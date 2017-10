Modris Jaunvalks: «Ir jāiedziļinās, nedrīkst strādāt virspusēji» 05.10.2017

Vakar, 3. oktobrī, apritēja simts dienas, kopš amatā stājās jaunais Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Modris Jaunvalks. Viņš uzskata, ka ļoti būtiski iedziļināties visos jautājumos, būt atvērtam un uzklausīt jebkuru iedzīvotāju un runāt par problēmām, nevis izlikties, ka tādu nav.

— Kā aizvadītas pirmās simts dienas, kā jūtaties?

— Pirmās simts dienas aizskrējušas ļoti ātri, vienā rāvienā. Kopumā ir izjūta, ka te var darboties un darīt lietas, kaut pa mazam kriksītim, bet virzīties uz priekšu, uz labo pusi. Tomēr — tas nav viegli.

Kopumā jūtos labi. Bieži vien darbā ierodos pirmais un mājās dodos diezgan vēlu, bet to saistu ar apgūšanas procesu. Ir jauni dokumenti un lietas, tāpēc nākas patērēt ilgāku laiku, lai izprastu to būtību, kopsakarības. Ir jāiedziļinās, nedrīkst strādāt virspusēji. Saņemot informāciju, patīk to izskatīt un saprast, kas noticis pirms tam un ko tas radīs tālāk. Jāredz jautājumu konteksts. Pēc rakstura esmu diezgan nosvērts un mierīgs, tajā pašā laikā cenšos visu analizēt.

— Kas, jūsuprāt, aizvadītajās simts dienās nav izdevies?

— Biju domājis, ka izdosies ātrāk atrast darbiniekus. Konkurss, protams, ir garāks ceļš, toties tas ir objektīvāks, godīgāks, caurspīdīgāks, līdz ar to laika ziņā laikietilpīgāks. Vispirms bija jāapzina, kas mums ir vajadzīgs. Nav noslēpums, ka vairāki cilvēki atstāja darbu. Visi aizgāja paši. Dažus ļoti centos pierunāt, lai paliek, bet cilvēkiem ir savi plāni, kurus no malas nav iespējams mainīt. Katrs cilvēks izvēlas savu ceļu, un es to respektēju.

— Kā vērtējat personāla auditu, kas uzsākts pašvaldības centrālajā administrācijā?

— Audits sākās 7. septembrī. Uztveru to kā palīgu, jo iespējams no malas kompleksi un pamatoti izpētīt situāciju. Strādājot nereti netiek pamanītas likumsakarības, un audits ir tas, kas palīdz to saskatīt. Tas nav represiju ierocis. Kad viss būs apkopots, rezultātus publiskosim. Lai cilvēki redz, kāpēc notiek izmaiņas. Ja notiks.

Pašlaik arī notiek sarunas ar iespējamajiem auditoriem, kas varētu veikt auditu SIA «Talsu namsaimnieks». Pietiekami ilgi bijušas dažādas neskaidrības. Vienreiz to izdarām un pieliksim punktu. Novelkam svītru un ejam tālāk. Pieļauju, ka auditus varētu veikt arī citās struktūrvienībās. Gribu vēlreiz uzsvērt, ka tas nav kaut kāds ierocis, bet gan palīgs.

— Kādas ir galvenās problēmas, kas pašlaik jūs visvairāk uztrauc un pie kā strādājat?

— Patlaban ir iestrēguši vairāki projekti. Gan tirgus, gan bibliotēka, tieši to pašu var teikt par Dupurkalna estrādi Valdemārpilī. Konkurss bez rezultāta ir noslēdzies arī par Tiņģeres estrādes celtniecību. Tur nāksies veikt pārmaiņas un konkursu izsludināt atkārtoti. Celtnieku piedāvātās summas bija lielākas, nekā varam atļauties. Mums ir lielas problēmas ar projektētāju kompāniju SIA «Campaign», kas visu laiku neievēro termiņus un ar kuriem ir sarežģīti komunicēt.

Grūti arī saprast, kāpēc iepriekšējā vadība noslēgusi līgumu (saistībā ar Galvenās bibliotēkas celtniecību) ar darbu veicēju par lielāku summu, nekā dome bija lēmusi. Par 300 tūkstošiem eiro lielāku līgumu, nekā deputāti bija nolēmuši!

— Kādas darbības veicat, lai izprastu situāciju novadā, runājot par pagastu un pilsētu pārvaldēm?

— Tā kā pirmie mēneši pagājuši, lai iestrādātos un izprastu pašvaldības centrālās administrācijas darbību un procesus, tagad ir kārta pārvaldēm. Nolēmu: katru trešdienu došos uz kādu no pārvaldēm. Tā ir laba iespēja iepazīties arī ar pārvalžu darbiniekiem, parunāt ar viņiem dzīvē. Sapratu, ka tas disciplinēs ne tikai mani, bet arī pārvaldes darbiniekus. Ja kāds teic, ka nav laika, īstenībā vainīgas ir prioritātes. Kāds var aizbildināties — man nebija laika, bet tajā laikā tu taču darīji kaut ko citu. Šonedēļ (27. septembrī — M. J.) devos uz Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldi. Apskatījām daudzus objektus, arī teritoriju nomales. Pirms tam ar deputātiem bijām arī citos objektos. Šādā veidā ir apzinātas galvenās problēmas, un viss apskatīts realitātē. To noteikti gribu un izdarīšu katrā pārvaldē. Aizbraucot uz vietas, arī darbinieki jūtas labāk, jo viņi saprot, ka mums, centrālajā administrācijā, viņi ir nozīmīgi, ka mums rūp un interesē. Domāju, ka tas viņus arī nedaudz stimulē un atraisa pastāstīt man par kādu sāpi.

— Jūs esat Latvijas Zaļās partijas Talsu nodaļas vadītājs. Kādas inovācijas un aktivitātes esat iecerējis, lai popularizētu zaļo domāšanu Talsu novadā?

— Domājot par zaļo domāšanu, manuprāt, lieliski izdevās velobrauciens. Dome tur ielika pietiekami lielu darbu. Piedalījos pats, un piedalījās arī citi domes darbinieki. Nobraucām visu distanci. Šādu pasākumu varētu ieviest kā tradīciju, biežāk nekā tikai reizi gadā. Pavasarī, tiklīdz ir silts, visi kopā atkal varētu doties kādā izbraukumā!

Agri vai vēlu cilvēki sapratīs, ka ir jāšķiro atkritumi. Lai gan ir personas, kurām tas nešķiet īpaši aktuāli, pasaules pieredze rāda, ka tas jādara. Finālā tas ir ekonomiski izdevīgi. Ir daudz lietu, par ko domāt, piemēram, par bioloģiskajiem atkritumiem. Tie nav ātri risināmi jautājumi, jo jāmainās arī cilvēku domāšanai, un laiks rādīs, ko un kā darīt.

— Kā plānojat atbalstīt uzņēmējus, veicināt uzņēmējdarbību?

— Pašlaik daļa uzņēmēju ir apvienojušies Talsu Komersantu klubā, un no turienes varam dabūt idejas. Kas viņiem interesē, kādas profesijas, kādi ražošanas virzieni un tamlīdzīgi. Izejot no tā, pašvaldība var savos plānos paredzēt infrastruktūras attīstību un apmācības. Protams, ir arī valsts programmas, bet pašvaldība arī var iesaistīties. Reālu darba vietu var iedot tikai uzņēmējs. Pašvaldība var radīt situāciju, apstākļus un labvēlīgu vidi, lai uzņēmējs varētu sākt vai turpināt darboties.

— Pirmsvēlēšanu apaļā galda diskusijā minējāt, ka iepriekšējā sasaukuma viena no galvenajām problēmām bija komunikācija ar iedzīvotājiem un nepietiekams lēmumu skaidrojums. Kā ar šo jautājumu veicas jaunajam sasaukumam?

— Tas, ka bija problēma ar komunikāciju, ir vairāk nekā skaidrs. Un patlaban dome kopumā cenšas šo jautājumu labot. Svarīgākais: sociālajos tīklos jābūt pašai aktuālākajai informācijai, jo cilvēki tos ļoti daudz izmanto. Ja runājam par pašvaldības mājaslapu, tā jāmaina. Ir vajadzīgs speciālists, kas to dara. Pašlaik jo­projām neesam atraduši sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju. Domāju, ka patlaban gan deputāti, gan izpildvaras darbinieki labprāt komunicē un stāsta par to, kas notiek. Visos iespējamajos veidos, lai tikai cilvēki zinātu. Esmu atvērts jebkuram.

Vērtējot pašvaldības izdevuma izdošanas biežuma samazinājumu, uzskatu, ka tas bija labs veids, kā ietaupīt līdzekļus. Jāplāno, protams, saturs. Tur jābūt informācijai par domes darbu, un viss. Cilvēki, kas gribēs saprast, sapratīs. Ja kādam informācija šķitīs pārāk sausa, jāatceras, ka plašāku informāciju par tēmām iespējams izlasīt reģionālajā laikrakstā «Talsu Vēstis». Man pirms tam šķita dīvaini, ka viena un tā pati informācija dublējās. Šobrīd ir izjūta, ka dome informē, bet plašāku informāciju sniedz reģionālais laikraksts.

— Kā plānojat risināt jautājumus par bērnudārzu un bērnu laukumu stāvokli novadā?

— Tas nav vienkāršs jautājums, jo ļoti plašs. Sākot ar jaunajām māmiņām, kad mazulis piedzimst, līdz brīdim, kad bērns mācās skolā. Tā ir plaša infrastruktūra — bērnudārzi, skolas, bērnu laukumi… Šis cilvēka dzīves posms ir pietiekami garš, un pašvaldībai tajā visu laiku jāiesaistās. Tas, ka centīsimies maksimāli darīt, lai sakārtotu bērnudārzus, ir skaidrs. Demogrāfiskie jautājumi var virzīties uz priekšu tikai tad, ja ir apstākļi, kur cilvēks var justies droši — darbs un sadzīve. Ja ir darba vietas, ir viegli gan vecākiem, gan pašvaldībai, un līdz ar to arī rodas apstākļi bērniem.

Kopā ar deputātiem esam apzinājuši situāciju bērnudārzos. Sabilē klājas visgrūtāk. Jāteic, ka auklītes un audzinātājas ir patiesas darba entuziastes. Manuprāt, ir jābūt jaunam bērnudārzam. Kaut ko pielāgot… Nezinu, vai tas būtu pareizākais. Ir jāceļ jauna ēka. Ja nebūs iespējas startēt projektā, lai šim mērķim iegūtu līdzfinansējumu, jādomā, kā to izdarīt ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.

— Pirmsvēlēšanu laikā sacījāt, ka pašvaldībai ļoti svarīga ir nākotnes vīzija, jo tikai tad var sasniegt labus rezultātus. Kāda ir jaunās vadības vīzija?

— Gribētu, lai cilvēks, kurš te dzīvo, ir priecīgs, apmierināts un viņa sadzīve vairāk vai mazāk no domes un valdības puses ir sakārtota. Ir nepieciešamas pozitīvas emocijas, bet, lai to sasniegtu, jāiet ļoti smags ceļš. Absolūtā laime nebūs nekad, bet dzīvē ir jāvirzās uz priekšu un uz augšu. Priecē, ka domē ir un būs vēl jauni darbinieki. Var redzēt, ka jaunajiem ir citādāks skats uz dzīvi, viņi procesus uztver atšķirīgi.

— Pirmsvēlēšanu apaļā galda diskusijā vaicājāt partijai «Talsu novada attīstībai» par perspektīvu Talsu slimnīcai, lai uzlabotu tās darba kvalitāti. Tagad domes vadībā esat jūs. Kā plānojat to panākt?

— Ir tikai viena problēma — speciālisti. Jādomā, kā viņus piesaistīt. Pašvaldībai tur noteikti būs jāpieliek roka. Viens ir stipendijas, kuras piedāvājam jaunajiem, topošajiem speciālistiem, bet otrs ir sadzīve. Jaunajiem speciālistiem ir kaut kur jādzīvo, pie tam labos ap­stākļos. Jādomā, kā viņus atbalstīt. Piemēri, kā to dara, ir dažādi. Vajag panākt to, lai cilvēks tiešām gribētu nākt te dzīvot un strādāt. Un tas ir jautājums par vidi, kas pašvaldībai jāuzlabo.

— Jūsuprāt, par problēmām ir jārunā ar sabiedrību?

— Ir jārunā! Runājot tās vismaz var censties risināt. Ja par problēmām nerunā un tur kabatā, tās nekad neatrisināsies.

