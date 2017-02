Meteņu zaptēšana — bez zaptes, bet ar kokli un Baltu Kazu 16.02.2017

11. februāra pēcpusdienā Spāres muižā ieradās divas īpašas viešņas — izcilā koklētāja Laima Jansone un runātīgā, enerģijas pārpilnā zāļu sieva Līga Reitere, lai Laimas vārda dienā aicinātu uz Meteņu zaptēšanu. Aiz loga spoži spīdēja saule, pārliecinot, ka laiks tiešām meties uz otru pusi un vasara nav tālu.

Par neikdienišķo tikšanos jāpateicas tieši Līgai, kura pērn Spāres muižā piestājusi akordeonistu salidojumā, sapratusi, ka viņai šī vieta patīk, un nu tajā atgriežas, līdzi ņemot draugus. «Es Līgu pieturēšu, es viņu turēšu tik ilgi, cik vien varēšu!» apliecināja Spāres kultūras dzīves vadītāja Tabita Kalniņa, nojaušot, ka zāļu sieva spāreniekiem un Spāres viesiem var sarūpēt ne vienu vien necerētu pārsteigumu.

«Metenis — laiks metas uz otru pusi, un cilvēks arī tajā ziemas guļā metas uz otriem sāniem, bet pirms tam izpurina pēļus, izklopē ķisenu un apskatās, kas vēl svarīgs,» no Spāres un citām Ģibuļu pagasta vietām, Talsiem, Valdemārpils, Sabiles, Ventspils, Puzes un Rīgas sabraukušajiem viesiem atgādināja L. Reitere. Viņa stāstīja ko vairāk arī par zaptēšanu. «Jā, mēs pa to burzmu ēdam arī zapti — kaut kad jau tā ir jāapēd, citādi vasarā nebija jēgas vārīt! Bet zaptēšana ir mūzikas improvizācija, mūzikas jaunrade, radošums. Citi saka — džemošana, džemings (no angļu valodas vārda «jamming» — E. L.), bet džems un zapte taču ir viens un tas pats ievārījums, vai ne? Tomēr nevar teikt ievārījumošana, jo nekādas ziepes mēs nevārīsim! Tāpēc — zaptēšana,» Līga skaidroja. Dienu iepriekš viņas lauku sētā zaptējuši 13 koklētāji un citi mūziķi, spēlējot līdz pat rīta gaismai.

Laima turpināja spēlēt vēl arī Spāres muižā. Redzot viņu ar gandrīz vai sirreālo, Līgas pīto zāļu vainagu galvā un saules gaismā dzirdot dzidrās kokles skaņas, ļoti gribējās, kaut ziema naskāk mestos uz vasaras pusi. Koklētāja arī aicināja kopā dziedāt par sauli, bet uz spārnieku izbrīnu, ka Laima savā vārda dienā nevis mājās uzņem viesus, bet gan uzstājas Spāres muižā, viešņa norādīja, ka labākais veids, kā dalīties, ir — būt pasaulē, un arī Laimas vārds prasot savu.

Aicināta iepazīstināt ar sevi,

L. Jansone pastāstīja: «Esmu radoša personība, kurai ļoti patīk ceļot un ļoti patīk atgriezties mājās. Man ir svarīgi būt Latvijā, bet zinu — mans raksturs ir tāds, ka ilgi nevaru nosēdēt uz vietas. Man vienmēr ir kaut kur jādodas, kaut kas jādara, kaut kas jārada. Tas ļoti labi iet kopā ar muzicēšanu, ar to, ka spēlēju kokli, jo vienmēr ir iespējams atrast ko jaunu gan šajā instrumentā, gan tā skanējumā, gan sadarbībā ar dziedātājiem — vai tie būtu rokmūziķi vai popmūziķi, akadēmiskās mūzikas pārstāvji vai kori —, orķestriem vai laikmetīgajiem dejotājiem.»

Pēdējā gada laikā Laima pievērsusies kokles spēles mācīšanai, vada koklētāju kopu un iecerējusi veidot atvērtas nometnes, kurās varētu pulcēties koklētāji ne tikai no Latvijas, bet arī no pārējās pasaules. «Mani visneparastākie koklētāji ir no Japānas, kuri YouTube ir saskatījušies, ka var spēlēt kokli, bet kokles meistarklasē Japānā atvainojās, ka ir nopirkuši kanteli, kas ir somu instruments, un ļoti to pārdzīvo, bet internetā nav varējuši atrast, kur nopirkt kokli, tomēr neuzskata sevi par somu kultūras sekotājiem un kanteles spēlētājiem, bet gan koklētājiem,» atklāja Laima.

Viņai ļoti patīkot Ziemeļu zemes. «Kur ir aukstums, tur ir arī ļoti liels klusums. Tas ir piepildīts klusums, kas dod milzīgu un plašu telpu,» vērtē koklētāja. Pie klusuma tēmas Laima atgriezās arī mazliet vēlāk, atbildot uz jautājumu, ko viņa domās redz, spēlējot ar acīm ciet. Izrādās — neko. «Man bieži par to jautā, un esmu sapratusi, ka aizvērtās acis man ir visdziļākā paļāvība, ka ik skaņa būs tajā vietā, kur tai jābūt. Man patīk improvizēt, jo skaņdarbos mēdz būt posmi, kuros melodija var plūst mazliet citādāk, attīstīties, variēt. Tas atkarīgs arī no tā, kādi cilvēki ir sanākuši, un man ir paļāvība, ka tās būs pareizās notis tajā vietā un brīdī. Otra lieta — es ļoti klausos. Janvāra beigās atgriezos no Ķīnas, kur strādāju ar laikmetīgajiem dejotājiem. Pirmais uzdevums, ko viņiem mācīju, bija — klusums! Un klusumu vislabāk var mācīties ar aizvērtām acīm, jo tad ļoti saasinās dzirde. Pirmkārt, ķīnieši ir ārkārtīgi skaļa tauta, kas runā nenormāli daudz, un viņu valoda izklausās tā, it kā viņi būtu sadusmojušies cits uz citu, lai gan tas tā nav, vienkārši tās intonācijas tādas šķiet mūsu ausīm. Otrkārt, cilvēki, kuri nenodarbojas ar mūziku, rada visādus trokšņus un paši to nepamana, bet es kā cilvēks, kurš nodarbojas ar mūziku, to visu dzirdu,» atzina L. Jansone.

Iespējams, viešņai lielākā dāvana vārda dienā bija ne reizi vien izskanējusī klātesošo atzīšanās, ar kādu sajūsmu viņi līdz šim vērojuši Laimas uzstāšanos televīzijā («Man liekas — kad jūs spēlējat, dvēsele dzied!»), un viņu prieks par iespēju sastapt talantīgo mūziķi klātienē. Bet L. Jansones koklētājas gaitu sākums bijis neparasts — kokles skaņu Laima bērnībā saklausījusi multiplikācijas filmā, vēlāk atpazinusi šīs skaņas, kā kokles radītas, un tām pieķērusies. Vecāki sūtījuši meitu mūzikas skolā spēlēt klavieres, par ko viņa nav bijusi sajūsmā, un vēlēšanās mācīties kokles spēli pēc pāris gadiem tomēr piepildījusies. Tālākajā ceļā no svara bijis arī pašas spīts, īpaši no kāda pasniedzēja izdzirdot ieteikumu kompozīcijā radīt kaut ko «nopietnākam instrumentam». «No tā brīža ļoti, ļoti saspītējos, tā ka arī spīts ir bijis labs virzītājs,» neslēpa Laima.

«Kāpēc tu esi šādā skatā?»

ļaujot koklētājai atpūsties, Tabita pavisam tieši jautāja zāļu sievai Līgai, kuras tērpu papildināja galvassega ar nepārprotamiem ragiem. «Metenis — laiks metas uz otru pusi, un arī cilvēkam ir vēlme kaut ko mainīt, veco atmest un jaunus plānus uzmest. Sākas jauns cēliens, jāmetas iekšēji tajā jaunajā! Februāra sākums — tas ir starp Ziemassvētkiem un Lielo dienu. Gads sākas ziemā un beidzas ziemā. Laiks metas, cilvēki arī — uz pavasara domām, ne par to, kā pabeigts gads, bet par to, kā labi iesākt jauno.

Mēdz teikt, ka tumšākajā gada laikā cilvēki ir ļoti jūtīgi. Kad darbs dzen darbu, jušana ir maza. Pat otru buču tu neizlūgsies, jo, redziet, ir talka, talcinieki, ēdmaņas, lupatas, bērni, lopi, zeme… Nav vaļas! Bet ziemā vaļas pulk’! Ne tikai pie galda, ne tikai sētā un goda istabā, bet arī zem deķa. Daudz laika ir arī just par pasauli un par netveramo, neredzamo, mītisko. Šī smalkā jušana liek nomanīt, ka es, kas dzīvoju šeit, starp pasaules zeltu, turos uz senču krātā, uz tām vara saknēm. Garajā ziemas laikā, šo visu apjaušot, nomana senču pasaules klātbūtni un to abu sadarbību savā starpā.

Šī maskošanās — ka ne jau es, Līga Reitere, bet gan es, Balta Kaza, kas ir diena un gaisma, atgādinu, ko darīt, jau ir lielāka mācība, nekā tas cilvēcīgais,» pauda Līga. Iešana budēļos, ķekatās un čigānos neesot bērnu, bet pieaugušo daļa. Tieši viņiem vajagot iekšējo smagumu nopurināt, plecus izkustināt, ar rīkles skaņu visas iekšas izvibrēt, pilnmēnesī uzkāpt kalnā, noķert Kazu un Vilku, un pat ar Nāvi uzdejot. «Kas ar nāvi var izdejot, to nāve nevar vinnēt! Kas no nāves baidās, lai atceras: ķer jau tikai to, kas mūk! Ja es nemūku, tad mani neķer, un es pār sevi vēl valdu,» skaidroja zāļu sieva. Nu gan jau atkal vajagot to, kas cilvēku tumšajā laikā jundījis un urdījis, dzīt projām, jo atsāksies radošais laiks, darbošanās.

Neuzdrošinos atspoguļot L. Reiteres vēlējumu ventiņu mēlē, bet aptuveno domu gan — lai katram ir patika droši stāvēt uz kājām, runāt, ko domā, un ar sirdi un dvēseli darīt to, kas tīk. Spāres muižas ļaudis to darīja arī Meteņu zaptēšanas laikā, visiem ciemiņiem priekšā ceļot slavenos ūdenskliņģerus, atbilstoši notikumam vien pārdēvējot tos par Laimas kliņģeriem.

