Mežacūkai Ģibuļos atklāj Aujeski vīrusu 16.12.2016

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvalde saņēmusi analīžu rezultātus, kuri apstiprina, ka novembra beigās kādai mežacūkai Ģibuļu pagastā, pāris kilometrus no Talsu robežas, konstatēts Aujeski vīruss. To var saukt arī par pseidotrakumsērgu, no kuras pasargāti nav suņi, jo vakcīnas šiem dzīvniekiem nav.

Pārvaldes vadītājs Ivars Koloda skaidro, ka Aujeski vīruss var būt mežacūkām, suņiem un citu sugu dzīvniekiem. «Bīstamākais šajā gadījumā: ja šis vīruss skar suni, divu līdz trīs dienu laikā četrkājainais draugs aiziet bojā. Slimības pazīmes ir nieze, siekalošanās, depresija, atteikšanās no ēdiena, uzbudinātība un citas. Šo slimību sauc arī par neīsto trakumsērgu jeb pseidotrakumsērgu, jo tai ir līdzīgas pazīmes kā trakumsērgai. To, kurš no vīrusiem ir dzīvniekam, atšķirt var tikai laboratoriski. Cilvēkam Aujeski vīruss nav kaitīgs. Mežacūkai, ko mednieki novembra beigās sastapa Ģibuļu pagastā uz ceļa, bija neadekvāta uzvedība, pa muti nākušas putas, dzīvnieks nav mucis. Mednieki sadarbībā ar dienestu pieņēma lēmumu to likvidēt un izmeklēt. Mednieki vairāk bija satraukušies par Āfrikas cūku mēra iespējamību. No dzīvnieka ņemti paraugi uz Klasisko un Āfrikas cūku mēri, trakumsērgu un arī Aujeski vīrusu,» teic I. Koloda. Minētais vīruss ir lipīgs, tas var būt siekalās, asinīs un svaigā gaļā. «Aicinu ne tikai medniekus, bet arī pārējos cilvēkus pasargāt savus suņus. Nepieļaut, ka tie laiza mežacūku asinis, un nedot saviem četrkājainajiem draugiem jēlus gaļas produktus no aizdomīga dzīvnieka, jo sekas var būt letālas. Minētās slimības atklāšanu nevajadzētu uzskatīt par uzliesmojumu. Tie ir atsevišķi gadījumi. Slimības pazīmes vairāk izteiktas maziem sivēniem. Medniekiem medījumu apstrādes mājās un arī cūku audzētājiem ieteicams pievērst uzmanību deratizācijai jeb cīņai ar grauzējiem, kas arī var būt šī vīrusa pārnēsātāji. Atšķirībā no suņiem, mājas cūkām šai slimībai ir vakcīna,» skaidro dienesta pārstāvis.

Atslēgvārdi Lauksaimniecība

Komentāri