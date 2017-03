«Mēs neprotam sēdēt dīvānā pie televizora ar tukšām rokām» 02.03.2017

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Šonedēļ vēl iespējams Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrā skatīt stendenieku Līvijas Knauķes un Valda Krīgera acīm mānīgos darbus, kas no attāluma šķiet kā skaisti zīmējumi, tomēr pietuvojoties, izrādās — tie radīti, izšujot krustdūrienā.

L. Knauķe atzīst, ka ne viens vien cilvēks izteicis neticību, ka tik skrupulozus darbus iespējams izšūt, tāpēc tos bieži bakstot ar pirkstiem, lai pārliecinātos.

Pārņem izbrīns, ka vaļaspriekam,

kam nepieciešams ļoti precīzs, akurāts un pacietīgs darbs, pievērsies augumā varenais vīrs, Līvijas dzīvesbiedrs Valdis. Šim hobijam gan ir līdzsvars, jo viņam patīk darboties arī ar dažāda veida tehniku, remontēt un uzturēt kārtībā savu spēkratu un doties zvejā (jo īpaši butēs). Bušu ķeršanas azartā ierauta arī sieva.

Kā izrādās, izšūšanai viņš pievērsies aptuveni pirms pieciem gadiem, skatoties, kā to dara Līvija. Ieinteresēja. «Nevaru apstāties. Tiklīdz viens darbs pabeigts, gribas sākt nākamo. Tikai žēl, ka tas dārgi izmaksā. Internetā ir pieejami tūkstošiem darbu, kurus izšūt! Krāsu un to toņu ir tik daudz… Viena diegu ficīte maksā 58 eiro centus, bet šim darbam vajag 120 ficītes — tātad nepilni 70 eiro par diegu vien!» stāsta Valdis.

Dzīvesbiedri variantus, kur nepieciešamos materiālus var iegādāties lētāk, meklē interneta dzīlēs. Vaicāti, vai iespējams iegādāties kādu no darbiem, viņi pārliecināti, ka neviens tos nepirks augsto cenu dēļ. Valdis aptuveni desmit no saviem izšuvumiem cilvēkiem uzdāvinājis, savukārt Līvija — aptuveni 60! Ir ainavas, kas tiek izšūtas vairākkārt. Izstādē Lībagos skatāms tas, kas palicis pāri.

Lai izšūtu smalkos darbus,

precīzi jāskatās paraugā — katrs simbols atbilst savai krāsai. Kad izšūts, shēmā attiecīgā rūtiņa tiek aizkrāsota. Pēdējo darbu Valdis izšuj kopš pagājušā gada pavasara. Parasti tas gan tik daudz laika neprasot, bet tā sanācis, jo mājās viņš veicis remontdarbus, kā arī vasarā tam neatliekot laika. «Izšuju tikai vakaros, skatoties televizoru,» bilst vīrs.

Izstrādes laiks atkarīgs arī no diegu materiāla. Ar vilnas dziju tas izdodas ļoti ātri. Pašreizējais darbs tiek izšūts ar mulinē «DMC» diegiem. Stendenieks atzīst, ka viņam patīk radīt portretus, savukārt sieva teic, ka viss esot atkarīgs no garastāvokļa, kopējā noskaņojuma. Visvairāk darbos ir ainavu un ziedu. «Kas ir smuks, to izšujam!» teic Valdis. Viņam prātā nesens pārdzīvojums: «Atradu internetā skaistu attēlu, kurā ir meitene ar kaķīti pelēkos toņos. Kad sāku drukāt, printerim beidzās krāsa, un attēlu neiedomājos saglabāt. Veselu dienu sēdēju, meklēdams attēlu, tomēr neatradu…»

Valdis stāsta, ka savulaik

Rīgā kādā mākslas galerijā viens no viņa darbiem novērtēts 360 latu (vairāk nekā 500 eiro) apmērā. Izšuvumi bijuši ne tikai galvaspilsētā, bet arī citviet, piemēram, vairākās vietās Saldus un Talsu novadā. «Vasarā pie mums pat atbrauca kāda skolotāja ar savu audzināmo klasi no Suntažiem (Ogres novads — M. J.)! Izlikām viņiem darbiņus pirtī. Nesen zvanīja kāda sieviete, kura vaicāja, vai drīkst atbraukt paskatīties uz tiem kopā ar mazu sunīti. Mums tas nepavisam netraucē! Neliedzam nevienam,» smejot stāsta kundze.

Līvija pievērsās izšūšanai, kad 1992. gadā ar radiem devās uz Zviedriju. «Tur tas bija populāri. Arī brālēns Arvīds, kurš tur dzīvoja, aktīvi izšuva. Pie mums tādi materiāli pat nebija pieejami. Mums uzdāvināja visu nepieciešamo, un radās pirmie darbiņi,» atceras stendeniece. Jau aptuveni gadu viņa vairs neizšuj. Pie pēdējā darba strādājusi aptuveni gadu. «Man tā apnika! Domāju, ka metīšu prom, zem gultas! Tik ļoti mainījās krāsas, ka nevarēju izturēt!» Tagad viņa vairāk pievērsusies cita veida rokdarbiem — adīšanai un tamborēšanai.

Savulaik Līvija arī aktīvi pinusi grozus. Lai vai kā, izrādās, prātā jau briestot iecere par kādu darbiņu — internetā aizgūta ideja veidot darinājumus no diegiem un pērlītēm. «Mēs neprotam sēdēt dīvānā pie televizora ar tukšām rokām. Prasās kaut ko darīt! Tā kā Valdis pēc dabas ir mazrunīgs, kombinējam televīzijas skatīšanos ar rokdarbiem,» atklāj Līvija.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība, hobijs, Stende

Komentāri