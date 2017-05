«Mēs neesam tikai pasažieru pārvadātāji». «Talsu autotransports» aizvadījis klientu dienu 18.05.2017

Paula Kārkluvalka

paulakarkluvalka@gmail.com

63223336 63223336 Tweet

13. maija rītā a/s «Talsu autotransports» pirmo klientu dienu atklāja «Kurzemes radio» personība Andris Grīnvalds, aicinot izmantot iespēju bez maksas veikt dažāda veida diagnostiku automašīnām, piedalīties aktivitātēs un iepazīties ar astoņām uzņēmuma darbības sfērām.

«Talsu autotransports» ir viens no lielākajiem novada uzņēmumiem, ar darba vietām nodrošinot ap 130 cilvēku. Uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Kalēja atklāja, ka klientu dienu plānots pārvērst par ikgadēju tradīciju, tā popularizējot uzņēmuma piedāvājumu, kas diemžēl daudziem asociējas tikai ar ērtiem autobusu sēdekļiem. «Pagājušajā gadā pilsētas svētkos bija uzņēmēju placis, kurā lūdzām aizpildīt anketas par mūsu darbību. Ļoti daudzi talsenieki nezina, ar ko nodarbojamies, — zina, ka pārvadājam cilvēkus, daži izmanto automazgātavas pakalpojumus, degvielas uzpildes stacijas piedāvājumu, un ar to viss beidzas. Taču mēs pārstāvam astoņas nozares — piedāvājam pasažieru pārvadājumus, kravu pārvadājumus, autoservisa pakalpojumu, mums ir autoskola, automazgātava, ēdnīca, degvielas uzpildes stacija un viesu nams «Bezdubeņi»!

Klientu dienas mērķis ir iepazīstināt ar mūsu piedāvājumu, to, kā strādājam. Dienas aktivitātēs iekļāvām iespēju veikt dažādas automašīnu pārbaudes, lai klienti bez maksas var konstatēt problēmas un pārliecināties, ka mums ir zinoši meistari,» atklāj A. Kalēja.

Interesentiem bija iespēja vērot, kā izmanto bituma mastiku, kā veic pretrūsas apstrādi, automašīnu pulēšanu, ķīmisko tīrīšanu un citus paraugdemonstrējumus. Savukārt bērni izmantoja iespēju laiku aktīvi pavadīt piepūšamajās atrakcijās. Bija iespēja izmēģināt arī reibuma brilles un noskaidrot, kā rīkoties avārijas situācijā. Gardēži īpaši novērtēja ēdnīcā rīkoto aktivitāti, kurā ar aizsietām acīm bija jānosaka pārtikas produkts, labākie tika apbalvoti ar kēksiņiem. Atsevišķi uzņēmuma pakalpojumi bija pieejami par īpaši draudzīgām cenām.

Aizvadītā sestdiena šoreiz daudziem bija oficiāla darba diena, taču, neskatoties uz to, klientu dienu apmeklēja aptuveni 200 cilvēku.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri