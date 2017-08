Mērsrags — jahtām draudzīga piestātne 01.08.2017

Vasarā piestātnē, kur Mērsraga kanāls tiekas ar jūru, skatu izgrezno staltie burinieki. Par to, ka jahtu saimnieki izvēlējušies piestāt un uzkavēties tieši šajā zvejniekciemā, lielā mērā jāpateicas kvalitatīvam servisam. Šoreiz viesojamies darbnīcā «Baiks Boats»­ pie meistara Aigara Baika,­ kurš pieredzi savā amatā krājis vairāk nekā 20 gadus.

Aigars Baiks ar jahtu remontu nodarbojas jau kopš 90. gadu sākuma. Lielākā daļa darba stāža iegūta tieši laivu un jahtu darbnīcā Mērsragā, piedāvājot peldlīdzekļu restaurāciju, remontu un apkopi. Meistaru rokās nonāk gan koka, gan plastikāta jahtas. Vidēji vienlaikus norit darbs pie četriem peldlīdzekļiem, taču pieprasījums (līdz ar to arī darbinieku skaits) mainās līdz ar gadalaikiem. Pavasarī, kad visi burātgribētāji pamostas no ziemas miega, nepietiek darbaroku. Arī tagad, vasaras sezonā, ir klienti, kuri gaida rindā.

«Klientu skaits atkarīgs no tā, ko varam sniegt. Meistaru ir tik, cik ir,» noteic darbnīcas saimnieks. Nesen viņš viesojies Berlīnē, lai redzētu, kā amatabrāļi strādā tur. Darba apjoms abās valstīs nav salīdzināms. «Šeit vidēji tiek apkoptas četras laivas, bet tur angārā ir ap 40, un vēl 20 gaida ārpusē,» viņš atklāj.

Tomēr par burātāju intereses trūkumu mazajā Mērsragā sūdzēties nevar. A. Baiks vērtē, ka zvejniekciemā ir labvēlīga vide jahtu servisa attīstībai — Aigara Šteinberga jahtu centrā var piestāt un sastapties ar laipnu sagaidīšanu, arī bijušā novada domes priekšsēdētāja Laura Karlsona atbalsts tiek uzteikts. «Kopā strādājot, veidojas laba vide, un arī burātājiem patīk šejienes atmosfēra. Vēl pie mums vajadzētu kafejnīcu, lai, nākamajā gadā plānojot braucienu, cilvēki atcerētos Mērsragu un to, ka tur ir viss, kas nepieciešams, — cilvēki, veikali, naktsmājas. Ja vajag nomainīt kādu skrūvi, arī to var,» teic amatnieks.

Neizbēgami, ciema priekšrocības piesaista arī jaunus nozares uzņēmējus. Nesen Mērsragā jahtu servisa nozarē sācis darboties kāds uzņēmējs no Somijas. A. Baiks par jauniem spēlētājiem nebēdā un somu uzņēmēju sauc vienlaikus par konkurentu un kolēģi: «Konkurence ir laba, jo nozarē uzreiz pieaug kvalitāte.»

Iepriekš pie A. Baika esam viesojušies, lai apskatītu viņa vecātēva būvēto un paša restaurēto retro amfībiju «Vētras putns». Unikālais braucamrīks aizvien atrodams darbnīcas angārā, tiesa — izjaukts pa detaļām. Jānomaina motors, lai nākamgad atkal priecētu gan tūristus, gan sevi pašu. A. Baiks iesaistījies arī biedrībā «Rīgas kuģis», kā mērķis ir no jauna uzbūvēt vēsturisko 12. gadsimta burinieku, vēlreiz apliecinot, ka amatniecība ir ne tikai maizesdarbs, bet arī sirdslieta, bez kā iztikt — nu, nekādi.

