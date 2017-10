«Mēsli», «ko bolaties», «draņķības» — vai ētiska leksika? 23.10.2017

Talsu novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta komitejā, skatot jautājumu par Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādi «Vīnodziņa», starp deputātiem un domes priekšsēdētāju izvērtās asas diskusijas. Par to ētikas komisijā iesniegts iesniegums.

Deputāts Andis Astrātovs («Talsu novada attīstībai») iesniegumā ētikas komisijai lūdzis izvērtēt domes priekšsēdētāja Edgara Zeldera izteikumus. Deputāts uzskata, ka tie ir pretrunā ar Ētikas kodeksā noteiktajiem standartiem. Piemēram, kodeksa 15.2. punkts nosaka: «Darbinieks veicina koleģiālas savstarpējās attiecības, nepieļauj konfliktu rašanos un konstruktīvi risina radušos konfliktus, uzklausa citu uzskatus, ievērojot savstarpējās cieņas, atklātības, sapratnes, koleģialitātes un ētikas principus.» A. Astrātovs iesniegumā skaidro: «E. Zelderis lietoja man adresētus izteicienus, kā «mēsli», «draņķības», «nevajag te kaut ko murkšķēt», «esat padzīti no šejienes». Uzskatu izteikumus ne tikai par neētiskiem, bet arī nepieklājīgiem un apvainojošiem. Turklāt šādā veidā tiek kavēts un destabilizēts komitejas darbs — tā vietā, lai meklētu risinājumus, E. Zelderis mēģināja autoritatīvi pasniegt savu viedokli kā faktu, izmantoja necenzētus un nekorektus vārdus ne tikai pret mani, bet arī pret kolēģi, domes deputāti Daigu Feldmani (Latvija Reģionu apvienība). Domes priekšsēdētājs uzdrošinājās viņai pateikt: «Jūs, Feldmanes kundze, tur bolaties.»

Tāpat E. Zelderis izrādīja necieņu pret izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju Daini Karolu, kurš vairākkārt lūdza atgriezties pie jautājuma skatīšanas pēc būtības.

Šāda rīcība — izteikumi, attieksme pret kolēģiem, komitejas darba kavēšana — nav pieļaujama. Talsu novada domes priekšsēdētājam, kurš vēl nesen ievēlēts arī par ētikas komisijas priekšsēdētāju, ar savu attieksmi, spēju konstruktīvi sarunāties un diskutēt, būtu jārāda piemērs citiem. Konkrētajā gadījumā E. Zeldera rīcība komitejā bija tieši pretēja.»

Pacietības vadzis lūzis

E. Zelderis iesniegumu vērtē kā mēģinājumu radīt uz viņu kā domes priekšsēdētāju spiedienu. «Man rodas jautājums — vai ir ētiski publicēt deputāta iesniegumu interneta vidē, ja tas vēl nav izskatīts un nav pieņemts lēmums? Jautājums ētikas komisijā tiks skatīts, jo šai komisijai ir vēl viens iesniegums, tā ka tos skatīsim kopā.

Jā, komitejā izvērtās asa diskusija, bet minētie izteikumi izrauti no konteksta. Protams, tādus vārdus labāk nelietot, bet tā es runāju tikai ar atsevišķiem cilvēkiem, ļoti reti. Diemžēl tā sanāca, un es ar to nelepojos. Atvainoties Astrātova kungam negrasos. Es lietoju tiešus vārdus, nerunāju aplinkus, bet tā, lai visa sabiedrība saprot. Nepateicu neko rupju, vienkārši nosaucu lietas īstajos vārdos. Protams, domes priekšsēdētājs tā nedrīkst runāt un turpmāk tas nenotiks. Saprotu, ka man jābūt paraugam, un ētika man nav sveša, esmu to arī studējis. Uzsveru — šis bija īpašs gadījums ar konkrētām personām. Vai viņi drīkstēja savulaik darīt attiecīgas lietas? Nē! Un kur tad ir viņu ētika? Ceru, ka sabiedrība mani sapratīs. Domāju, ka iedzīvotāji novērtē manu darbu, entuziasmu un apņēmību.

Jāatzīst, ka darbā ir ļoti liela slodze, un tā notiek iepriekšējā sasaukuma neizdarību dēļ, ko viņi mums atstājuši. Strādāju garus vakarus, lai tiktu galā ar samilzušajām problēmām. Man ir ļoti žēl iedzīvotāju, jo nevaru tik ātri ķerties pie jauniem darbiem, bet tas ir tikai tādēļ, ka iepriekšējais sasaukums atstājis mums vienkārši baisu mantojumu! Pienāks brīdis, kad par to visu tiks diskutēts publiski. Aicinātu «Talsu novada attīstībai» sēdēt klusu un cerēt, ka pār viņiem nekritīs Damokla zobens. Esam konstatējuši un piefiksējuši ļoti daudz nesmuku lietu. Kad šie cilvēki, kuri pirms tam bija pie varas, tagad sēž, smīkņā un skaisti runā, tas vienkārši izved no pacietības!

Daigai Feldmanei es atvainojos vairākkārt. Par situāciju runājot: spriedām par bērnudārzu «Vīnodziņa», un viņa sacīja, cik būtu labi, ja sabilniekiem būtu jauns bērnudārzs. Tas man uzjundīja emocijas, jo viņa taču bija domes vadībā iepriekšējos četrus gadus. Kurš liedza jautājumu skatīt tad? Feldmanes kundze pēc komitejas sēdes man teica, ka tas ir noteikti jārisina. Kāpēc man tagad jālabo viņu neizdarības? Pie tam — jājūtas vainīgam iedzīvotāju priekšā, jo darbi nenorit raiti uz priekšu,» saka E. Zelderis. Deputāte par situāciju komentārus «Talsu Vēstīm» atteicās sniegt. Vaicāta, vai arī viņa plāno vērsties ētikas komisijā ar iesniegumu, viņa sacīja, ka to vēl nav izlēmusi.

