«Mēs dzīvojam ekskluzīvā pilsētā — klusā, mierīgā, ar svaigu gaisu un drošības izjūtu» 24.07.2018

Krauze Renāte Tweet

Talsu tautas nama vadītāja Dace Obodovska apliecina, ka ir Talsos ieaugusi ar ļoti dziļām saknēm un varbūt tieši tāpēc visi ceļi, lai kur arī tie nebūtu aizveduši, viņu vienmēr atveduši atpakaļ uz dzimto vietu — Talsiem.

«Man Talsos ļoti patīk. Esmu dzimusi un augusi saucamajā «ķīniešu kvartālā» — Rožu ielā 3, blakus ēkai, kur agrāk atradās Talsu muzejs. Tieši šī ēka man pilsētā ir vismīļākā. Bērnībā vienmēr sapņoju, kaut es varētu tur dzīvot, un man tur ļoti patika iet spēlēties. Man arī ļāva to darīt, jo mammas brālēna sieva muzejā bija vēsturniece,» Dace stāsta. Īpaši viņai paticis spēlēties otrajā stāvā, mazā ekspozīciju zālītē, kas bijusi iekārtota kā senlatviešu istaba.

Dace bērnībā ļoti gaidījusi Mākslas dienas. «Atceros, kā Džemma Skulme ar lielu platmali nāca pāri ielai. Varēja redzēt visus mūsu vecmeistarus — Sūniņu, Zupiņu un Makst-nieku. Tā man bija neaprakstāma svētku izjūta,» pat šobrīd, to atceroties, pakrūtē esot patīkamā kņudoņa.

Dace «ķīniešu kvartālā» pazīstot gandrīz katru sētu un koku. «Piemēram, lielais bērzs, kas aug aiz afišu stenda, pretī «Nārones» veikalam, ir mūsu pašu — kvartāla bērnu — netīši iestādīts. Parasti spēlējāmies aiz šī stenda. Kaimiņu onkulis bija tīrījis savu pagalmu un izracis mazu bērziņu ar visām saknēm. Mēs, bērni, izdomājām, ka tas jāaizvelk līdz mūsu spēļu vietai. Atstutējām bērziņu afišu stenda galā, tas tur ieauga un tagad jau ir izaudzis milzīgs,» viņa stāsta.

Daces vecmāmiņa dzīvojusi kaimiņos rakstniekam Aleksandram Pelēcim. Arī viņai bijis menedžeres talants — pratusi panākt, ka mazā Dace gājusi visiem vecmāmiņas draugiem un kaimiņiem uz veikalu pēc iepirkumiem. «Stāvēju garās rindās pēc gaļas un citām precēm. Jāsaka, man vienmēr bijis labs kontakts ar vecākiem cilvēkiem. Bērnībā stundām varēju klausīties stāstos, ko stāstīja kaimiņu tantes,» atklāj Dace.

Arī skolas gadi aizritējuši

Talsos. Pēc pamatizglītības iegūšanas Talsu 2. vidusskolā Dace vēlējusies mācīties Rīgā par frizieri, bet tētis izdomājis, ka meita varētu būt laba pavāre. «Mani aizsūtīja mācīties uz Kandavas tehnikumu, kur nomācījos kādus trīs mēnešus līdz pirmajai praksei ēdnīcā. Sapratu, ka tas tiešām nav tas, ko vēlos darīt. Savā būtībā vienmēr esmu bijis radošs cilvēks ar māksliniecisku dvēseli,» viņa stāsta. Tajā laikā Dace arī dejojusi deju grupā «ABC» pie Ginta Skribāna, bet mācību dēļ to nācies pārtraukt. Licies, ka šādā veidā daudz ko nākas zaudēt, un Dace izlēmusi, ka jāsāk pieņemt pašai savi lēmumi. Viņa aizgājusi no tehnikuma, iestājusies Talsu vakarskolā un 16 gadu vecumā sākusi strādāt par auklīti bērnudārzā. Dace smej, ka tas viņai nav padevies sevišķi veiksmīgi, un pēc kāda laika bērnudārza vadītāja mīļi pajautājusi, vai viņa nevēlas iet prom.

«Tad sāku strādāt Talsu poliklīnikas zobārstniecības kabinetā par sanitāri. Tur man ļoti patika, ātri apguvu visu, jo kaut kāds talants uz medicīnas lietām man laikam ir. Tēvam tētis bija dakteris, arī mana māsa ir mediķe. Zobārsta kabinetā nostrādāju divus gadus,» atceras Dace.

Pēc tam viņa strādājusi pirmajā Talsu kazino, kur pavadījusi divus gadus. «Šis darbs bija piemērots jaunībai. Labi apmaksāts, varēju atļauties visu, kas bija pieejams pirmajos komercveikalos un arī palīdzēt saviem vecākiem.»

19 gadu vecumā Dace apprecējās un 20 gadu vecumā pasaulē nāca meita Rebeka. Dace jutusi, ka jāiet uz priekšu, jāmācās un jāpilnveidojas. «Pieņēmu lēmumu mācīties par kultūras darbinieku. Man vienmēr bijusi tuva māksla, mode un mūzika, paticis apmeklēt izstādes, būt kopā ar radošiem cilvēkiem un personībām,» viņa atzīst. Tā Dace izvēlējusies mācīties Baltijas Starptautiskajā akadēmijā. Mācību process bijis interesants, kursa biedri — ļoti atsaucīgi. Liels atbalsts arī šajā laika posmā bijusi Daces mamma. «Mamma man vienmēr bija blakus un atbalstīja. Auklēja manus bērnus, kad tas bija vajadzīgs, jo es vēl biju ļoti jauna. Man gribējās pabūt ar draugiem, izklaidēties, un mamma tad bija blakus maniem bērniem,» Dace atceras.

Jau paralēli mācībām viņa sākusi

strādāt. Kultūras darbinieka gaitas sākušās Laucienes kultūras namā, kur Dace bijusi mākslinieciskās daļas vadītāja. Tad nācis darba piedāvājums Rīgā, un viņa sākusi strādāt pieprasītākajā Rīgas klubā «Nautilus» par izpilddirektori. Strādājot tur, Dace ieguvusi labus kontaktus un jaunu pieredzi, jo darbs bijis ļoti dinamisks un aktīvs. «Tieši strādājot «Nautilus», sapratu, kā tas ir — veidot pasākumus, sākot ar viesu sagaidīšanu līdz pavadīšanai,» viņa spriež. Uzzinot, ka gaida otru bērniņu, Dace no darba naktsklubā aizgājusi un atgriezusies Talsos.

Kad pasaulē nācis dēliņš Renards, viņa sākusi strādāt Talsu rajona padomes kultūras nodaļā pie Dzintras Eglītes un Ilonas Lielmanes. «Dzintra Eglīte bija brīnišķīga darba vadītāja, jo tieši, strādājot pie viņas, manī aizsākās īsta mīlestība uz kultūras darbinieka profesiju,» teic Dace.

Vēlāk viņai un bērniem nācies uz četriem gadiem pārcelties uz dzīvi Jūrmalā, jo meita sākusi trenēties lielajā tenisā. Rebekai bijuši ļoti labi panākumi šajā sporta veidā — viņa bijusi Latvijas reitinga pirmajā desmitniekā, ar ko Dace ļoti lepojas.

Daces meitai Rebekai šobrīd ir 24 gadi, bet dēlam — 13. Meita esot viņas labākā draudzene. «Mēs varam runāt par visu, varam kopā atpūsties, kopā iet izklaidēties.» Rebeka ir precējusies un dzīvo Norvēģijā, tāpēc bieži tikties gan nesanākot, bet abas katru dienu kontaktējas ar sociālo tīklu starpniecību. Arī Renards tikko atgriezies no Norvēģijas, kur bijis apciemot māsu. «Par saviem bērniem varu teikt, ka viņi man ir kolosāli! Ar Renardu mēs braucam kopā dažādos ceļojumos. Viņš ir vislabākais ceļa biedrs. Viņš ir zinātkārs. Viņam patīk vēsture, sports, un tas nozīmē, ka arī mani ceļojumi nebūs vienkārša laiskošanās. Man ir jāplāno ceļojumi tā, lai gan man, gan viņam būtu interesanti. Līdz ar to mums veidojas kopīgas intereses,» secina Dace. Šogad viņa kopā ar dēlu izlidojusi ar «Zērgli» Siguldā, lai gan neslēpj, ka nav ekstrēmu nodarbju piekritēja, un tas bijis izaicinājums.

Dacei patīkot brīvo laiku pavadīt ar bērniem un savu četrkājaino kompanjoni — sunenīti Kimberliju. «Kimberlija ir mans antidepresants un vitamīns. Lai arī cik nogurusi atnāku mājās, viņa priecīgi sagaida mani. Jāiet pastaigāties, un viss nogurums pazūd kā nebijis.»

Kad ģimene pārcēlusies no

Jūrmalas atpakaļ uz Talsiem, Dace strādājusi Talsu novada Pieaugušo izglītības centrā. Pēc tam izveidojusi savu «Labo domu studiju» — personības pilnveidošanas centru ar dažādiem kursiem un lekcijām. Tad sekojis aicinājums strādāt Talsu tautas namā. Dace gan atzīst, ka ilgi domājusi. «Biju pieradusi būt neatkarīga, bet pēc ilgām pārdomām piekritu. Tas bija tautas nama renovācijas laiks. Darba telpas tobrīd atradās Brīvības ielā 1, vecajā universālveikalā, bet rīkotie pasākumi lielākoties notika ārā,» viņa atceras.

Pēc tam vairāk nekā divus gadus Dace strādājusi Ventspilī, atkal gūstot neatkārtojamu pieredzi. «Ventspilī ir citādāks kultūras slānis, daudzas nacionalitātes, kas aktīvi iesaistās kultūras dzīvē. Brīnišķīga iespēja bija strādāt ar tādiem lieliem projektiem kā «Muzikālā banka» un «Šlāgeraptauja»,» vērtē Dace. Strādājot Ventspilī, viņa izvelējusies katru dienu agrāk celties, lai izbraukātu no Talsiem uz Ventspili, bet vakaros brauktu atpakaļ. «Protams, varēju palikt Ventspilī, bet man vienmēr ir bijusi sajūta, ka Talsi ir manas mājas. Te ir mana ģimene, mani bērni un draugi. Nešķita, ka varētu dzīvot Ventspilī patstāvīgi,» Dace stāsta.

«Tagad, atkal strādājot Talsos, izbaudu to, ka uz darbu varu atnākt kājām vai pusdienas laikā aiziet paēst uz mājām. Dažreiz iedomājos, kā ir tiem cilvēkiem, kuri dzīvo lielajās metropolēs, kur ar kājām nevar aiziet gandrīz nekur! Jābrauc sabiedriskajā transportā, kas pārbāzts ar cilvēkiem, apkārt visu laiku ir kņada. Tādā ziņā mēs dzīvojam ekskluzīvā pilsētā — klusā, mierīgā, ar svaigu gaisu un drošības izjūtu,» sirsnīgi saka Dace. Viņa piebilst, ka tas, kas mums šķiet pašsaprotami, miljardiem cilvēku uz pasaules nav pieejams, un mums vajag vairāk novērtēt iespēju dzīvot savā mazajā pilsētiņā.

«Mēs dzīvojam dinamiskā laikā, kad ir dažādas iespējas. Jaunieši var braukt strādāt un mācīties ārzemēs, realizēt sevi lielās pilsētās. Mana vēlēšanās ir, lai mūsos būtu apziņa, ka esam šeit dzimuši un auguši, šeit mūsos ir ielikti pamatu pamati. Vecāki, skola, pašvaldība ir devuši mums katram spārnus, lai mēs varētu iet mācīties tālāk, iegūt jaunu pieredzi un lai mēs vēlāk šīs jauniegūtās zināšanas un pieredzi ieguldītu savā pilsētā, lai tā augtu un attīstītos, lai tā būtu kolosāla vieta ģimenēm, bērniem un jauniešiem,» spriež Dace.

Sarunas laikā viņa arī piemin,

cik ļoti viņai simpatizē tas, ka talsenieks Intars Busulis vienmēr, lai kur arī neuzstātos un neatrastos, ar lepnumu pauž, ka nāk no Talsiem. Viņa bilst, ka šādai lepnuma un mīlestības izjūtai pret dzimto pilsētu jābūt katrā no mums. «Mēs katrs esam tik foršs un jauks, cik forša un jauka ir vieta, no kurienes mēs nākam!» viņa uzskata.

Runājot par Talsiem kā kultūras pilsētu, sarunas gaitā Dace nonāk pie formulējuma, ka talsenieks ir gaumīgs kultūras patērētājs. «Tāpēc man ir vēlme radīt pasākumus, kas ir gaumīgi un atšķirīgi. Talsi ir maza pilsētiņa. Mums nav akvaparku vai izklaides centru. Mums tos arī nevajag, jo mēs varam izcelties ar kaut ko pavisam citu, ļoti īpašu, personīgu un šarmantu. To arī gribu saglabāt savā darbā, nevis staigāt pa visiem ierasto masu pasākumu taku. Mums jāveido, kā man gribas teikt, īpaša pilsēta ar īpašiem pasākumiem. Tie ir vairāk Tiguļkalna, Radošās sētas un visu Talsu pakalnu formāta pasākumi. Vēlos kultūras dzīvi Talsos vairāk attīstīt, jo pēdējo gadu laikā tā ir kaut kur pazudusi. Idejas un enerģija ir, komanda veidojas un arī laiks ir ļoti atbilstošs, lai ietu uz priekšu un attīstītu Talsus kā oriģinālu pasākumu norises vietu. Cilvēkiem patīk kaut kas netradicionāls, tāds kā Nakts pastaiga, «Tusiš iekš Tals’ tirg’» vai neformāls pasākums Radošajā sētā piektdienas vakarā, un kultūras darbiniekam jābūt kā filtram starp vadības iecerēm un iedzīvotāju vajadzībām. Mums jāpastāv par savu ideju un domu, kāpēc kaut kas ir vajadzīgs,» viņa vērtē.

Sarunas beigās Dace min, ka viss tomēr ir atkarīgs no mums pašiem. «Ja mēs dzīvi redzēsim priecīgu un saulainu, tad arī tā būs pilna prieka un saules, jo līdzīgs pievelk līdzīgu,» pārdomās dalās Dace. Viņa gan piebilst, ka ne vienmēr tas ir viegli — piecelties no rīta un noskaņot sevi uz pozitīva viļņa. «Vienmēr var atrast, par ko bēdāties. Vienmēr mums katram būs savas problēmas un likstas, par ko varam cepties, bet tāda ir ikdiena. Kamēr mēs savas problēmas varam atrisināt, tikmēr mums ir jāpriecājas par dzīvi, jātic sev un saviem spēkiem. Lai citi aiz muguras vai apkārt runā, ko runādami, galvenais ir iet uz saviem mērķiem,» sarunas beigās smaidot saka Dace.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Nedēļas viesis

Komentāri