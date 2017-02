«Militārā drāma notiek Alepo Sīrijā zem Krievijas bumbām» 08.02.2017

Monta Bērziņa

«Nākotnes paredzēšanas žanrs mani biedē, bet 2016. gads ir izvirzījis vairākus jautājumus, uz kuriem mēs gūsim atbildes nākamajos gados,» tiekoties ar reģionālajiem žurnālistiem Strasbūrā, Eiropas Parlamentā, neslēpa Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete.

— Cik nopietns ir Eiropas drošības jautājums?

— Viens no jautājumiem, kas Latviju visvairāk interesē, kā Eiropa attīstīs sadarbību drošības jomā. Tā ir viena no vissvarīgākajām lietām Latvijai kā robežvalstij, kā valstij, kas eksponēta Krievijai, kuru tagad raksturo ļoti agresīva politika. Pagaidām pie mums nekas dramatisks nav noticis, izņemot tādu «kacināšanu», bet Ukrainā redzējām, ko var izdarīt, lai arī tur tagad ir relatīvs pieklusums. Militārā drāma notiek Alepo Sīrijā zem Krievijas bumbām. Būtībā mūsu, Eiropas Savienības, rīcībā nav nekādu instrumentu, lai mēs vispār varētu šādos konfliktos iejaukties, vēl pirms tie ir sasnieguši tādu degradāciju. Bija periods, kad to varēja pavērst citādāk, jo savulaik ASV prezidents Baraks Obama izvirzīja tēzi, ka «sarkanā līnija» būs ķīmisko ieroču lietošana. Sīrijas prezidents Bašars al Asads tos izmantoja, tomēr neviens, domāju, pamatoti, nevēlējās uzsākt eskalācijas (paplašināšana — svešv. vārd.) ceļu, kas varētu novest pie trešā pasaules kara. Tā ir lielākā problēma, kāpēc Eiropas drošība ir jāstiprina, lai mūsu iespējas preventīvi (tāds, kas novērš, pasargā, aizsargā, arī profilaktisks — svešv. vārdn.) iesaistīties konflikta stabilizēšanā būtu daudz lielākas. Kamēr islamticīgie paši nespēs tikt galā ar radikālajiem strāvojumiem, tikmēr viena no lielākajām pasaules reliģijām atradīsies vētrainā krīzes stāvoklī.

— Kā mēs drošības jautājumu varam risināt?

— Protams, ciešā sadarbībā ar NATO, jo tas pašlaik ir Eiropas pīlārs, bet vēl arvien tam nepievēršam pietiekamu uzmanību. Ir vēl vairāki svarīgi fona aspekti. Jautājums, kā mēs izmantojam to, kas mums jau ir. Ja paskatāmies un salīdzinām ASV un ES militāro industriju — mēs ieguldām apmēram 50 procentus no tā, ko ASV. Mums ir daudz nesavietojamu lietu, mēs nesadarbojamies nacionālo valstu līmenī, kam militārā industrija ir pietiekama. Neesmu optimiste, ka mums izdosies pārliecināt lielos monopolus, Eiropas ieroču ražotājus, lai tie saplūstu ar kādu citu nacionālās industrijas lieluzņēmumu. Otrs svarīgais jautājums, kas varētu piešķirt jaunu spēku mūsu aizsardzības spējām: kādā veidā mēs izmantojam militāros budžetus un cik lielā mērā Eiropas Komisija iesaistās militāro industriju stiprināšanā ar jauniem izgudrojumiem, jo šodien nacionālā valsts viena pati to nevar. Tas izdarāms tikai horizontālās sadarbības veidā.

Ļoti smalkais finansēšanas mehānisms: kopējās Eiropas militārās operācijas ir jāpārveido tā, lai katrai valstij finansiāli būtu izdevīgi tajās piedalīties. Tagad ir tā, kurš Eiropas vārdā kaut ko grib darīt, pats no savas kabatas maksā. Tādu gribētāju nav daudz. Vajadzētu būtu otrādi: visi naudu samet kasē.

— Vai varam runāt par Eiropas bruņošanos?

— Bruņošanos, bet ne padomju laika izpratnē, precīzāk — aizsardzības budžeta palielināšanu. Mēs pašlaik neesam aizsargāti vairāku agresīvu valstu priekšā, nedomāju tikai Krieviju, un, kad saku «mēs», nedomāju tikai Latviju. Mēs neesam aizsargāti pret Ķīnu, kam aizsardzības budžetam varētu būt lielākais kāpums pasaulē, kas rada potenciālu apdraudējumu Dienvidaustrum­āzijā, kas ir daudz tuvāk ASV. Mūsu aizsardzības spēju nostiprināšana ir saistīta ar to, ka nevaram rēķināties, vai ASV mums piegādās šo produktu. Visu pēckara periodu Eiropas drošības garants ir bijusi ASV. Mums šie pienākumi ir jāpārņem pašiem, pretējā gadījumā šeit būs daļējs tukšums.

Paskatieties, kādu haosu hakeri izraisīja ASV vēlēšanās. Tagad visi plēš matus, domādami, kā mēs to nepamanījām. Par samērīgi mazu naudiņu Krievijas valdības sponsorētie hakeri izraisīja krietni lielu haosu. Problēma, ko redzu, ir sistēmiska, jo mēs, lielākā daļa politiķu, ieskaitot mani, piederam paaudzei pirms digitalizācijas. Mēs ar saviem lēmumiem (neviena no lēmējstruktūrām, kādas tās gadsimtiem ir veidojušās) nespējam sekot digitālās pasaules attīstības tempiem, kas ievērojami apsteidz, izmantojot ārpus likuma pastāvošus kanālus. Tas rada galēji bīstamu situāciju ne tikai būtiskās lietās, bet šobrīd arī indivīda apdraudējums ir ļoti augsts. Ikvienas vēlēšanas, katrs valdības lēmums tagad ir apdraudēts, tāpēc ka ikvienā brīdī, veikli manipulējot ar tā saucamo pēcpatiesības paņēmienu sociālajos tīklos un citur, var radīt nepatiesību, kas ietekmē gala lēmumus.

Otrs, personīgais apdraudējums, ko izjūt daudzi lēmēji un politiķi. Visi esam cilvēki, un ir brīži gan profesionālajā, gan personiskajā dzīvē, kurus mēs nevēlamies padarīt publiskus. Tajā brīdī, kad tos padara publiskus, mēs esam iebiedēti.

— Kā Eiropa var cīnīties pret terorismu, būvējot robežas?

— Robežas vajadzīgas tāpēc, ka tas laiks, kad likās, ka visa pasaule grib tādu pašu dzīvi kā Eiropas Savienībā, ar tādām pašām vērtībām, ar demokrātiskām vēlēšanām, ir pagājis. Mēs redzam, ka ES apkārt ir ļoti nestabili reģioni, un mūsu pienākums ir garantēt ES iedzīvotājiem drošību. Robeža ir jākontrolē. Šis jautājums ilgus gadus ir bijis atstāts novārtā, pieņemot, ka darbojas starptautiskās vienošanās un līgumi.

Sankciju pagarināšana pret Krieviju ir jautājums, kas uztrauc. Digitālā dimensija tajā «kariņā», kurā esam un kur spēlē trīs valstis — Krievija, Ķīna un Irāna —, ir ļoti augsta.

