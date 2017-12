Ministrija aizvadīto gadu zivsaimniecībā vērtē pozitīvi un saskata tās attīstību arī nākotnē 06.12.2017

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

30. novembrī Engures kultūras namā notika Zemkopības ministrijas un SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» rīkotā konference «Izaicinājumi nozarē un pievienotās vērtības radīšana zivju produktiem». Tajā zivsaimniecības nozares speciālisti iepazīstināja ar aktuālo informāciju un tendencēm starptautiskajos tirgos, kā arī atbildēja uz interesentu jautājumiem.

Konference ir laba iespēja novērtēt, kā gada laikā veicies un kādas ir turpmāk risināmās problēmas, uzrunā pauda zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. No ministrijas skatu punkta aizvadītais gads zivsaimniecībā vērtējams pozitīvi, jo vērojama attīstība. Uzņēmēju skaits nozarē ir stabilizējies. Pēc Krievijas noteiktā aizlieguma tās teritorijā ievest pārtikas preces no Eiropas Savienības uzņēmēji spējuši atrast jaunus noieta tirgus un gūt tajos panākumus.

«Dažādie ierobežojumi un zvejas kvotu samazinājums spiež zvejniekus un zivju pārstrādātājus meklēt jaunus risinājumus, kā gūt lielāku labumu no mazāk pieejamajiem zivju resursiem,» teica zemkopības ministrs. «Tāpēc apsveicami, ka zvejnieki un zivsaimnieki ir attīstījuši iespējas pieejamajiem zivju resursiem radīt pievienoto vērtību. Arvien lielākos apjomos esam dažādos eksporta tirgos. Tie ir ne tikai tirgi austrumu virzienā, kā tas bija agrāk, bet arī tirdzniecības iespējas no mums tālākās valstīs — Japānā, Korejā, Amerikas Savienotajās Valstīs un citās.»

Viņaprāt, zivju pārstrādātājiem strādājot kopā, ir iespējams panākt vairāk, atrast lielākus biznesa partnerus un izdevīgākus produkcijas noieta tirgus. Arī akvakultūras jomā situācija esot stabila. Vasaras nogalē un rudenī lietavas akvakultūras uzņēmumiem lielu postu nenodarīja, lai šī nozare nevarētu attīstīties. Arī šie uzņēmumi pēdējos gados ir pratuši saražot vairāk produkcijas, to dažādot un domāt par jauniem piedāvājumiem ar augstāku pievienoto vērtību.

Zivsaimniecības nozarē

attīstība joprojām iespējama, uzskata Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš. Viņš norādīja, ka zivju produkti ir trešā nozīmīgākā prece Latvijas pārtikas produktu eksportā. Lai gan kopš 2014. gada nodarbināto skaits zivsaimniecībā ir samazinājies par 30 procentiem, saražoto zivju produktu apjoms tomēr pieaudzis. Uz vienu cilvēku saražo vairāk produkcijas ar lielāku pievienoto vērtību. Piedāvāto Eiropas fondu apguvi zivsaimniecības attīstībā gan varētu vēlēties daudz aktīvāku. Taču pēc zemkopības ministra J. Dūklava teiktā — nepastāv bažas, ka pieejamo finansējumu līdz 2020. gadam neapgūs.

Viena no pieprasītākajām aktivitātēm ir atbalsts tirdzniecības pasākumiem: produktu sertifikācijai, tirgus izpētei, dalībai starptautiskajās izstādēs, reklāmas kampaņām un citām darbībām. Šogad zivsaimniekiem piedāvāts arī jauns pasākums — konsultāciju pakalpojumi akvakultūras saimniecībām. Pēc ministrijas sniegtajām ziņām, nākamā gada pirmajā pusgadā zivsaimniekiem Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondā pieteikšanās kārtas būs atvērtas vairākos atbalsta pasākumos: inovācijām, zvejas flotes modernizēšanai, zvejas ostām un izkraušanas vietām, produktīviem ieguldījumiem akvakultūrā, akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi, atbalsts ražošanas un tirdzniecības plāniem, atbalsts uzglabāšanai, tirdzniecības pasākumiem un zvejas un akvakultūras produktu apstrādei.

Top roņu pārvaldības plāns

Par roņu nodarītajiem zaudējumiem runāts daudzus gadus, un tēma aktuāla bija arī šajā konferencē. N. Riekstiņš minēja, ka zvejnieki rosinājuši iespēju arī roņus atšaut. Reaģējot uz to, Dabas aizsardzības pārvalde uzsākusi roņu pārvaldības plāna izstrādi. «Tajā būs noteikts, cik daudzskaitlīgi pie mums piekrastē šie dzīvnieki ir, cik un kādu kaitējumu tie nodara zvejniekiem un lomiem. Plānā būtu arī noteikts, cik un kādus roņus atbiedēt, šaut utt. Novērtēt, kādi zaudējumi zvejniekiem nodarīti, un no tā varētu rasties arī jautājums par kompensāciju zvejniekiem. Šī plāna izstrāde uzsākta 2016. gadā un divu gadu laikā to plānots pabeigt.

Pašlaik Rīgas Tehniskajā universitātē izstrādā arī roņu atbaidītāju, kura testēšanu dabā plānots uzsākt nākamā gada pavasarī. Šis rīks varētu būt lētāks nekā pašlaik pieejamie. Ja tas būs sekmīgi izmantojams, un, cik zināms, arī zivis tas nebiedē, tad zvejnieki programmā par zvejas rīku selektivitātes uzlabošanu varēs to iegādāties, piedāvājot zvejniekiem 80 procentu atbalsta intensitāti,» informēja N. Riekstiņš. Lai roņu pārvaldības plānā būtu precīza informācija, viņš aicināja arī zvejniekus iesaistīties un sniegt informāciju par roņu nodarītajiem zaudējumiem. Tas, ka konferencēs skaļi izskan — roņi nodara zaudējumus — esot par maz. Piemēram, zvejas žurnālos jau tagad ir dota iespēja zvejniekiem roņu nodarītos zaudējumus fiksēt.

«Talsu Vēstīm» N. Riekstiņš atklāja, ka viens no iemesliem, kāpēc, viņaprāt, zvejnieki neziņo par roņu nodarījumiem, bet par to skaļi runā tikai sapulcēs un semināros, ir bailes, ka līdz ar precīzāku datu iegūšanu par šo dzīvnieku postījumiem pieņems arī kādus ierobežojumus zvejniecībā. No ziņu sniegšanas par roņu nodarījumiem baidīties gan nevajagot, jo citādi problēmai risinājumu ir daudz grūtāk atrast.

Latvijas zvejnieki kļūst konkurētspējīgāki

Biedrības «Latvijas Zivsaimnieku asociācija» prezidents Inārijs Voits pauda, ka Latvijas zvejnieki ir kļuvuši konkurētspējīgāki nekā pirms pieciem vai sešiem gadiem un nākotnē nozares konkurētspēja augs vēl vairāk. Viņš atgādināja, ka laikā no 1992. gada, kad Latvijas zvejnieki sāka izpirkt, nomāt un reģistrēt savus uzņēmumus, līdz 1999. gadam, kad sākās zvejas regulācija, kuģu skaits auga no 160 līdz 222 kuģiem. Šobrīd zvejas kuģu skaits ir samazinājies līdz 56, taču Latvijas zvejnieki apgūst visas kvotas, kas neizdevās agrāk ar lielāku kuģu skaitu. Pēc viņa sacītā, 2007. gadā vidējā nozveja uz vienu zvejas kuģi Baltijas jūrā bija 640 tonnu, bet pērn jau vidēji 1026 tonnas, kamēr kuģu skaits ir samazinājies. Tagad nepieciešams algot mazākas apkalpes, samazinājušās izmaksas par to uzturēšanu, bet vidējā nozveja kāpusi. Viņš prognozē, ka nākotnē zvejnieku konkurētspēja uzlabosies vēl vairāk, bet vidējā nozveja kāps pie vēl mazāka zvejas kuģu skaita. Pašlaik Latvijā zvejas kuģu vidējais vecums ir ap 30 gadu, flotē neviens jauns­ kuģis 18 gadu laikā neesot ienācis, tuvāko nākotni iezīmēja I. Voits.

Savukārt biedrības «Latvijas Zivrūpnieku savienība» prezidents Didzis Šmits skaidroja, ka zivju pārstrādes uzņēmumiem ieiešana jaunos tirgos nemaz nav tik vienkārša, kā sākumā var šķist. Tie ir vairāki gadi, līdz produkts noskatītajā tirgū kļūst pieprasīts. Arī šprotes rietumvalstu tirgos pazīst citādāk, jo tur tās ir kūpinātas sardīnes. Pie tā arī vēl esot daudz darāmā, lai paši pie vārdu salikuma «kūpināta sardīne» pierastu un spētu šo stāstu izstāstīt arī patērētājiem rietumvalstu tirgos. Latvijā jau no 19. gadsimta vidus šādi zivis gatavotas, un tas esot stāsts, kas vēl jāpasniedz rietumu valstu tirgus dalībniekiem.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi zivsaimniecība

Komentāri