Mobilitātes nedēļa — aicina izvērtēt pārvietošanās līdzekļus 19.09.2017

16. septembrī sākās Eiropas mobilitātes nedēļa, kas norisināsies līdz 22. septembrim. Tās laikā pašvaldības, uzņēmumi, skolas un nevalstiskās organizācijas aicinātas īstenot dažādus pasākumus, lai mudinātu iedzīvotājus mainīt ikdienas pārvietošanās paradumus un izmēģināt jaunus pārvietošanās līdzekļus.

Tradīcija šīs nedēļas laikā ir aicinājums vienā dienā (šoreiz — 19. septembrī) uz darbu doties ar velosipēdu, savukārt citu dienu (22. septembrī) aizvadīt bez automašīnas.

Eiropas mobilitātes nedēļa tiek atzīmēta kopš 2002. gada. Tās iniciators ir Eiropas Komisija, kas aicina veicināt Latvijas iedzīvotāju gudru un videi draudzīgu pārvietošanos un piedalīties Eiropas mobilitātes nedēļas nacionālajā konkursā. Svinīgi noslēdzot nedēļu, 22. septembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notiks pieņemšana, kurā tiks cildināti visi konkursa laureāti.

Pašvaldība — iesaistīsies paši un mudinās arī citus

Talsu novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Zaļo kustību 22. septembrī organizēs akciju «Diena bez auto!» velobrauciena formātā. Kā informē pašvaldības komunikācijas speciāliste Dana Vecmane, velobrauciens sāksies 17.30 no Talsu sporta nama. Maršruts: «Talsu sporta nams — jaunais veloceliņš Stendes virzienā — Dižstende — Talsu sporta nams». Dalībnieki velobraucienā aicināti piedalīties ar speciālu ekipējumu, tajā skaitā atbilstošām ķiverēm (līdz 12 gadu vecumam ķivere obligāta), kā arī ievērot ceļu satiksmes noteikumus. «Pēc velobrauciena disciplinētākos un labāk ekipētos velosipēdistus gaida pārsteiguma balvas,» pauž D. Vecmane.

Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis teic, ka ikdienā uz darbu pārsvarā dodas kājām, un to noteikti darīs arī mobilitātes nedēļā. «Tā kā man ir sporta ritenis, domāju nākamgad iegādāties piemērotu velosipēdu, ar ko varētu pārvietoties ikdienā pa pilsētu. 22. septembrī norisināsies velobrauciens, savukārt 19. septembrī aicināsim pašvaldības darbiniekus doties uz darbu ar velosipēdu vai izmantot citus alternatīvus pārvietošanās veidus. Arī pats noteikti došos uz darbu kājām. Aicinu visus mums pievienoties!» saka E. Zelderis.

Izglītot jauno paaudzi

Pirms mobilitātes nedēļas sākuma šodien, 15. septembrī, Valdemārpils vidusskolā norisinās pasākums «Melniem dūmiem sakām nē, ar riteni ir jārullē!». Vairāku stundu garumā jauniešiem būs jāpilda daudz un dažādi uzdevumi vairākās stacijās, tajā skaitā par pirmo palīdzību, satiksmes drošību, videi draudzīgiem transportlīdzekļiem un tamlīdzīgi. Pasākumā piedalīsies aptuveni 20 komandu no visas Latvijas. Mērķis ir radīt izpratni un zināšanas par ilgtspējīgu pārvietošanos un rosināt izmantot pēc iespējas mazāk tādu transportlīdzekļu veidu, kas ietekmē gan mūsu, gan vides veselību.

«Jo mazākam to sāk mācīt, jo labāk tas iedarbojas un veidojas par ieradumu. Piemēram, ja to stāsta 12. klases audzēkņiem, viņi uz to skatās ar sava veida skepsi, jo šajā vecumā viņi domā par autovadītāja apliecības iegūšanu, nevis velo vadīšanu. Tādēļ būtiski izglītot bērnus no 1. klases, jo pēc tam viņi, aizejot mājās, to māca arī vecākiem. Ikdienas paradumus ir grūti mainīt, bet ar nelieliem solīšiem to varam paveikt. Viss sākas ģimenē, skolā varam to turpināt un darboties kompleksi,» stāsta Valdemārpils vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Daiga Vasioleka.

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Talsu nodaļas vadītājs Vilnis Pūcītis alternatīvu pārvietošanās līdzekļu izmantošanu ikdienā vērtē pozitīvi. Uzsāktie darbi pie veloinfrastruktūras uzlabošanas Talsos esot labs sākums, lai cilvēki labprātāk izvēlētos pārvietoties ar alternatīviem veidiem. «Jaunais veloceliņš Stendes virzienā tiek aktīvi izmantots, un tas tikai apstiprina faktu, ka tas jāturpina attīstīt. Daudzos gadījumos saskaramies ar problēmu, kas saistīta ar ceļa dalīšanu. Tiem, kas atrodas uz ceļa braucamās daļas, jādomā, kā to vienlīdzīgi sadalīt. Būtiski, lai tolerance citam pret citu būtu augstā līmenī, respektējot citam citu. Domāju, ka daudzi autovadītāji joprojām pie tā nepiedomā, un nezin kāpēc uzskata, ka brauktuve ir tikai automašīnām. Tas ir jāmaina,» ir pārliecināts V. Pūcītis.

Drošības izjūta uz ceļa ir būtisks faktors, lai cilvēki izvēlētos pārvietoties ar velosipēdu. CSDD Talsu nodaļas vadītājs atminas, ka savulaik, braucot ar riteni pa apvedceļu, automašīnas braukušas garām tik tuvu, ka izjūtas bijušas ļoti neomulīgas. «Veloinfrastruktūrai Talsos ir tikai jāattīstās. Prieks, ka nākamais posms, kur plānots ierīkot veloceliņu, ir virzienā uz Pastendi. Attīstība notiek arī citās pilsētās, un uzskatu, ka šis pārvietošanās veids kļūs aizvien populārāks. Citās Eiropas valstīs, esot tūristam, ir lieliskas iespējas pilsētu apskatīt ērti un droši ar velosipēdu. Uz to ir jāiet arī mums! To, kādu postu radām, piesārņojot vidi apkārt, varam redzēt katru dienu ziņās — nežēlīgas dabas katastrofas,» mudina aizdomāties V. Pūcītis.

