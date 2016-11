«Mums jānodrošina saviem kolektīvu vadītājiem konkurētspējīgs atalgojums» 02.11.2016

Talsu novada dome vasarā nolēma apstiprināt jauno Talsu novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikumu. Lai uzzinātu, kādas ir galvenās izmaiņas un to, vai kolektīvu vadītāji ir apmierināti ar jaunajiem noteikumiem, «Talsu Vēstis» tiekas ar Talsu novada pašvaldības Kultūras, sporta un tūrisma centra amatiermākslas kolektīvu metodiķi Inu Jurkeviču.

— Kādēļ veiktas izmaiņas nolikumā?

— Šogad amatiermākslas kolektīvu vērtēšana tika veikta, ievērojot divus nolikumus. Pirmkārt, Talsu novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikumu un, otrkārt, Talsu novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītāju, kuri nav iesaistīti Dziesmu svētku un deju svētku procesa nodrošināšanā, darba samaksas nolikumu.

Iepriekšējais nolikums darbojās kopš novada izveides un tajā veiktās izmaiņas 2011. gadā saistītas ar valūtas maiņu. Minētais nolikums bija morāli novecojis un neatbilda kolektīvu vadītāju, speciālistu prasībām. Lai nodrošinātu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un Dziesmu svētku procesa nepārtrauktību, mūsu uzdevums ir ne tikai sekmēt pieejamību amatiermākslai, bet uzturēt augstu amatiermākslas kolektīvu māksliniecisko līmeni. Tādēļ, pirmkārt, mums jāizceļ izcili un augsti novērtētie amatiermākslas kolektīvi, otrkārt, kolektīvu darbībā jāsaredz pretimnākšana un atbalsts novadam nozīmīgu pasākumu rīkošanā, treškārt, mums jānodrošina saviem kolektīvu vadītājiem konkurētspējīgs atalgojums. Pirms nolikumus iesniedzām deputātiem apstiprināšanai, tas tika izdiskutēts ar amatiermākslas nozaru vadītājiem, kā arī iepazīstināti kultūras centru vadītāji. Tika izveidotas vairākas jaunas amata vietas — repetitors, scenogrāfs un vokālais pedagogs. Šīs amata vietas tiek piešķirtas kolektīviem ar izciliem rezultātiem novada/ valsts/ starptautiska mēroga skatēs un konkursos. Atšķirībā no iepriekšējā darba samaksas nolikuma, ir samazināts mēnešu skaits darbā ar kolektīviem koru kormeistariem, koru un deju kolektīvu koncertmeistariem.

Kā jau nosaukumā redzams, tad viens nolikums nosaka kārtību, kādā izvērtē Dziesmu svētku procesa kolektīvus (korus, deju kolektīvus, pūtēju orķestri, amatierteātrus, vokālos ansambļus, folkloras kopas, tautas muzikantu grupu, lietišķās mākslas kolektīvus), savukārt otrs nolikums nosaka kārtību, kā tiek izvērtētas līnijdeju grupas, senioru deju kopas, mākslas un foto studijas un citi kolektīvi (kopskaitā 12).

— Cik lielas būs vadītāju atalgojuma izmaiņas? Vai kādam tas samazināsies?

— G1 (Dziesmu un deju svētku procesa dalībnieki, kas apgūst koprepertuāru) kolektīvu vadītāji saņems lielāku atalgojumu nekā G2 (Dziesmu un deju svētku procesa dalībnieki, kas neapgūst koprepertuāru) vadītāji. Tā ir galvenā atšķirība, nodalījums vienam no otra. Valstī ir noteikts, ka mērķdotācijas tiek maksātas, divreiz vairāk piešķirot G1 kolektīvu vadītājiem. Neviens jau neveic izmaiņas, lai samazinātu atalgojumu. Tā var notikt tikai objektīvu iemeslu dēļ, piemēram, ja ir koncertēts ļoti maz vai tikai savām vajadzībām, vai nav paveicies kādā skatē. Ir atšķirība, vai kolektīvs piedalās novadam nozīmīgos pasākumos vai visu laiku strādā tikai uz vietas.

Iepriekšējā nolikumā arī bija sadalījums, bet tas nebija tik izteikts. G1 kolektīvu vadītājiem bija zems atalgojums. Šobrīd tas ir sakārtots. Lai būtu atbalsts G2 kolektīviem, ir noteikts, ka tiem kolektīviem, kuri iegūst augstus vērtējumus, kuri piedalījušies republikas skatēs un tajās ieguvuši noteiktus rezultātus, būs iespēja sezonas laikā strādāt ar papildu speciālistu, un arī atalgojums būs cits — tuvu G1 atalgojumam. Tas tiek vērtēts pēc rezultātiem.

Dziesmu svētku procesa kolektīvi tiek klasificēti trīs kolektīvu kategorijās. Pirmajā kolektīvu kategorijā klasificēti: jauniešu deju kolektīvi «Austris» un «Delveri», vidējās paaudzes deju kolektīvi «Spriganis», «Talsu kurši», «Virpulis», pūtēju orķestris «Talsi», sieviešu koris «Vaiva». Otrajā kolektīvu kategorijā klasificēti: sieviešu kori «Balgale» un «Dīva», vīru koris «Dziedonis», jauktie kori «Uz augšu», «Akords», «Lauciene», «Amenda», senioru koris «Atbalss», vidējās paaudzes deju kolektīvi «Dzalksti», «Krišjānis», «Krepliņi», «Teika» un senioru deju kolektīvs «Draudzība». Trešajā kolektīvu kategorijā klasificēti 13 amatierteātri, divas folkloras kopas, 11 lietišķās mākslas kolektīvi, 19 vokālie ansambļi, viena tautas muzikantu grupa. Kad kolektīvi klasificēti kategorijās, tos sadala pa samaksas grupām, kurās pamatkritērijs ir skates rezultāts. Katra vadītāja un speciālista mēneša amatalgu veido pamatlikme un mainīgā likme. Samaksas grupa ir tā, kura kolektīvu vadītājiem un speciālistiem nosaka mēnešalgas pamatlikmi, bet izglītība, profesionālā pilnveidošanās un koncertdarbība veido mainīgo likmi.

— Kādas atsauksmes par jauno nolikumu esat dzirdējusi no kolektīvu vadītājiem?

— Uzsākot jauno darba sezonu, tiekos ar visiem amatiermākslas kolektīvu vadītājiem, un viens no jautājumiem ir jaunā nolikuma ieviešana. Izskaidroju nolikumā noteiktās prasības, diskutējam par to un esam nonākuši arī pie priekšlikumiem par nelieliem uzlabojumiem. Piemēram, to koru kormeistariem, kuri gatavojas starptautiskiem konkursiem, pagarināt darbības laiku līdz desmit mēnešiem. Priekšlikumi tiks iesniegti deputātiem apspriešanai. Vēl neesmu tikusies ar vokālo ansambļu vadītājiem, bet tuvākajā laikā to veikšu. Kopumā vadītāji ir apmierināti ar vērtējumu, īpaši koru un deju kolektīvu vadītāji, kā arī tie kolektīvi un vadītāji, kuriem piešķirtas jaunas amata vietas. Ar jaunajiem noteikumiem nav apmierināta daļa kormeistaru un koncertmeistaru.

Svarīgi, ka šis modelis piešķirs vadītājiem arī motivāciju sasniegt labākus rezultātus, jo līdz ar to iespējams saņemt augstāku atalgojumu. Cerībā, ka neradīsies situācija, kad kolektīvs nāk uz skati ar ne visai labi sagatavotu priekšnesumu, žūrija aizrāda vairākus gadus pēc kārtas, bet nekas nemainās. Tad ir jādomā, ko darīt, jo vadītājam jāspēj sagatavot kolektīvu līdz trešajai pakāpei. Tās nav milzīgas prasības. Tātad — varbūt pietrūkst motivācijas. Šis ir pirmais gads, skatīsimies un vērtēsim, kā izdosies. Nekas jau nav nemainīgs.

— Ko saņem to kolektīvu vadītāji, kuri nestartē skatēs?

— Skatēs piedalās visi amatiermākslas kolektīvi, kuri ir Dziesmu svētku procesa dalībnieki, savukārt pārējo kolektīvu (tādu novadā ir 12) darbību nosaka Talsu novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītāju, kuri nav iesaistīti Dziesmu svētku un deju svētku procesa nodrošināšanā darba samaksas nolikums. Šiem kolektīviem, kuru brīvprātīgai regulārai darbībai apvieno kopīgas intereses kādā no mūzikas, mākslas, dejas vai citas radošas izpausmes jomām, skates nav obligātas, bet svarīga ir iesaistīšanās vietēja mēroga kultūras pasākumos. Kolektīvu vadītāji saņem nelielu atalgojumu, telpas kolektīva darbībai, nereti atbalstu ar transportu.

— Kādi nolikumi ir citās pašvaldībās?

— Nolikumi atšķiras ļoti minimāli. Piemēram, iepriekšējo mūsu novada kolektīvu vadītāju samaksas nolikumu kā paraugu izmantoja vairākas citas pašvaldības Latvijā, pielāgojot savām vajadzībām. Protams, atšķiras finansējums, jo tas ir atkarīgs no pašvaldības budžeta iespējām. Gatavojot šo nolikumu, sazinājos ar vairākām pašvaldībām, meklēju informāciju, cik un kā tiek maksāts citviet. Talsu novadā nav viszemākie atalgojumi. Protams, ka ir vēl jādomā par vairākiem atbalsta jautājumiem, bet viss vēl ir priekšā. Nākotnē plānots pieņemt darbības nodrošināšanas nolikumu, kas mūsu pašvaldībā būs kaut kas jauns, lai arī vairākās citās vietās tāds jau ir. Ja kolektīvs piedalās konkrētā skaitā pasākumu, pretim tiek sniegts nodrošinājums — transports un ēdināšana. Tas viss būs precīzi norādīts, lai katrs zina, ar ko var rēķināties. Tā būs katra kolektīva izvēle. Un šādā veidā tiks atbalstīti aktīvākie. Ir kolektīvi, kas izdara obligāti nepieciešamo un kolektīvi, kuri regulāri un aktīvi darbojas — tāpēc atšķirībai ir jābūt.

Lielākajā daļā Latvijas novadu darbojas amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikumi. Mēs pašreiz strādājam pie jauna nolikuma izstrādes «Talsu novada amatiermākslas kolektīvu finansēšanas kārtība».

