18. novembrī Talsos bija vējains laiks — tāds, kas karogiem ļāva skaisti plīvot. Ir labi, ja svētki atšķiras no ikdienas, un Talsu novada centrā tā patiešām arī bija. Kaut vai tāpēc, ka video projekcijas lika tautas namam iekrāsoties tādam, kāds tas nav un droši vien nekad nebūs, salūts, kā ik gadu, koši izrotāja tradicionālo Talsu ainavu, bet pilsētas ielas svētku reizē vēl vakara stundā bija cilvēku piepildītas.

Rīta pusē Talsu Romas katoļu baznīcā notika Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts starpkonfesionāls dievkalpojums, kura veidošanā kopā ar namatēvu priesteri Arni Suleimanovu piedalījās Talsu luterāņu draudzes evaņģēlists Agnis Liepiņš, Septītās dienas adventistu Talsu draudzes mācītājs Tālivaldis Vilnis, Talsu baptistu draudzes mācītājs Miervaldis Lindmanis un Talsu Kristīgās sadraudzības mācītājs Ilmārs Ģērmanis. A. Suleimanovs sprediķī runāja par brīvību kā mūsdienās pārprastu jēdzienu, ko saista ar patvaļu. Viņš tam pretstatīja savstarpēju kalpošanu, norādot gan, ka tas arī varas turētāju gadījumā nenozīmē katras iedzīvotāju iegribas izpildīšanu, bet gādāšanu, lai neviens nejūtas atstumts un nesaprasts. Bez tam kalpošanai vajadzētu būt abpusējai — kad arī iedzīvotāji ne tikai gaida no valsts, bet ir gatavi ko dot. To, ka ir iespējams kalpot arī grūtos laikos, pierāda mūsu priekšteču dzīvesstāsti, atgādināja priesteris. Viņš rosināja darīt visu, lai Latvija, būdama maza, ekonomiski nenozīmīga valsts, citu tautu acīs būtu ieraugāma mīlošās sirds dēļ.

Pēcpusdienā

Talsu tautas namā tika pasniegti Talsu pilsētas un Talsu novada apbalvojumi. Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus vērtēja, ka apbalvojamo vidū nav cilvēka, kurš savas spējas un talantus nebūtu licis lietā labu mērķu sasniegšanai. Viņaprāt, vislielākais apbalvojums cilvēkam ir apziņa, ka viņš ir izdarījis visu, ko spējis, savas zemes, savu tuvāko labā.

Novada izcilības balvu par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem sportā, nesot Talsu novada vārdu valstī un pasaulē, saņēma vieglatlēte, šķēpmetēja Madara Palameika un vairākkārtējais Latvijas Spēkavīru čempionāta uzvarētājs Dainis Zāģeris. Talsu novada Atzinības balvu par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā lauksaimniecības jomā saņēma zemnieku saimniecības «Līvas» īpašnieks Vilnis Karlbergs, par būtiskiem nopelniem saimnieciskajā un sabiedriskajā darbībā Talsu novadā — SIA «Nārone» valdes priekšsēdētājs Guntis Balodis, par būtiskiem nopelniem sporta jomā un Talsu novada popularizēšanu pasaulē — kanoe airētājs Dagnis Iļjins un šķēpmetējs Rolands Štrobinders, par būtiskiem nopelniem kultūras jomā — komponists Raimonds Tiguls, par būtiskiem nopelniem un inovācijām Talsu novada attīstībā izglītības jomā — Talsu pirmsskolas izglītības iestādes «Pīlādzītis» vadītāja Ilze Birzleja, Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas direktore un skolotāja Ineta Pugoviča, Talsu Kristīgās vidusskolas direktore Inguna Gruzniņa un Talsu novada bērnu un jauniešu centra pedagogs Andris Vikainis. Par mūža ieguldījumu Talsu novada attīstībā izglītības jomā Atzinības balvu saņēma ilggadējā Talsu 2. vidusskolas skolotāja Dzintra Grošus.

Savukārt a/s «Swedbank» balvu kā «Gada labākais skolotājs 2016» saņēma Talsu Valsts ģimnāzijas skolotāja Ilze Ventiņa.

Ar Goda balvu par augsti profesionālu un godprātīgu darbu izglītības jomā Talsu novadā todien sumināja Talsu Valsts ģimnāzijas skolotāju Ligiju Bieriņu, Talsu sākumskolas skolotāju Asju Kuiki, Talsu sākumskolas skolotāju Ilonu Zitmani, Talsu 2. vidusskolas ilggadējo skolotāju Ēriku Graudiņu un Talsu 2. vidusskolas ilggadējo bibliotekāri Diānu Āboliņu. Par godprātīgu darbu Talsu pilsētas vides vizuālā tēla veidošanā Goda balvu saņēma SIA «Talsu namsaimnieks» apkopēja — sētniece Anita Bērtelsone.

Talsu novada pateicību par ieguldīto darbu uzņēmējdarbības attīstībā un jaunu darba vietu radīšanu Talsu novadā saņēma SIA «Kurland Auto», bet par ieguldīto darbu izglītības jomā — Talsu 2. vidusskolas agrākā skolotāja Ināra Dobele un pirmsskolas izglītības iestādes «Saulīte» darbinieces Lauma Briede un Eva Vitone.

SIA «Talsu namsaimnieks» īpašo balvu «Zelta slota» par rūpīgu un pacietīgu darbu, veicot sētnieka pienākumus Talsu pilsētā, šogad piešķīra Jānim Baltačam.

Godināšanas pasākumu vadīja aktieris Gints Andžāns, bet pazīstamu komponistu dziesmas izpildīja Kristīnas Trezunes kvartets.

Vēlāk pie Talsu tautas nama

uzrunu teica A. Lācarus. Lai arī biznesa un lielās politikas vidē bieži tiekot uzsvērts, ka lauki nav perspektīvi un ir ekonomiski vāji, viņš klātesošos sveica kā visīstākā Latvijas centra iedzīvotājus. «Mēs katrs esam daļiņa no valsts. Latvija dzīvo un dzīvos mūsu sirdī. Tas nozīmē, ka mums Latvijas centrs ir šeit, laukumā pie Talsu tautas nama,» A. Lācarus salīdzināja.

Svētku programmu lieliski kuplināja Māra Kalves veidotā videoprojekcija ar Maijas Laukmanes dzejas vārdiem «Elpoju savu zemi», kas ļāva Talsu tautas nama fasādi ieraudzīt neierastās krāsās un formās. Brīvdabas koncertā Pilsētas laukumā uzstājās grupas «Tirkiz Band» un «Musiqq», pulcinot plašu interesentu pulku, kas viskuplākais, kā ierasts, kļuva uz svētku uguņošanas laiku. Gadiem ejot, taču ir pierādījies, ka Talsos ir visīpašākais salūts! Uguņošanu, ko nodrošināja SIA «Ugunsmeistars», iedzīvotājiem Latvijas dzimšanas dienā dāvināja SIA «Vika Wood».

