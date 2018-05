Mīlot šo stūrīti zemes 08.05.2018

«Kādreiz ansamblī dziedāja tādu dziesmu «Šo stūrīti zemes». Tad nu šo stūrīti zemes — Roju — jau 40 gadus saucu par savu, jo te nodzīvots visilgāk,» stāsta Rojas vidusskolas skolotāja Maija Leitarte. Frāze «plaša profila speciālists» viņu raksturo visai precīzi, jo, lai gan visciešāk saistīta ar ģeogrāfijas mācīšanu, darba un piedzīvojumu nekad nav trūcis ne klasē, ne ārpus tās.

No saknēm līdz sazarotām galotnēm

Maija dzimusi citā zemes stūrītī — Kandavā strādnieku ģimenē. «Abi vecāki bija mazizglītoti, bet viņiem bija sirdsizglītība. To viņi centās arī man ieaudzināt, un par to esmu viņiem ļoti pateicīga,» atzīst skolotāja. Ģimene bagāti nav dzīvojusi, tāpēc piestrādāts gan skolēnu brīvlaikos, gan studiju gados — reālais darba stāžs ir pat lielāks nekā skolā nostrādātie gadi, kas augustā sasniegs apaļus 40. «Pirmā direktore Ināra Samīte mani sagaidīja un atveda uz šejieni. Bija milzīga slodze kā jau jaunajiem, visādi darbi. Pirmā audzināmā klase bija par mani tikai septiņus astoņus gadus jaunāki,» darba gaitu sākumu atceras Maija. Mācīta gan ģeogrāfija, gan trīs gadus vācu valoda un pat astronomija, bet jau 12. gadu — arī dabaszinības, kur apvienotas vairāku priekšmetu zināšanas.

«Kad šeit atnācu, dzīvoju internāta istabiņā, kur nebija plīts, bet tālāk bija bulciņu veikals. Pēc dažiem mēnešiem šmaugais mētelītis vairs nederēja,» Maija smejas.

Skolotāja atzinīgi novērtē studijās iegūto. «Varu teikt paldies fakultātei, jo Ģeogrāfijas fakultāte tajā laikā sagatavoja plaša profila speciālistus! Mums bija viss — ķīmija, bioloģija, fizika, augstākā matemātika, statistika, programmēšana, specifiskās priekšmetu daļas ģeogrāfiem, prakse. Arī tāda saliedētība kursā, ka pat varētu teikt — brālība.»

Ģeogrāfa pieturas punkts

Klasē, kur tiekamies, izkārtoti dažādi gadu gaitā savāktie materiāli un skolēnu darbi, plauktos saliktas pašas iegādātās grāmatas. «Kabinets man ir pieaudzis pa šo laiku. Kopš te strādāju, tas nebija remontēts. Dikti labi — pagājušajā gadā izremontēja, nu varēšu iet pensijā!» smejas Maija. Skolotāja gan apsolījusi, ka strādās vēl arī nākamgad — izlaidums tuvojas viņas audzināmajai 8. klasei.

Klasē nevar neievērot pie vienas no sienām izvietotos stiklotos plauktus — tā ir iežu kolekcija, kas teju kļuvusi par kabineta simbolu. Agrāk fizikas skolotāja Arvīda Penēža veidotā kolekcija atradusies skolas otrajā stāvā, bet nu nodota Maijas gādībā. «Man bija izteikts veto — ja tu to neņemsi savā kabinetā, tad to dodam muzeja fondiem. Nekādā gadījumā! Kad ir lielie salidojumi, tad bijušie skolēni jautā — kur ir kolekcija? Cik labi, ka saglabāta! Daži paši ir dāvinājuši un veduši skolotājam paraugus no Altaja, no Kaukāza. Kad pagājušajā gadā kabinetā veica lielo remontu, pat šī vecuma skolēni no 8. klases teica — tikai nepazaudējiet to sienu ar iežiem! Un es arī, ejot pensijā, pieteikšu, ka tai te ir jāpaliek,» šajā jautājumā Maija ir nelokāma. Viņa mīlestību pret ģeogrāfiju un savu darbu neslēpj. «Esmu savā priekšmetā iemīlējusies un ar skumjām domāju par to, ka tas tiek pārmainīts. Ar skumjām domāju, ka nākotnē mācīs kāds cits skolotājs, kuram varbūt pat ģeogrāfijas izglītības nebūs un priekšmets tik ļoti nebūs pie sirds.»

Raibā skolas dzīve

Maija pauž nožēlu par tuvojošos jauninājumu ģeogrāfijas stundās. «Nezinu, kāpēc noņēma 7. klases ģeogrāfiju, jo tā bērniem patika. Tā bija par kontinentiem, svešām tautām, to, kā nav tuvu mums. Ģeogrāfija skolēnos izraisīja lielu interesi.» Ieinteresētību un azartisku darbošanos skolotāja saviem skolēniem dažādos veidos pielipina arī pati. Rādot mazas, krāsainas kartītes, viņa skaidro: «Aktivizēju stundā darbu ar žetoniem, ko dodu par darbu stundā, mājasdarbu izpildi, grāmatā neminētu faktu zināšanu. Kādreiz daudz taisīju pati, bet tad man uzradās «ražotājs» Rihards no 6. klases, kurš teica: «Skolotāj, es jums sataisīšu tādus, kas neplīst!» Maija priecājas, ka sagādnieks savu uzdevumu uztver nopietni un pat regulāri pārbauda žetonu stāvokli. Sakrājot noteiktu skaitu, var iegūt 10 balles — skolēniem šī sistēma ļoti iepatikusies un motivē darboties. Savukārt astotie šogad esot ļoti apvainojušies un saka: «Kāpēc mums vairs nav žetonu?»

Motivācija un laika plānošanas prasmes skolēniem atšķiras, tāpēc reizēm nākas arī kādu glābt, atkārtoti skaidrojot jau reiz teikto vai lieku reizi konsultējot par kāda steidzama darba veikšanu. «Es varu teikt — paldies Dievam, visus šos gadus strādājot, ļoti nepatīkamus momentus sadarbībā ar skolēnu neatceros,» atzīstas Maija un smaidot piebilst, «varbūt esmu aizmirsusi vai negribu atcerēties.» Nelieli strīdiņi un pārpratumi gan mēdzot gadīties, tomēr kopumā sadarbība vērtējama pozitīvi.

Ar interesi par jauno

Kad Latvijā parādījušies tādi jaunumi kā skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi jeb ZPD, arī Maija izlēmusi jauno praksi ieviest savā skolā. «Atbraucu mājās no konferences un secināju, ka man ir ļoti erudītas 9. klases meitenes, kas varētu ko tādu rakstīt, piedāvāju viņām. Pie tam tajā laikā darbus rakstīja ar roku. Nu jau no 1997. gada konsultēju ZPD daudziem skolēniem,» stāsta skolotāja. Visas viņas vadīto darbu tēmas ir rūpīgi piereģistrētas. Maijas vadībā tapuši pētījumi, piemēram, par savu dzimtu, novada ilgdzīvotājiem, Mazupītes tiltiņu un debesskrāpju ģeogrāfiju pasaulē. Vadīto darbu skaits ir tuvu simtam, daudzi no Rīgas atveduši arī medaļas un godalgotas vietas, ar novadu saistītie darbi sūtīti arī muzejam un bibliotēkai. Maija cer — kādreiz kāds atjaunos skolas muzeju, kas Rojas vidusskolā reiz bijis. Tajā varētu noderēt gan šie saraksti, gan cita Maijas rūpīgi uzkrātā informācija, ar ko viņa labprāt gatava dalīties.

Skolotājas vadībā skolēni katru gadu veido dzimtas kokus, pētot savas ģimenes saknes. Maijai saglabātas fotogrāfijas ar radošākajiem — kāds katra radinieka vārdu ierakstījis mazās vijolītēs, cits tīklā iepītās papīra zivīs, cits uzgleznojis koku un radus sarakstījis uz tā lapām. Dzimtas koki izmantoti gan ZPD aizstāvēšanā, gan tiek lietoti dzimtu salidojumos.

Visam pa vidu

Pa vidu atzīmēm un stundu darbam ir arī tādi darbi, kas vairs neierakstās ģeogrāfijas stundu dienaskārtībā, tomēr joprojām cieši saistīts ar skolu vai dažbrīd tieši Maijas aktivitātes stundas padara par jautrību un izklaidi. Viņas vadītajās stundās skolēni ne vien meklē informāciju vērtīgās grāmatās, bet arī aktīvi darbojas. Tiek rīkotas konkursstundas un projektu stundas, kurās, piemēram, audzēkņi pa grupām gatavo prezentācijas par dažādām valstīm. «Citas klases ir tik azartiskas, ka pat pārģērbjas par Anglijas karalieni vai sarkano telefona būdiņu!» priecājas skolotāja.

Priecīgo mirkļu krāšana notiek arī pedagogu kolektīvā. Skolotāji kopīgi atzīmē dzimšanas dienas, kurās katram jubilāram izlozētais sveicējs gādā torti, kas mēdz būt ne vien lielisks baudījums vēderam, bet arī acīm. Pati Maija dāvanā saņēmusi torti ar Latvijas karti, bet kolektīva kaislīgajam mašķerniekam tikusi torte ar zivs zīmējumu un ēdamu naudaszīmi tai mutē. Vērojot sveicēju izdomu, Maija sākusi apkopot fotogrāfijas no nelielajiem svinību brīžiem, lai vēlāk varētu uz jauko tradīciju atskatīties. Skolotāja stāsta, ka gadās arī kuriozi: «Kad ieliku draugiem.lv galeriju ar tortēm, mana kursabiedrene pajautāja: «Vai tad jūsu skolā ir kulinārijas novirziens?»

Pienākot skolas 50 gadu salidojumam, Maija uzsākusi vēl kādu tradīciju. «Izdomāju, ka man vajadzētu kaut kādā veidā apkopot ziņas par saviem bērniem. Man citu bērnu nav, man ir tikai, kā es saku — metiens.» Par katru metienu jeb izlaiduma klasi sagatavots kas līdzīgs dzimtas kokam — katram bijušajam skolēnam klāt pierakstīti dzīvesbiedri un bērni, tā sekojot līdzi viņu dzīves gājumam, sākot no pašas pirmās Maijas audzināmās klases. «Pirmajiem jau ir mazbērniņi! Kad viņi atnāca uz salidojumu, bija sajūsmā! Arī koriģēja mani un pierakstīja klāt, ko vajadzēja, — un tā tas arī bija domāts! Tagad, kad būs salidojums, mēs atkal koriģēsim, bet nākamgad būs jau astotais izlaidums. To arī varētu likt iekšā kādā skolas muzejā,» izdarīto darbu novērtē skolotāja.

Pēc zvana

Lai arī skolā darba bijis daudz, Maija vienmēr atradusi laiku citām nodarbēm ārpus solu rindām. Vaļasprieki, ar kuriem viņa vairs tik aktīvi nenodarbojas, saistīti ar ceļošanu — tagad jāsaudzē veselība, bet agrāk daudz ceļojusi gan pati, gan tuvākas un tālākas vietas izbraukātas dažādās sacensībās ar skolēniem. «Pamatā man bija ceļošana, tūrisms un jūras mīlēšana. Vaļasprieki mainās pa gadiem,» atminas Maija. «Mums bija izcils tūrisma skolotājs Visvaldis Strautiņš, viņš, ejot prom, visu tūrismu novēlēja man. Taisījām gan sacensības skolā, gan braucām uz valsts sacensībām. Man bija viena sapņu komanda, kura tūrisma tehnikā parasti ieguva otro vietu valstī. Pēc tam nāca jūras mīlēšanas bums, ko arī man uzticēja vadīt. Arī labus rezultātus komandas ieguva, jo bija talantīgi meistari, kas apmācīja. Skolēni visu darīja — gan tīklus lāpīja, gan zivis vēra.» Kādā konkursā par Eiropu skolotājas komanda pamatīgi pārsteigusi žūriju. «Mums bija Itālija jāaizstāv, izdomājām, ka sataisīsim elegantas cepures. Bija gondola, Pizas tornis, lauru vainags ar vīnogām. Kad komanda nāca iekšā telpā, viena no komisijas loceklēm sāka ļoti smieties un iesaucās: «Pizas tornis, un pat šķībs!»

Tālākais brauciens Maijai bijis uz Kaliforniju, kur piedzīvota arī 5,6 magnitūdu stipra zemestrīce. 5—5,9 magnitūdu stipras zemestrīces raksturojumā teikts: «Mazos apvidos novērojami bojājumi ēku sienās. Daži priekšmeti var nokrist no sienām, plauktiem. Spēcīgi svārstās priekšmeti, kas karājas.» 1992. gada ceļojuma piedzīvojumu Maija labi atceras arī tagad: «Es gulēju istabiņā bleķa gultā, pamodos no tā, ka šķita — kāds briesmīgi to krata. Atvēru acis — nav istabā neviena! Uz ielas nodzisa gaisma, sāka kaukt sirēnas un tāda kā pērkona rūkoņa. No blakus istabas onkulis sauca: «Ātri celies augšā un stāvi pie stenderes! Tā mēs abi pie tās stenderes kratījāmies. Elektroniskie pulksteņi izgāja no ierindas, gleznas šķības. Kā ģeogrāfam ļoti vērtīgi, bet mājās gribējās nenormāli.»

Atkāpe no ģeogrāfijas

Lai atcerētos visus, arī ar ģeogrāfiju nesaistītos vaļaspriekus, Maijai izveidots vesels saraksts. «Kad varēju paiet daudz vairāk, tad bija koris, ansambļi, tūrisma sacensības, no 14 gadu vecuma pati fotografēju un taisīju bildes. Izveidoju un novadīju invalīdiem 38 vienas dienas maršrutus, kā arī no 1981. gada man ir dārziņš,» uzskaita Maija. Dziedāts un koncertēts ansamblī «Con Vita» Rojā un korī «Akords» Valdemārpilī, ir arī krāts un meistarots. Audusi 20 gadus, tamborē, mājās ar viņas darinājumiem izrotātas gan taburetes, gan dīvāni. Maija stāsta, ka krājot sīkumiņus, piemēram, karotītes. Iesākumā savus krājumus atdāvinājusi tante, bet, papildinot kolekciju, tā no sīkumiņa kļuvusi par visai plašu vākumu — kopā savākts ap 60 karotīšu no dažādām pasaules vietām. Netrūkst arī sievišķīgu vājību — patika pret auskariem, arī to Maijai krājumā ir daudz.

Kad gribas paasināt prātu, Maija risina krustvārdu mīklas, kā arī vienmēr televīzijā noskatās ziņas, lai bagātinātu sevi ar informāciju. Toties uz viņas darinātajām segām omulīgi iekārtojas 12 gadus vecais mājas mīlulis — kaķis. «Pēdējā audzināmā klase uzdāvināja. Viņš man ir policists — nāk no policistu ģimenes un vecumdienās regulē mani atbilstoši savam amatam,» smejas Maija. Vēl nedaudz vairāk par gadu līdz nopelnītajai atpūtai joprojām paies ģeogrāfijas un skolas zīmē, izaudzinot, kā Maija saka, savu pēdējo metienu, par kuriem kā jau visiem skolotāja runā ar lielu mīļumu un sirsnību. «Draiski jau viņi bez gala. Bet, lai cik draiski būtu, viņi manā dzīvē ienes arī gaišumu. Man ir visjaukākā skola un jaukākie kolēģi. Citu vietu es nezinu. Zinu tikai šo vietu un šo vietu arī ļoti mīlu.»

