādiem svētku pasākumiem, spēlēm un koncertiem. «Arī šiem bērniem ir vajadzīga pieņemšana, mīlestība, cilvēcīga un labestīga attieksme tāpat kā jebkuram bērniņam. Es ticu, ka jebkurš cilvēks savā būtībā ir labs un vēlas darīt otram labu, un Talsu pilsētā noteikti šai labestībai ir atvēlēta lielāka vieta un vairāk veidu, kur izpausties un tikt saņemtai,» sarunas beigās sirsnīgi sacīja M. Aveniņa.

