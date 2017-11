«Mums pašiem jāsaņemas — visiem, visai tautai!» 31.10.2017

Interneta portāls «Delfi», tuvojoties Latvijas 99. dzimšanas dienai, uzklausījis Latvijas cilvēku stāstus un iekļāvis tos apkopojumā «99 iemesli, kāpēc es palieku te». Prieks, ka palikšanai iemeslus saredz arī mūsu puses ļaudis.

«99 apliecinājumi tam, ka ir svarīgi nepārstāt meklēt. Savu sirdslietu, aizraušanos, skaisto pasaulē un iemeslu sevī. Meklēt, lai atrastu savu laimīgo zemi un būtu laimīgi mājās — Latvijā. Vienmēr smaržojoši meži, mierinoša jūra, aicinoši plašumi un pilsētas, kas dzirkstī un neļauj garlaikoties. Bet visbiežāk tie ir cilvēki, mazliet savrupie, bet saprotošie, talantīgie, skaistie, īstie,» teikts video stāstu pieteikumā.

Kļūt par vietu, kurā dzīvo

99 stāstnieku vidū izvēlēti arī Talsu, Dundagas un Mērsraga novada ļaudis. Mērsraga tautas nama mākslinieciskā vadītāja Inga Dzērve pēc pašas pieredzes atzīst, ka šejienieši ir skarbāki un ne tik viegli pieņem ienācējus, bet, kad ir pieredzējuši, ka cilvēkam var uzticēties, tad attiecības veidojas pa īstam. «Katru vietu vislabāk tomēr raksturo cilvēki. Mēs ļoti bieži dzirdam, ka šeit vai kaimiņnovadā nekas nenotiek. Vai arī — ka citur notiek. Bet kāpēc tas tā ir? Cilvēku pašu dēļ!» vērtē Inga. Arī pati, pārceļoties uz Mērsragu, iepazinusi cilvēkus, kuri asociējas ar Mērsraga vārdu. «Līdz ar to ļoti labi sapratu, ka ikvienam ir kaut mazlietiņ jāprot palikt par šo vietu, lai tajā nemitīgi kaut kas notiktu! To arī novēlu cilvēkiem: tajā vietā, no kuras nākat, kur dzīvojat un ko patiešām mīlat, paliekat mazliet par šo vietu! Un tieši tad arī tajā vietā viss uzlabosies un būs citādāks,» uzskata Inga.

Cerot uz labu turpinājumu

Stendes mototrases izveidotājs Guntars Žigats spriež, ka viņa patriotisms izpaužas jaunas motosportistu paaudzes audzināšanā, cerot, ka šajā sporta veidā viss turpināsies un attīstīsies arī tad, kad pats metīs šai nodarbei mieru. Daudzie puikas, sākot jau no sešgadīgiem zēniņiem, kuri Stendē iesaistījušies motosportā, jau būtībā esot Guntaram kā bērni. «Kad man būs 80 gadi, varēšu paskatīties — varbūt kāds no viņiem jau būs atpazīstams! Tas jau ir tas dzīves prieks, ne tik daudz tās materiālās vērtības. Galvenais, lai pats gūsti gandarījumu, lai ir prieks, lai vide ir sakārtota! Tas viss ir kopā, tur neko nevar atsevišķi izdalīt,» secina G. Žigats.

Rušināt ar mīlestību

«Jāsaka paldies Dievam, ka Viņš man ir atvēlējis šo stūrīti, un ir tāda sajūta, ka te vienkārši jārušina!» saka atpūtas parka «Laumas» saimnieks Roberts Riekstiņš. Viņš salīdzina, ka Riekstiņu ģimenes darbošanās sākums sakritis ar Latvijas otro atdzimšanu. «Mēs esam gājuši attīstības ceļu kopā. 2020. gadā būs 30 gadi, kopš esam «Laumās», un 20 gadi, kopš parks ir atvērts apmeklētājiem, tā ka tuvojas nozīmīgs skaitlis. Varēs atskatīties uz padarīto. Man liekas svarīgi, lai mēs katrs godprātīgi darītu savu darbu no sirds un neskaitītu stundas. Ja kaut ko dari no sirds un saproti, ka tas ir tavs dzīves uzdevums, tad tev nav svarīgi, cik stundu esi nostrādājis, un bieži vien arī nogurums kaut kur pazūd. Tā katram vienkārši jādara kārtīgi, no sirds, ar mīlestību — tad arī kaut kas sanāk,» uzskata Roberts.

Visai tautai jāsaņemas

Lubes pagasta zemnieks Ēvalds Šmala-Šmāliņš video stāstā atgādina ASV prezidenta Džona Kenedija teikto: «Nejautājiet, ko valsts var darīt jūsu labā, bet gan — ko jūs varat darīt valsts labā!» «Gaidīt, ka no gaisa kritīs zilzaļi brīnumi… Nu, nebūs tā! (..) Mums katram jādomā, kas pēc mums paliek! Tā ir būtiska lieta. Pēc mums jau paliek mūsu darbs! Vairāk nekā nepaliek. Mums pašiem jāsaņemas — visiem, visai tautai. Bez tā nekas nevar būt. Mums jāsaņemas, jāizdara secinājumi, ko mēs varam darīt, lai mūsu dzīve iet uz augšu!» pauž lubenieks.

Plikas labklājības dēļ?

Lībiešu kultūrvēstures pētniece, kolceniece Baiba Šuvcāne pauž uzskatu, ka tik labi kā šais laikos, patiesībā te cilvēki nekad iepriekš nav dzīvojuši. Lai arī dzīvē iepazītas grūtības, Dzimtenes jēdziens, piederības izjūta Latvijai, viņu motivējusi šeit dzīvot, strādāt un nesūkstīties. «Par ko tad ir jāsūkstās? Par to, ka nevaru uzreiz rolsroisā sēdēt? Latvija ir fantastiska zeme, te ir tik daudz iespēju un tik daudz brīnišķīgu cilvēku, kas arī šajos apstākļos pierāda, ka var strādāt un nav jābrauc uz Īriju, nav jābrauc uz Angliju. Mani kā cilvēku, kas daudz ko dzīvē pieredzējis, kaitina tas, ka labklājības dēļ, vienkāršas, plikas labklājības dēļ cilvēki ir ar mieru pamest dzimteni un, mazliet primitīvi sakot, lasīt sēnes un darīt tos melnos darbus Anglijā, Īrijā, Vācijā un vēl kaut kur, bet šeit ne. Šeit mēs to nedarīsim! Kas tad Latviju uzcels? Kas to padarīs labāku? Jā, valstī ir arī daudz nepatīkamu lietu, bet, ja mēs ar tām paši netiksim galā, kas mums palīdzēs? Kāds no Augšas? Kāds atnāks mūsu vietā?» aicina aizdomāties B. Šuvcāne.

