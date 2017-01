«Motivēt iedzīvotājus būt atbildīgiem par savu veselību un rūpēties par to» 14.01.2017

Talsu novada pašvaldībā pagājušā gada 8. augustā jaunizveidotajā amata vietā — sabiedrības veselības speciālists — sāka strādāt Tatjana Neilande. Viņa atklāj, kā darbā veicies līdz šim un ko novada iedzīvotāji var sagaidīt turpmāk, lai saņemtu atbalstu veselības jautājumos.

— Kādi ir jūsu galvenie darba pienākumi?

— Manā amata aprakstā kā mērķis norādīts novada iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana. Kā jau zināms, laba veselība nepieciešama, lai varētu apgūt zināšanas, pienācīgi veiktu savus darba pienākumus un vienkārši dzīvotu pilnvērtīgu, piesātinātu dzīvi līdz mūža nogalei. Katram no mums veselība ir pati galvenā, tāpēc, manuprāt, pašsaprotama ir novada vadības vēlme maksimālu uzmanību veltīt iedzīvotāju veselības uzlabošanai un veicināšanai laikā, kad statistiskie rādītāji liecina par sirds asinsvadu, onkoloģisko, garīgo un citu saslimšanu pieaugumu arī Talsu novada iedzīvotājiem.

Mani galvenie amata pienākumi saistīti ar Eiropas Savienības finansētā veselības veicināšanas projekta izstrādi un virzīšanu, Talsu novada veselības veicināšanas plāna izpildes realizācijas metodisku vadību un uzraudzību.

Talsu novada pašvaldība no 2016. gada februāra ir Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībniece, lai atbalstītu un veicinātu Talsu novada pašvaldības darbību iedzīvotāju veselības veicināšanā. No 2016. gada 1. oktobra esmu apstiprināta par koordinatori Nacionālo veselīgo pašvaldību tīkla noteikto kritēriju ieviešanai Talsu novada pašvaldībā.

— Kā šajā amatā palīdz līdzšinējā darba pieredze?

— Mana pieredze veselības aprūpes darbā ir 37 gadu garumā, no kuriem 15 gadus esmu pildījusi slimnīcas galvenās medicīnas māsas pienākumus. Šo darba gadu laikā ir nācies veikt organizatorisko darbu, gan realizējot profesionālās tālākizglītības programmas vidējam un jaunākajam medicīnas personālam, gan organizējot aprūpes darbu slimnīcā.

Papildu zināšanām medicīnā divus ar pusi gadus esmu apguvusi arī Biznesa vadības koledžā un vēl četrus ar pusi gadus uzņēmuma vadību Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, tāpēc arī nolēmu savu pieredzi un zināšanas piedāvāt jaunizveidotajam amatam pašvaldībā. Tas zināmā mērā ir izaicinājums darboties mazliet citādā vidē, bet joprojām būt ciešā saskarē ar medicīniska rakstura problēmām un risinājumiem.

— Kā aizvadīti pirmie darba mēneši?

— Darba sākuma periods tika veltīts tam, lai iepazītos ar amata izpildes reglamentējošiem aktiem, Talsu novada pašvaldības nolikumu un citiem ar darba pienākumiem saistītiem dokumentiem; apzinātas novada pārziņā esošās iestādes, lai varētu veiksmīgāk organizēt veselības veicināšanas pasākumus.

— Kas līdz šim jau paveikts?

— Izvērtēti pieejamie veselības un veselības aprūpes, mirstības statistiskie rādītāji Talsu novadā (2010.—2015. gadā), kā arī sagatavots veselības veicināšanas projekta iesniegums. Pašvaldības mājaslapai izveidotas publikācijas, kas veltītas tematiskajām veselības dienām pasaulē un aktuāliem jautājumiem veselības aprūpē. Noorganizēta novada sporta speciālistu tikšanās sadarbības veicināšanai sporta pasākumu rīkošanā ar jauniešu ielas sporta kustības «Ghetto Games» dibinātāju Raimondu Elbakjanu. Novada skolu septīto klašu skolēniem veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanas nolūkā noorganizēts bezmaksas «Ghetto Games» jaunās kinofilmas «Inteliģentie huligāni» seanss.

— Ar kādiem izaicinājumiem līdz šim esat saskārusies?

— Lielas problēmas, lai veiktu savus amata pienākumus, nav bijušas. Man ir zinoši un atsaucīgi darba kolēģi, kuri vienmēr gatavi palīdzēt, ja rodas kādas neskaidrības vai nepieciešama palīdzība.

Nelielas raizes varbūt sagādā iedzīvotāju atsaucība plānotajiem veselības veicināšanas pasākumiem nākotnē, tāpēc arī cenšos piedomāt, lai tie būtu interesanti un noderīgi, lai iedzīvotājiem būtu pieejama informācija par aktivitātēm.

— Kādas aktivitātes plānotas šajā gadā?

— Darba plāns šim gadam saistīts ar novada veselības veicināšanas plāna realizāciju un projekta darbību ieviešanu. Projektā paredzēts informatīvi izglītojošs darbs (lekcijas, semināri, diskusijas) un dažādas fiziskās aktivitātes un primārās slimību profilakses pasākumi. Plašāka informācija par projekta darbībām būs pieejama pēc projekta apstiprināšanas. Galvenais plānoto darbību mērķis ir motivēt iedzīvotājus būt atbildīgiem par savu veselību un rūpēties par to.

— Vai pasākumi plānoti tikai Talsu pilsētā vai arī ārpus tās?

— Aktivitātes paredzētas ne tikai Talsu pilsētā, bet visā novadā. Sadarbībai tiks aicināti novada sociālie darbinieki, pārvalžu darbinieki, ģimenes ārsti un sabiedriskie aktīvisti. Projekta mērķa grupā ir arī iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar zemu iedzīvotāju blīvumu, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki un personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, kā arī bērni.

— Kā vērtējat iedzīvotāju aktivitāti, vēlmi rūpēties par savu veselību?

— Man grūti vērtēt novada iedzīvotājus kopumā tikai pēc pašvaldības veiktās aptaujas pagājušajā gadā. Par ieinteresētību un aktivitāti ar veselību saistītās aktivitātēs varēšu spriest pēc gada, kad būs uzkrājusies zināma pieredze pēc pasākumu apmeklētības novadā, diskusijām ar iedzīvotājiem un tamlīdzīgi.

Aicinu iedzīvotājus būt aktīviem un radošiem sabiedrības locekļiem, kuri ir ieinteresēti veselības saglabāšanā paši un ir gatavi atbalstīt un mudināt savus līdzcilvēkus pievērsties veselīgam dzīvesveidam! Talsu novada sabiedrībai Jaunajā gadā gribu novēlēt labu veselību, ko saņemsiet kā balvu, rūpējoties par to ikdienā.

