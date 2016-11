Mirst gājējs bez atstarotāja 29.11.2016

21. novembrī ap 18.00 Talsu novada Ģibuļu pagastā 1965. gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu «BMW» pa ceļu «Ventspils — Rīga», netālu no Pastendes alejas uzbrauca uz ceļa stāvošam 1949. gadā dzimušam vīrietim, kurš notikuma vietā gāja bojā.

Vīrietim nav bijis neviens gaismu atstarojošs elements. Sadursmes brīdī viņš atsities pret automašīnas motora pārsegu un ielidojis automašīnas stiklā, no kura mediķiem viņu nācās izcelt. Šis ir tikai viens no ceļu satiksmes negadījumiem šogad, kur kājāmgājējs nebija lietojis gaismu atstarojošu elementu.

Šā gada desmit mēnešos Kurzemes reģionā diennakts tumšajā laikā reģistrēti 25 gadījumi, kad uzbraukts gājējiem gan apdzīvotās vietās, gan ārpus tām. «Tas liecina, ka kājāmgājēji neaizdomājas par savu dzīvību un veselību, dodoties tumsā ārpus mājas. Gājējiem noformēti 170 protokoli par atstarotāju nelietošanu, taču šis skaitlis neatspoguļo reālo situāciju, jo, pārvietojoties pa ielām diennakts tumšajā laikā, nākas redzēt vairākus kājāmgājējus bez atstarotājiem, kuri pārdroši skrien pāri ielai. Tā vietā, lai šķērsotu gājēju pāreju ar domu — te ir gājēju pāreja, man ir priekšroka —, aicinām pārliecināties, ka autovadītājs tiešām jūs ir pamanījis un paspējis nobremzēt. Cilvēka dzīvība ir vērtīgāka par jebkādiem principiem un taisnības pierādīšanu,» mudina Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Diennakts tumšajā laikā un sliktas redzamības apstākļos autovadītājiem ir grūti pamanīt gājējus, tādēļ gaismu atstarojošu elementu esamība apģērbā vai gaismu atstarojošas vestes lietošana ne tikai padarīs cilvēku redzamu, bet arī pasargās dzīvību! «Dažkārt arī ar ieslēgtu apgaismojumu autovadītājam ir grūti saskatīt gājējus, bet gaismu atstarojošo elementu vai vestes lietošana jau laikus signalizēs šoferim, ka ceļu satiksmē piedalās arī gājējs. Autovadītājiem vēlamies atgādināt, ka jāievēro atļautais braukšanas ātrums, lai neapdraudētu savu un citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību, un jābūt īpaši vērīgiem diennakts tumšajā laikā,» norāda M. Šeršņova.

