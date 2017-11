Mīlestība prasa uzdrīkstēšanos 13.11.2017

Agrita Blumberga

agritablumberga@inbox.lv

63222048 63222048 Tweet

Uzdrīkstēties piedot, uzticēties un pāri visam mīlēt otru vairāk par sevi pašu — tās ir ilgstošas mīlestības sastāvdaļas, ko nepārtraukti nepieciešams atjaunot. 50 gadu garumā to priekos un bēdās ir darījuši laidzenieki Aija un Laimonis Valleri, un nu abi var svinēt ilgi gaidīto brīdi — Zelta kāzu jubileju.

Aijas un Laimoņa Valleru stāsts aizsākās gadu pirms kāzām, kas tika svinētas 1967. gadā. «Iepazināmies janvārī, bet viens otru zinājām jau sen — Laimonis ir dzimis Dundagā un bērnību aizvadīja, dzīvojot blakus slavenā Dinsberga skolai. Laimoņa mamma kolhoza laikā pārnāca strādāta uz Laidzi, un sākām dzīvot vienā mājā. Abi nākam no daudzbērnu ģimenes, un esam desmitie bērni, līdz ar to vecāki dzīvoja diezgan trūcīgi. Visu mūžu esmu strādājusi fermā, un tur iepazinos ar vīra mammu un māsām. Laimonis bija liels dziedātājs, un man tas ļoti patika. Ja notika kāds pasākums, viņu vienmēr aicināja piedalīties. Tā kā dzīvojām vienā mājā, tālu nebija jāiet — turpat sapazināmies,» skaidro kundze. Viņai svarīgi bija arī tas, ka Laimonis ir gara auguma un strādīgs, savukārt Laimonim sievā iepatikās skaistais augums un čaklā daba.

Kāzas tika dzertas 1967. gada rudenī. «Tagad viss ir moderni un lepni, bet mums nebija tik lepnu kāzu. Toreiz ar māsas palīdzību tās taisījām paši –— kaimiņi brūvēja mājas alu, skanēja dzīvā mūzika, un mūs uz svinību vietu veda ar volgu. Zelta kāzu jubilejā dēls mums bija noorganizējis pārsteigumu un tikām vesti uz Talsiem tāpat kā pirms 50 gadiem,» atklāj Aija.

Viņa pie vīra izgāja 25 gadu vecumā, bet Laimonim tolaik bija tikai 18 gadu. Pāris atzīst, ka gadu starpību nekad nav izjutuši — nozīme ir nevis vecumam, bet gan savstarpējai cieņai un sapratnei. Dzīvē viss nav tik gludi un dažkārt nākas sastapties ar uzkalniņiem, taču galvenais ir visu izrunāt un tos nolīdzināt. Aija neslēpj, ka nereti viņa ir tā, kura ātrāk aizsvilstas un ir spītīgāka, taču galu galā viss vienmēr beidzies veiksmīgi.

«Mums neliekas, ka gadi tik ātri aizskrējuši — šaubījāmies, vai izdosies sagaidīt Zelta kāzu jubileju, jo nav nemaz tik daudz cilvēku, kuri tik ilgi nodzīvo. Pavisam reti šo jubileju piedzīvo arī vedēji, bet mūsu vedējiem — sievas brālim ar dzīvesbiedri — tas ir izdevies,» norāda Laimonis.

Aija un Laimonis ir izaudzinājuši trīs bērnus un mazmeitiņu. Aija atklāj, ka laikā, kad bērni vēl bija mazi, Laimonis viņai daudz palīdzēja — no rītiem aizveda bērnus uz skolu un pēc darba dažkārt steidzās palīgā uz fermu. Pārim ir desmit mazbērni un astoņi mazmazbērni, tādēļ par vientulību sūdzēties nevar. Jaunākais dēls ar ģimeni dzīvo blakus mājā un katru rītu ierodas apraudzīt vecākus. Vecākais dēls ir pirtnieks un dzīvo Zemgales pusē, savukārt meita strādā viesnīcā «Baltvilla» un vecākus brauc apciemot gandrīz katru mēnesi. Divi mazbērni dzīvo un strādā ārzemēs, bet pārējie atrodas Latvijā un Valleru muižā ir bieži viesi.

Aija un Laimonis uzskata, ka viņiem apkārt ir daudz labu cilvēku — agrāk viņi prātoja, kāda būs dzīve vecumdienās, kad paliks vieni, taču nu saprot, ka uztraukumam nebija iemesla. «Mums mājās ir suns, divi kaķi, vistiņas, dārzs un viss nepieciešamais. Vecumdienas ir brīnišķīgas,» apliecina Aija.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri